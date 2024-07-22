Российский диверсант поджег релейный шкаф "Укрзализныци" в Киеве, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали диверсанта, который по заданию разведки РФ готовил серию поджогов на стратегических объектах "Укрзализныци" в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что основными целями врага были релейные шкафы вдоль магистральных железнодорожных линий на территории столицы.

Для совершения диверсий оккупанты привлекли местного жителя, который искал быстрого заработка в Телеграм-каналах, и таким образом попал "во внимание" агрессора.

"Чтобы выполнить вражеское задание, фигурант сначала согласовал "цель на поджог" с куратором, а затем вылил на технологическое оборудование Укрзализныци легковоспламеняющуюся смесь и поджег ее. Затем диверсант снял возгорание шкафа на камеру телефона, чтобы "отчитаться" спецслужбе страны-агрессора", - сообщили в СБУ.

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Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность вражеского диверсанта и задержали его "по горячим следам" в результате спецоперации в Киеве.

По имеющимся данным, злоумышленник должен был подготовить еще несколько поджогов на ключевых объектах Укрзализныци.

Таким образом враг надеялся повредить логистике Сил обороны.

Подозрение диверсанту

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас диверсант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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