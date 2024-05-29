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Разговор оккупанта с матерью во время атаки дронов вблизи Купянска: "Камикадзе пролетел! Фу, бл#дь! Чуть не обосрался, нах#й!". АУДИО

Сотрудники СБУ перехватили разговор оккупанта со своей матерью, который происходил во время массированной атаки украинских дронов вблизи Купянска на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказывает, что он и его приспешники вынуждены почти круглосуточно сидеть в норах, чтобы избежать полного уничтожения. Впрочем и это мало помогает. Его подразделение насчитывало 126 бойцов. Из них 10 уже ликвидированы, а около 70 - имеют ранения различной степени тяжести. Оккупант надеется, что в ближайшее время он попадет в тыл.

Также смотрите: Два танка, 6 бронемашин и 80 оккупантов уничтожили бойцы 79-й ОДШБ при попытке штурма вблизи Новомихайловки. ВИДЕО

"Центр спецопераций "А" СБУ вместе с Силами обороны Украины уничтожают оккупантов, которые пытаются прорвать фронт на Харьковщине. Под массированный удар FPV-дронов Службы попала целая штурмовая рота российских войск под Купянском. В аудиоперехвате рашист ноет, что они не спят, не пьют, а все бронежилеты в дырку, как решето", - говорится в комментарии к записи.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7500 гражданских Купянской громады в Харьковской области отказались от обязательной эвакуации, - ГВА

Автор: 

СБУ (19928) Харьковщина (5577) перехват (343) Купянск (645)


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Топ комментарии
+22
Вони і молитви свої теж з матюками читають?
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29.05.2024 12:34
+18
Мамє ***** , аби лада була
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29.05.2024 12:31
+12
Так з мамою розмовляти... біологічне сміття...
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29.05.2024 12:39
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Мамє ***** , аби лада була
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29.05.2024 12:31 Ответить
мало. 200 надо больше
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29.05.2024 13:42 Ответить
Вони і молитви свої теж з матюками читають?
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29.05.2024 12:34 Ответить
ну так. З матюками скоріше доходить.
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29.05.2024 12:42 Ответить
Русские не матерятся ... Ани матам разгаваривают ...

- Как в Саветскай армии атличить "рассиянина" ат "русскаязычнава хахла"?
- Как?
- У хахлов мат - для связки слов ... А у рассеян -наоборот - "слова для связки мата" ...
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29.05.2024 12:43 Ответить
ну а так вобщєм то адін нарот...? в якого ще народу російський мат для связкі слов?
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29.05.2024 12:45 Ответить
Не "доколупуйся" Я написав про "русскоязичних хахлов" - а не про "українців" І можна подумать - у нас не матюкаються зараз в Україні - навіть розмовляючи українською мовою!
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29.05.2024 12:48 Ответить
А ти особисто матюкаєшся російськими матюками? якщо так, то чому.
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29.05.2024 13:06 Ответить
Матюкаюся! Коли щось важке на ногу впаде чи жилку "покатка" вітром на льоду заплутує ...
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29.05.2024 13:07 Ответить
Вибачте, прошу Вас з повагою відноситись до "хахлів"! Хохол перш за все - казак!!! А свинопси за чуба і дали прізвисько "ХОХОЛ"! Якийсь-то пу#ін, праффєсор - "3 класса абразаванія" як у *****, трохи поплутав холопа з хохлом, "братьтя на вєк!"???
Так що, з часом "Укроп", "Укр", "Кіборг", і т. д., також стануть касабоізичними?
До речі, чуба носити не кожен козак мав право носити, це заслужити треба!
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29.05.2024 16:33 Ответить
"Хохол" це "гребінь на голові Шкірястий нарост у півня чи пучок пір"я у інших птахів У людей "хохлом" може буть названий "польський голений чуб" чи "ірокез" у "панка" Також "хохлом" може буть названа статутна зачіска американського морпіха (той самий "польський чуб") У козаків українських - "оселедець"
"Хохол" - це зневажлива кличка для українців Ми за це били морду в Радянській Армії
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29.05.2024 16:47 Ответить
Яр у кмп уставна та іх за зачіску називають кувшино голові
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29.05.2024 16:57 Ответить
Я просто людині пояснив поняття Бо може він не розуміє що таке - "польський голений чуб" Такою зачіскою польська та литовська шляхта від козаків відрізнялася у 16-18 ст
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29.05.2024 17:01 Ответить
На жаль, зникла "Википедия" (по рос.) на початку 2000 років...
А там були значення слів таких як "чебурашка" - тестове слово для мене, "кацап", "Казак", "Хохол" та багато інших слів, а зараз з'явилось "ейдєльштейнпедія"!
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29.05.2024 17:08 Ответить
У мене своя "Вікіпедія" У голові!
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29.05.2024 17:15 Ответить
Співчуваю...
До речі, але мені подобається читати Ваши коментарії!
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29.05.2024 17:22 Ответить
У тебе й такої немає Тому не мені співчувать треба А коментарі свої я читать не забороняю Я їх саме для "просвітництва" і пишу - бо надто багато тут "дурі" пишуть
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29.05.2024 17:25 Ответить
Шановна, я з Тобою гусей не пас, як що у Тебе дитина, то не від мене...
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29.05.2024 17:34 Ответить
Тобі вислать фото моїх геніталій? Хоча-б для "просвітництва" - щоб ти чоловіка від жінки навчився відрізнять
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29.05.2024 17:39 Ответить
Так з мамою розмовляти... біологічне сміття...
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29.05.2024 12:39 Ответить
То не мама, а свиноматка.
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29.05.2024 12:54 Ответить
Мною шановний Зэлэзный Змий, трохи заздрю Вам.
Ви ще не були на касабстані та не чули як **************** з свинопсем, розмовляли зі своїм двух з половиною річним дитинчатим.
Та в Україні також таке бачив: ті "українці" були вчителями у школі свинопсиного суржика. Дівчині, тоді було 5 років!!!
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29.05.2024 15:43 Ответить
Взагалі то я бував в кацапії у відрядженні. Я колись книжку напишу про це, настільки там все було не як у людей. Але в мене було обмежене коло спілкування - всі інженери з вищою освітою. Тож вони більш-менш нормальні (як для кацапів) були. А з "пролєтаріямі" я намагався не пересікатися взагалі.
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29.05.2024 17:43 Ответить


Шо, чо й матюгня одна..

А мамані пофігам, судячи з голосу..
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29.05.2024 12:39 Ответить
скажи мне как ты разговариваешь со своей мамой - и я скажу кто ты.. и кто твоя мама
скрепы у кацапов - это мат и ненависть ко всему живому
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29.05.2024 12:45 Ответить
А кому орки молятся? Членину или Кобздону?
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29.05.2024 12:47 Ответить
Орк сказал, что они мочу пьют вместо воды. Они и на параше её пьют.
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29.05.2024 13:05 Ответить
" Високодуховне " бидло. І це вони хочуть привнести в Україну.
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29.05.2024 13:36 Ответить
Скорее всего этот дима и его мама https://www.youtube.com/watch?v=YxqO2xxxHVw
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29.05.2024 13:55 Ответить
Только богом говном помазанная порода двуногого скота с погонялом кацапы, могут обсираться себе на xy@!
А то что, это существо матерится - так он же с матерью разговаривает, которой это не в падлу.
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29.05.2024 14:05 Ответить
Схоже він задоволений, умови краще ніж вдома.
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29.05.2024 14:42 Ответить
Не так москалики розмовляють,не тАК,дуже награно,як ролики про :-"они не любят кати(думай як коти)"це моя особиста думка.Починає зашкалювати наша пропаганда,знову- таки моя особиста думка,маю на неї право!
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29.05.2024 20:15 Ответить
 
 