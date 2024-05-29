Поджог электроподстанции на Одесщине: СБУ задержала российского диверсанта

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, поджигавшего стратегические энергообъекты в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, гражданин соседней европейской страны, проживавший в Украине и работавший на ФСБ, в апреле 2024 года вылил 5 канистр с бензином на технологическое оборудование двух местных электроподстанций, чем спровоцировал там пожары.

Загорелись силовые трансформаторы, обеспечивающие электропитание восьми населенных пунктов области.

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"Таким образом враг пытался обесточить сотни жилых домов, больниц, теплогенерирующих предприятий, гидросооружений и объектов газоснабжения. По данным следствия, организатором диверсии является уголовник из соседней страны Восточной Европы. В преступном мире он имеет статус "смотрящего" в двух приграничных городах вблизи Украины.

Он был завербован ФСБ, и весной этого года получил задание по совершению серии поджогов в Одесской области. Для этого привлек своего сообщника, имевшего вид на жительство в Украине", - говорится в сообщении СБУ.

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После совершения преступления он надеялся скрытно выехать за границу. СБУ установила его местонахождение и задержала на местной автотрассе.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также планируется сообщить о заочном подозрении организатору диверсии и объявить его в международный розыск.

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