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Розмова окупанта з матір’ю під час атаки дронів поблизу Куп’янська: "Камикадзе пролетел! Фу, бл#дь! Чуть не обосрался, нах#й!". АУДIО

Співробітники СБУ перехопили розмову окупанта зі своєю матір’ю, яка відбувалася під час масованої атаки українських дронів поблизу Куп’янська на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант розповідає, що він та його поплічники змушені майже цілодобово сидіти у норах, щоб уникнути повного винищення. Утім і це мало допомагає. Його підрозділ нараховував 126 бійців. Із них 10 вже ліквідовано, а близько 70 - мають поранення різного ступеня тяжкості. Окупант сподівається, що найближчим часом він потрапить у тил.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два танки, 6 бронемашин та 80 окупантів знищили бійці 79-ї ОДШБ під час спроби штурму поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО

"Центр спецоперацій "А" СБУ разом із Силами оборони України нищать окупантів, які намагаються прорвати фронт на Харківщині. Під масований удар FPV-дронів Служби потрапила ціла штурмова рота російських військ під Куп’янськом. В аудіоперехопленні рашист ниє, що вони не сплять, не п'ють, а всі бронежилети в дірку, як решето", - йдеться у коментарі до запису.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 7500 цивільних Куп’янської громади на Харківщині відмовилися від обов’язкової евакуації, - МВА

Автор: 

СБУ (12851) Харківщина (6054) перехоплення (352) Куп’янськ (771)


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Топ коментарі
+22
Вони і молитви свої теж з матюками читають?
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29.05.2024 12:34
+18
Мамє ***** , аби лада була
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29.05.2024 12:31
+12
Так з мамою розмовляти... біологічне сміття...
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29.05.2024 12:39
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Мамє ***** , аби лада була
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29.05.2024 12:31 Відповісти
мало. 200 надо больше
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29.05.2024 13:42 Відповісти
Вони і молитви свої теж з матюками читають?
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29.05.2024 12:34 Відповісти
ну так. З матюками скоріше доходить.
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29.05.2024 12:42 Відповісти
Русские не матерятся ... Ани матам разгаваривают ...

- Как в Саветскай армии атличить "рассиянина" ат "русскаязычнава хахла"?
- Как?
- У хахлов мат - для связки слов ... А у рассеян -наоборот - "слова для связки мата" ...
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29.05.2024 12:43 Відповісти
ну а так вобщєм то адін нарот...? в якого ще народу російський мат для связкі слов?
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29.05.2024 12:45 Відповісти
Не "доколупуйся" Я написав про "русскоязичних хахлов" - а не про "українців" І можна подумать - у нас не матюкаються зараз в Україні - навіть розмовляючи українською мовою!
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29.05.2024 12:48 Відповісти
А ти особисто матюкаєшся російськими матюками? якщо так, то чому.
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29.05.2024 13:06 Відповісти
Матюкаюся! Коли щось важке на ногу впаде чи жилку "покатка" вітром на льоду заплутує ...
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29.05.2024 13:07 Відповісти
Вибачте, прошу Вас з повагою відноситись до "хахлів"! Хохол перш за все - казак!!! А свинопси за чуба і дали прізвисько "ХОХОЛ"! Якийсь-то пу#ін, праффєсор - "3 класса абразаванія" як у *****, трохи поплутав холопа з хохлом, "братьтя на вєк!"???
Так що, з часом "Укроп", "Укр", "Кіборг", і т. д., також стануть касабоізичними?
До речі, чуба носити не кожен козак мав право носити, це заслужити треба!
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29.05.2024 16:33 Відповісти
"Хохол" це "гребінь на голові Шкірястий нарост у півня чи пучок пір"я у інших птахів У людей "хохлом" може буть названий "польський голений чуб" чи "ірокез" у "панка" Також "хохлом" може буть названа статутна зачіска американського морпіха (той самий "польський чуб") У козаків українських - "оселедець"
"Хохол" - це зневажлива кличка для українців Ми за це били морду в Радянській Армії
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29.05.2024 16:47 Відповісти
Яр у кмп уставна та іх за зачіску називають кувшино голові
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29.05.2024 16:57 Відповісти
Я просто людині пояснив поняття Бо може він не розуміє що таке - "польський голений чуб" Такою зачіскою польська та литовська шляхта від козаків відрізнялася у 16-18 ст
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29.05.2024 17:01 Відповісти
На жаль, зникла "Википедия" (по рос.) на початку 2000 років...
А там були значення слів таких як "чебурашка" - тестове слово для мене, "кацап", "Казак", "Хохол" та багато інших слів, а зараз з'явилось "ейдєльштейнпедія"!
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29.05.2024 17:08 Відповісти
У мене своя "Вікіпедія" У голові!
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29.05.2024 17:15 Відповісти
Співчуваю...
До речі, але мені подобається читати Ваши коментарії!
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29.05.2024 17:22 Відповісти
У тебе й такої немає Тому не мені співчувать треба А коментарі свої я читать не забороняю Я їх саме для "просвітництва" і пишу - бо надто багато тут "дурі" пишуть
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29.05.2024 17:25 Відповісти
Шановна, я з Тобою гусей не пас, як що у Тебе дитина, то не від мене...
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29.05.2024 17:34 Відповісти
Тобі вислать фото моїх геніталій? Хоча-б для "просвітництва" - щоб ти чоловіка від жінки навчився відрізнять
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29.05.2024 17:39 Відповісти
Так з мамою розмовляти... біологічне сміття...
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29.05.2024 12:39 Відповісти
То не мама, а свиноматка.
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29.05.2024 12:54 Відповісти
Мною шановний Зэлэзный Змий, трохи заздрю Вам.
Ви ще не були на касабстані та не чули як **************** з свинопсем, розмовляли зі своїм двух з половиною річним дитинчатим.
Та в Україні також таке бачив: ті "українці" були вчителями у школі свинопсиного суржика. Дівчині, тоді було 5 років!!!
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29.05.2024 15:43 Відповісти
Взагалі то я бував в кацапії у відрядженні. Я колись книжку напишу про це, настільки там все було не як у людей. Але в мене було обмежене коло спілкування - всі інженери з вищою освітою. Тож вони більш-менш нормальні (як для кацапів) були. А з "пролєтаріямі" я намагався не пересікатися взагалі.
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29.05.2024 17:43 Відповісти


Шо, чо й матюгня одна..

А мамані пофігам, судячи з голосу..
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29.05.2024 12:39 Відповісти
скажи мне как ты разговариваешь со своей мамой - и я скажу кто ты.. и кто твоя мама
скрепы у кацапов - это мат и ненависть ко всему живому
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29.05.2024 12:45 Відповісти
А кому орки молятся? Членину или Кобздону?
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29.05.2024 12:47 Відповісти
Орк сказал, что они мочу пьют вместо воды. Они и на параше её пьют.
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29.05.2024 13:05 Відповісти
" Високодуховне " бидло. І це вони хочуть привнести в Україну.
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29.05.2024 13:36 Відповісти
Скорее всего этот дима и его мама https://www.youtube.com/watch?v=YxqO2xxxHVw
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29.05.2024 13:55 Відповісти
Только богом говном помазанная порода двуногого скота с погонялом кацапы, могут обсираться себе на xy@!
А то что, это существо матерится - так он же с матерью разговаривает, которой это не в падлу.
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29.05.2024 14:05 Відповісти
Схоже він задоволений, умови краще ніж вдома.
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29.05.2024 14:42 Відповісти
Не так москалики розмовляють,не тАК,дуже награно,як ролики про :-"они не любят кати(думай як коти)"це моя особиста думка.Починає зашкалювати наша пропаганда,знову- таки моя особиста думка,маю на неї право!
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29.05.2024 20:15 Відповісти
 
 