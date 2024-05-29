Разговор оккупанта с матерью во время атаки дронов вблизи Купянска: "Камикадзе пролетел! Фу, бл#дь! Чуть не обосрался, нах#й!". АУДИО
Сотрудники СБУ перехватили разговор оккупанта со своей матерью, который происходил во время массированной атаки украинских дронов вблизи Купянска на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказывает, что он и его приспешники вынуждены почти круглосуточно сидеть в норах, чтобы избежать полного уничтожения. Впрочем и это мало помогает. Его подразделение насчитывало 126 бойцов. Из них 10 уже ликвидированы, а около 70 - имеют ранения различной степени тяжести. Оккупант надеется, что в ближайшее время он попадет в тыл.
"Центр спецопераций "А" СБУ вместе с Силами обороны Украины уничтожают оккупантов, которые пытаются прорвать фронт на Харьковщине. Под массированный удар FPV-дронов Службы попала целая штурмовая рота российских войск под Купянском. В аудиоперехвате рашист ноет, что они не спят, не пьют, а все бронежилеты в дырку, как решето", - говорится в комментарии к записи.
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- Как в Саветскай армии атличить "рассиянина" ат "русскаязычнава хахла"?
- Как?
- У хахлов мат - для связки слов ... А у рассеян -наоборот - "слова для связки мата" ...
Так що, з часом "Укроп", "Укр", "Кіборг", і т. д., також стануть касабоізичними?
До речі, чуба носити не кожен козак мав право носити, це заслужити треба!
"Хохол" - це зневажлива кличка для українців Ми за це били морду в Радянській Армії
А там були значення слів таких як "чебурашка" - тестове слово для мене, "кацап", "Казак", "Хохол" та багато інших слів, а зараз з'явилось "ейдєльштейнпедія"!
До речі, але мені подобається читати Ваши коментарії!
Ви ще не були на касабстані та не чули як **************** з свинопсем, розмовляли зі своїм двух з половиною річним дитинчатим.
Та в Україні також таке бачив: ті "українці" були вчителями у школі свинопсиного суржика. Дівчині, тоді було 5 років!!!
Шо, чо й матюгня одна..
А мамані пофігам, судячи з голосу..
скрепы у кацапов - это мат и ненависть ко всему живому
А то что, это существо матерится - так он же с матерью разговаривает, которой это не в падлу.