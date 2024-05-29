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Одесская область (3375) СБУ (19468) диверсия (278)

Поджог электроподстанции на Одесщине: СБУ задержала российского диверсанта

На Одещині затримали диверсанта

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, поджигавшего стратегические энергообъекты в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, гражданин соседней европейской страны, проживавший в Украине и работавший на ФСБ, в апреле 2024 года вылил 5 канистр с бензином на технологическое оборудование двух местных электроподстанций, чем спровоцировал там пожары.

Загорелись силовые трансформаторы, обеспечивающие электропитание восьми населенных пунктов области.

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"Таким образом враг пытался обесточить сотни жилых домов, больниц, теплогенерирующих предприятий, гидросооружений и объектов газоснабжения. По данным следствия, организатором диверсии является уголовник из соседней страны Восточной Европы. В преступном мире он имеет статус "смотрящего" в двух приграничных городах вблизи Украины.

Он был завербован ФСБ, и весной этого года получил задание по совершению серии поджогов в Одесской области. Для этого привлек своего сообщника, имевшего вид на жительство в Украине", - говорится в сообщении СБУ.

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После совершения преступления он надеялся скрытно выехать за границу. СБУ установила его местонахождение и задержала на местной автотрассе.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также планируется сообщить о заочном подозрении организатору диверсии и объявить его в международный розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская разведка организует диверсии в Европе, чтобы сорвать поставки оружия для Украины, - NYT
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Топ комментарии
+14
Стесняюсь спросить, а чого він живий?
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29.05.2024 13:12
+5
КАНІСТРУ З БЕНЗИНОМ НА ЦИХ ПІТОРІВ І ХАЙ ЧЕРВОНІЮТЬ ЯК АЛИЙ СТЯГГГ...ГОДУВАТИ ЦЮ НЕЧИСТЬ КОПІЙКУ ВЛЕТИТЬ..
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29.05.2024 13:17
+4
В колонії у нього одне місце буде постійно червоне.
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29.05.2024 13:21
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Таким никаких обменов. Но не получится.
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29.05.2024 13:08 Ответить
Стесняюсь спросить, а чого він живий?
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29.05.2024 13:12 Ответить
Готовий передати йому 5 каністр і спільнику 5 каністр А-95 !!!
Сірники охоронці, думаю, знайдуть самі....
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29.05.2024 13:54 Ответить
-...и что с ним?
- Так я его на бочку с порохом посадил. Пущай полетает! (с)
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29.05.2024 13:14 Ответить
КАНІСТРУ З БЕНЗИНОМ НА ЦИХ ПІТОРІВ І ХАЙ ЧЕРВОНІЮТЬ ЯК АЛИЙ СТЯГГГ...ГОДУВАТИ ЦЮ НЕЧИСТЬ КОПІЙКУ ВЛЕТИТЬ..
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29.05.2024 13:17 Ответить
В колонії у нього одне місце буде постійно червоне.
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29.05.2024 13:21 Ответить
увы. этот чёрт импортный, следовательно на общий режим с нашими катаржанами он не попадёт. гуманизм
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29.05.2024 14:19 Ответить
Сволота
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29.05.2024 13:40 Ответить
організований злочин, смотрящіє, румафія-кгб-гру-фсб - це руϟϟкий мір!
всі вони разом працюють з москвою-ордою на геноциді Українців..
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29.05.2024 13:44 Ответить
Вилийте на нього 1 каністру бензину та підпаліть. Хай горить як трансформатор.
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29.05.2024 14:14 Ответить
Сподіваюсь оголисли тендер на охоронні послуги обєктів по всій Україні чи знов Нацпол має сам розхльобувати.
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29.05.2024 15:08 Ответить
Мабуть, якийсь румунський циган хотів підзаробити.

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29.05.2024 15:47 Ответить
 
 