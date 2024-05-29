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Одеська область (3001) СБУ (12510) диверсія (329)

Підпалив електропідстанції на Одещині: СБУ затримала російського диверсанта

На Одещині затримали диверсанта

Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який підпалював стратегічні енергооб’єкти на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на ФСБ, у квітні 2024 року вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі.

Загорілися силові трансформатори, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів області.

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"У такий спосіб ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання. За даними слідства, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус "смотрящого" у двох прикордонних містах поблизу України.

Він був завербований ФСБ і навесні цього року отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині. Для цього залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні", - йдеться в повідомленні СБУ.

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Після вчинення злочину він сподівався приховано виїхати за кордон. СБУ встановила його місцеперебування та затримала його на місцевій автотрасі.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також планується повідомити про заочну підозру організатору диверсії та оголосити його у міжнародний розшук.

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Автор: 
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Топ коментарі
+14
Стесняюсь спросить, а чого він живий?
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29.05.2024 13:12
+5
КАНІСТРУ З БЕНЗИНОМ НА ЦИХ ПІТОРІВ І ХАЙ ЧЕРВОНІЮТЬ ЯК АЛИЙ СТЯГГГ...ГОДУВАТИ ЦЮ НЕЧИСТЬ КОПІЙКУ ВЛЕТИТЬ..
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29.05.2024 13:17
+4
В колонії у нього одне місце буде постійно червоне.
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29.05.2024 13:21
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Таким никаких обменов. Но не получится.
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29.05.2024 13:08 Відповісти
Стесняюсь спросить, а чого він живий?
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29.05.2024 13:12 Відповісти
Готовий передати йому 5 каністр і спільнику 5 каністр А-95 !!!
Сірники охоронці, думаю, знайдуть самі....
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29.05.2024 13:54 Відповісти
-...и что с ним?
- Так я его на бочку с порохом посадил. Пущай полетает! (с)
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29.05.2024 13:14 Відповісти
КАНІСТРУ З БЕНЗИНОМ НА ЦИХ ПІТОРІВ І ХАЙ ЧЕРВОНІЮТЬ ЯК АЛИЙ СТЯГГГ...ГОДУВАТИ ЦЮ НЕЧИСТЬ КОПІЙКУ ВЛЕТИТЬ..
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29.05.2024 13:17 Відповісти
В колонії у нього одне місце буде постійно червоне.
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29.05.2024 13:21 Відповісти
увы. этот чёрт импортный, следовательно на общий режим с нашими катаржанами он не попадёт. гуманизм
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29.05.2024 14:19 Відповісти
Сволота
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29.05.2024 13:40 Відповісти
організований злочин, смотрящіє, румафія-кгб-гру-фсб - це руϟϟкий мір!
всі вони разом працюють з москвою-ордою на геноциді Українців..
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29.05.2024 13:44 Відповісти
Вилийте на нього 1 каністру бензину та підпаліть. Хай горить як трансформатор.
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29.05.2024 14:14 Відповісти
Сподіваюсь оголисли тендер на охоронні послуги обєктів по всій Україні чи знов Нацпол має сам розхльобувати.
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29.05.2024 15:08 Відповісти
Мабуть, якийсь румунський циган хотів підзаробити.

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29.05.2024 15:47 Відповісти
 
 