Розмова окупанта з матір’ю під час атаки дронів поблизу Куп’янська: "Камикадзе пролетел! Фу, бл#дь! Чуть не обосрался, нах#й!". АУДIО
Співробітники СБУ перехопили розмову окупанта зі своєю матір’ю, яка відбувалася під час масованої атаки українських дронів поблизу Куп’янська на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант розповідає, що він та його поплічники змушені майже цілодобово сидіти у норах, щоб уникнути повного винищення. Утім і це мало допомагає. Його підрозділ нараховував 126 бійців. Із них 10 вже ліквідовано, а близько 70 - мають поранення різного ступеня тяжкості. Окупант сподівається, що найближчим часом він потрапить у тил.
"Центр спецоперацій "А" СБУ разом із Силами оборони України нищать окупантів, які намагаються прорвати фронт на Харківщині. Під масований удар FPV-дронів Служби потрапила ціла штурмова рота російських військ під Куп’янськом. В аудіоперехопленні рашист ниє, що вони не сплять, не п'ють, а всі бронежилети в дірку, як решето", - йдеться у коментарі до запису.
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- Как в Саветскай армии атличить "рассиянина" ат "русскаязычнава хахла"?
- Как?
- У хахлов мат - для связки слов ... А у рассеян -наоборот - "слова для связки мата" ...
Так що, з часом "Укроп", "Укр", "Кіборг", і т. д., також стануть касабоізичними?
До речі, чуба носити не кожен козак мав право носити, це заслужити треба!
"Хохол" - це зневажлива кличка для українців Ми за це били морду в Радянській Армії
А там були значення слів таких як "чебурашка" - тестове слово для мене, "кацап", "Казак", "Хохол" та багато інших слів, а зараз з'явилось "ейдєльштейнпедія"!
До речі, але мені подобається читати Ваши коментарії!
Ви ще не були на касабстані та не чули як **************** з свинопсем, розмовляли зі своїм двух з половиною річним дитинчатим.
Та в Україні також таке бачив: ті "українці" були вчителями у школі свинопсиного суржика. Дівчині, тоді було 5 років!!!
Шо, чо й матюгня одна..
А мамані пофігам, судячи з голосу..
скрепы у кацапов - это мат и ненависть ко всему живому
А то что, это существо матерится - так он же с матерью разговаривает, которой это не в падлу.