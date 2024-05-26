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Российская разведка организует диверсии в Европе, чтобы сорвать поставки оружия для Украины, - NYT

Росіяни здійснюють диверсії в Європі

Разведки западных союзников замечают увеличение количества незначительных диверсионных операций в Европе, которые, по их словам, являются частью российской кампании, направленной на подрыв поддержки военных усилий Украины.

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

О каких операциях известно

Среди российских операций NYT называет, в частности, поджоги склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.

Также сообщают об аресте российских агентов по обвинению в подготовке нападений на американские военные базы.

Американские и европейские чиновники, отвечающие за вопросы безопасности, отмечают, что они являются частью согласованных усилий России, направленных на то, чтобы замедлить передачу оружия Киеву и создать видимость роста оппозиции к поддержке Украины.

По словам чиновников, этой кампанией руководит военная разведка России.

Читайте: РФ усиливает диверсии по всей Европе: Кремль считает, что ведет "теневую войну" с НАТО, - The Economist

Для чего РФ проводит диверсионную кампанию

Издание пишет, эти действия пока не прервали поток оружия в Украину, и многие из целей не имеют прямого отношения к войне. Но некоторые представители силовых структур говорят, что Россия пытается посеять страх и заставить европейские страны усилить безопасность по всей цепи поставок оружия, что увеличивает расходы и замедляет темпы поставок.

Американские и европейские чиновники заявили, что Россия действуе осторожно со своими диверсиями. Она хочет привлечь внимание к загадочным пожарам, но не настолько, чтобы ее непосредственно обвинили в этих действиях.

Россияне вербуют местных жителей европейских стран. Американские и европейские чиновники говорят, что это делается частично для того, чтобы усложнить выявление атак и создать впечатление, что они являются результатом внутренней оппозиции к поддержке Украины.

На фоне роста беспокойства относительно саботажа послы стран НАТО в следующем месяце встретятся с директором национальной разведки США Аврией Хейнс, которая предоставит разведывательную информацию о войне России в Украине, а также обсудит российскую кампанию саботажа в Европе.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши арестовали 9 человек, которых подозревают в диверсиях в пользу РФ.

Также читайте: РФ производит артснаряды втрое быстрее и в четыре раза дешевле, по сравнению с Западом, - Sky News

Автор: 

Европа (1845) россия (95467) диверсия (297)


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Топ комментарии
+18
Після голодухи на московії, за розвалом Совдепії, Європейці та США, їх відгодували, тому орки і полізли гадити своїм РЯТУВАЛЬНИКАМ….
Традиція, з часів совдепії…
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26.05.2024 22:10
+12
Це квіточки,ягідки побачите на ЄВРО по футболу і на Олімпіаді в Парижі,тоді зрозумієте,що не треба було пригрівати всяких ФСБшників Осєчкіних,Фейгіних,Гудкових,піарити "убітую горєм" вдову Юльку Прєсвятую Бутербродіцу і їхні - Lite-нациські медіа:Медузу,золотий "Дождь" та іншу погань.
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26.05.2024 22:23
+9
,,Загадкові" пожежі!! Вони дійсно настільки отупіли, чи просто настільки перелякані, що не соромно дурнів вдавати!
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26.05.2024 22:31
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Правила форума Совет форумчан
І що вам цього недостатньо, щоб ****** по кремлю!?
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26.05.2024 22:09 Ответить
Дюйм спеціального НАТОвського розміру дуже гнучкий та еластичний. Тому не здавати його можна аж до Лісабону. Він розтягнеться.
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26.05.2024 23:25 Ответить
Після голодухи на московії, за розвалом Совдепії, Європейці та США, їх відгодували, тому орки і полізли гадити своїм РЯТУВАЛЬНИКАМ….
Традиція, з часів совдепії…
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26.05.2024 22:10 Ответить
Це квіточки,ягідки побачите на ЄВРО по футболу і на Олімпіаді в Парижі,тоді зрозумієте,що не треба було пригрівати всяких ФСБшників Осєчкіних,Фейгіних,Гудкових,піарити "убітую горєм" вдову Юльку Прєсвятую Бутербродіцу і їхні - Lite-нациські медіа:Медузу,золотий "Дождь" та іншу погань.
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26.05.2024 22:23 Ответить
щоб розвідкам простіше було обгрунтовувати потребу у більшому фінануванні, то прийміть ще півмільйона російських хароших бєшєнців.
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26.05.2024 22:28 Ответить
І побільше, побільше "палєстінскіх мальчикаф ф трусіках"!
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26.05.2024 22:39 Ответить
,,Загадкові" пожежі!! Вони дійсно настільки отупіли, чи просто настільки перелякані, що не соромно дурнів вдавати!
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26.05.2024 22:31 Ответить
Яка несподіванка !
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26.05.2024 23:05 Ответить
В апреле взорвались два крупнейших завода по производству снарядов в США и Великобритании, в Берлине в мае неделю горел завод Iris-T. А эти дурни рассказывают что орки подпалили магазин Икея и житлові будинки. Они реально такие тупые или стебутся?
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27.05.2024 03:09 Ответить
Цю @обнуту планету вже ніщо не врятує. Слава Перуну.
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27.05.2024 09:51 Ответить
ото відкрили страшну таємницю...
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27.05.2024 15:31 Ответить
 
 