Сутки на Донетчине: под вражеским огнем 3 района, есть погибший и раненые, много повреждений. ФОТО
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Курахово повреждены 2 многоэтажки, по 1 частному дому повреждены в Горняке, Сонцовке и Кураховке.
Краматорский район
В Лимане повреждено админздание, в Ямполе - 2 дома. В Малиновке Николаевской громады поврежден инфраструктурный объект. В Константиновке ранен человек, повреждены 12 частных домов, многоэтажка, 2 магазина, 3 инфраструктурных объекта. В Ильиновской громаде повреждены 2 объекта: в Клебан-Быке и Берестке.
Бахмутский район
Многочисленным обстрелам подверглась Торецкая громада: в Торецке погиб человек, повреждены 2 дома и админздание; в Северном ранены 2 человека, поврежден дом; в Нелиповке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 3 многоэтажки и 4 хозяйственные постройки. В Соледарской громаде разрушено сельскохозяйственное здание.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что два фотографа попали под обстрел в Донецкой области: документалистка Ольга Ковалева получила ранения.
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