Разговор оккупанта с матерью во время атаки дронов вблизи Купянска: "Камикадзе пролетел! Фу, бл#дь! Чуть не обосрался, нах#й!". АУДИО

Сотрудники СБУ перехватили разговор оккупанта со своей матерью, который происходил во время массированной атаки украинских дронов вблизи Купянска на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказывает, что он и его приспешники вынуждены почти круглосуточно сидеть в норах, чтобы избежать полного уничтожения. Впрочем и это мало помогает. Его подразделение насчитывало 126 бойцов. Из них 10 уже ликвидированы, а около 70 - имеют ранения различной степени тяжести. Оккупант надеется, что в ближайшее время он попадет в тыл.

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"Центр спецопераций "А" СБУ вместе с Силами обороны Украины уничтожают оккупантов, которые пытаются прорвать фронт на Харьковщине. Под массированный удар FPV-дронов Службы попала целая штурмовая рота российских войск под Купянском. В аудиоперехвате рашист ноет, что они не спят, не пьют, а все бронежилеты в дырку, как решето", - говорится в комментарии к записи.

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