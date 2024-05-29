Поджог электроподстанции на Одесщине: СБУ задержала российского диверсанта
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, поджигавшего стратегические энергообъекты в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, гражданин соседней европейской страны, проживавший в Украине и работавший на ФСБ, в апреле 2024 года вылил 5 канистр с бензином на технологическое оборудование двух местных электроподстанций, чем спровоцировал там пожары.
Загорелись силовые трансформаторы, обеспечивающие электропитание восьми населенных пунктов области.
"Таким образом враг пытался обесточить сотни жилых домов, больниц, теплогенерирующих предприятий, гидросооружений и объектов газоснабжения. По данным следствия, организатором диверсии является уголовник из соседней страны Восточной Европы. В преступном мире он имеет статус "смотрящего" в двух приграничных городах вблизи Украины.
Он был завербован ФСБ, и весной этого года получил задание по совершению серии поджогов в Одесской области. Для этого привлек своего сообщника, имевшего вид на жительство в Украине", - говорится в сообщении СБУ.
После совершения преступления он надеялся скрытно выехать за границу. СБУ установила его местонахождение и задержала на местной автотрассе.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также планируется сообщить о заочном подозрении организатору диверсии и объявить его в международный розыск.
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Сірники охоронці, думаю, знайдуть самі....
- Так я его на бочку с порохом посадил. Пущай полетает! (с)
всі вони разом працюють з москвою-ордою на геноциді Українців..