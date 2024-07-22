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Новости Фото Война
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Российский диверсант поджег релейный шкаф "Укрзализныци" в Киеве, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали диверсанта, который по заданию разведки РФ готовил серию поджогов на стратегических объектах "Укрзализныци" в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что основными целями врага были релейные шкафы вдоль магистральных железнодорожных линий на территории столицы.

Для совершения диверсий оккупанты привлекли местного жителя, который искал быстрого заработка в Телеграм-каналах, и таким образом попал "во внимание" агрессора.

СБУ затримала російського диверсанта у Києві

"Чтобы выполнить вражеское задание, фигурант сначала согласовал "цель на поджог" с куратором, а затем вылил на технологическое оборудование Укрзализныци легковоспламеняющуюся смесь и поджег ее. Затем диверсант снял возгорание шкафа на камеру телефона, чтобы "отчитаться" спецслужбе страны-агрессора", - сообщили в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджигали релейные шкафы на объектах "Укрзализныци" по заказу ФСБ: СБУ задержала трех диверсантов. ФОТО

Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность вражеского диверсанта и задержали его "по горячим следам" в результате спецоперации в Киеве.

По имеющимся данным, злоумышленник должен был подготовить еще несколько поджогов на ключевых объектах Укрзализныци.

СБУ затримала російського диверсанта у Києві

Таким образом враг надеялся повредить логистике Сил обороны.

Подозрение диверсанту

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас диверсант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поджог электроподстанции в Одесской области: СБУ задержала российского диверсанта

Автор: 

Киев (25518) СБУ (19893) диверсия (297)


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Топ комментарии
+15
Цікаво,колись пикою до долу покладуть диверсантів які розмінували Чонгар,чи це неначсі??))
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22.07.2024 13:05
+9
ТИ БА ЯКА ЗОЯ КОЗЬМОДЕМ'ЯНСЬКА...
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22.07.2024 12:54
+7
Зой.
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22.07.2024 13:13
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ТИ БА ЯКА ЗОЯ КОЗЬМОДЕМ'ЯНСЬКА...
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22.07.2024 12:54 Ответить
Зой.
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22.07.2024 13:13 Ответить
У меня вопрос к редактору сайта.
Юрий Евгеньевич, как Суслик смог оставить комментарий за 7 минут до выхода этой новости?
Может Суслик в штате, и толкает рекламу швейных машинок и жидкости для поднятия ху. потенции?
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22.07.2024 13:30 Ответить
Перейди на українську гілку,там новини раніше за рос.гілку на 10-15 хв. ! То не буде ніяких штатних рекламодавців!!))
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22.07.2024 13:46 Ответить
Таких виродків , під час війни треба вішати, щоб іншим не повадно було! Воно розраховує на портновських , татаровських суддів , які їх витягнуть ПРИКЛАДІВ МІЛЬЯРД , починаючи з Штепи і тварюк , які наводили ракети, для них « не вистачало» єл браслетів і вони спокійно звіздували до Европи , а не допаРаши !
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22.07.2024 14:25 Ответить
небезпечна тенденція з цими підпалами.
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22.07.2024 12:56 Ответить
Кієв всєгда гаваріл на руском. Тому там легко вербувати ворогам усіляке кацапоїдне лайно.
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22.07.2024 12:58 Ответить
А вот интересно, на каком языке говорили они?
"У Львові поліція затримала двох чоловіків, які палили автомобілі військових. Злочинні дії чоловіки скоювали на "замовлення". Джерело:
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22.07.2024 13:43 Ответить
Так дізнайся, якщо інтєрєсно. Кількість колаборантів, що говорять українською, наближається до нуля. В криму і домбасі українська була гнана. Тому звідти іде війна.
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22.07.2024 14:04 Ответить
нуль - в студию!
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22.07.2024 15:16 Ответить
А в україномовному Львові застрелили Фаріон
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22.07.2024 13:56 Ответить
У Львові ще з совєцьких часів було 50000 понаєхавших із чєрназьомних ******. Для кацапів було принципово у критичних для них місцях поширювати руско-свинячий мір. Те саме з церквою, на українському прикордонні більше, ніж в серединній Україні, московських церков (згадайте, за кого голосувала більшість у Чернівецькій і Закарпатській областях. Медведчук)
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22.07.2024 14:02 Ответить
А в україномовному Львові застрелили Фаріон
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22.07.2024 14:26 Ответить
Так треба розрекламіровать це дело по телемарафону ! Розказать як щедро платить ворог за діверсію , за наведення ракет , та інше! З конкретними прикладами, фамілиями та заплаканими мордами на весь єкран ! З оголошенням строку таким заробітчанам та ждунам ! І Бажаючих допомогати зменшиця в рази !
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22.07.2024 13:00 Ответить
Чи збільшиться...
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22.07.2024 13:10 Ответить
А ви що не знали що Г+Г і телемарафон працюють на парашу? Вони зливають все те що нам може зашкодити.
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22.07.2024 13:47 Ответить
Цікаво,колись пикою до долу покладуть диверсантів які розмінували Чонгар,чи це неначсі??))
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22.07.2024 13:05 Ответить
Та то ж були не диверсанти, а ті хто хотів домовитись десь посередині. Ось і досі "домовляються", скоро пів країни втратимо.
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23.07.2024 22:18 Ответить
На палю та усі справи ...
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22.07.2024 13:05 Ответить
Березовую шо бы скрепно было.
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22.07.2024 13:14 Ответить
Ну який він в біса диверсант? Звичайний ледачий манкурт-запроданець. Трудова зайнятість, дах над головою і харчування тепер йому довічно гарантуватиме держава. А що? Здобув "право на аляву"...
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22.07.2024 13:12 Ответить
Чому воєн русского міра с той сторони екрана використовує піндосське ок?
Поки не викоренять проклятую западную культуру зі своїх мізків, годі їм сподіватись на перемогу над гєйропєйським злом.
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22.07.2024 13:16 Ответить
а голосувать він на зоні зможе на майбутніх виборах? бо є ризик що цим довбойобам-колаборантам через тєлєгу будуть давати настанови за кого голосувать. "Ідєйно блізкіє" - це важливий ресурс для єрмаковської какістократії.
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22.07.2024 13:20 Ответить
****** його тією ж самою легкозаймистою сумішю та підпалити. Щоб не повадно було іншим.
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22.07.2024 13:33 Ответить
Параша постійно завдає ударів по нашим вузловим станціям, чому ми не можемо їх трощити? Оманський лідор не дозволяє? Біля кожного релейного поста поставити по блок посту😆
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22.07.2024 13:45 Ответить
При Сралине диверсантов, мародеров, дезертиров и паникеров расстреливали на месте. Но Сралин всеми силами пытался сохранить свою державу…
Зачем арестовывать этого выродка? ращька никогда ни на кого его не обменяет. .
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22.07.2024 14:54 Ответить
СБУ, публікуйте фото дохлого диверсанта, якщо не змогли запобігти теракту
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22.07.2024 15:35 Ответить
Самые основные диверсанты сидят на банковой…….
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22.07.2024 16:03 Ответить
 
 