Підпалив електропідстанції на Одещині: СБУ затримала російського диверсанта

Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який підпалював стратегічні енергооб’єкти на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на ФСБ, у квітні 2024 року вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі.

Загорілися силові трансформатори, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів області.

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"У такий спосіб ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання. За даними слідства, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус "смотрящого" у двох прикордонних містах поблизу України.

Він був завербований ФСБ і навесні цього року отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині. Для цього залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні", - йдеться в повідомленні СБУ.

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Після вчинення злочину він сподівався приховано виїхати за кордон. СБУ встановила його місцеперебування та затримала його на місцевій автотрасі.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також планується повідомити про заочну підозру організатору диверсії та оголосити його у міжнародний розшук.

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