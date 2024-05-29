Розмова окупанта з матір’ю під час атаки дронів поблизу Куп’янська: "Камикадзе пролетел! Фу, бл#дь! Чуть не обосрался, нах#й!". АУДIО

Співробітники СБУ перехопили розмову окупанта зі своєю матір’ю, яка відбувалася під час масованої атаки українських дронів поблизу Куп’янська на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант розповідає, що він та його поплічники змушені майже цілодобово сидіти у норах, щоб уникнути повного винищення. Утім і це мало допомагає. Його підрозділ нараховував 126 бійців. Із них 10 вже ліквідовано, а близько 70 - мають поранення різного ступеня тяжкості. Окупант сподівається, що найближчим часом він потрапить у тил.

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"Центр спецоперацій "А" СБУ разом із Силами оборони України нищать окупантів, які намагаються прорвати фронт на Харківщині. Під масований удар FPV-дронів Служби потрапила ціла штурмова рота російських військ під Куп’янськом. В аудіоперехопленні рашист ниє, що вони не сплять, не п'ють, а всі бронежилети в дірку, як решето", - йдеться у коментарі до запису.

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