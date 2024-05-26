Российская разведка организует диверсии в Европе, чтобы сорвать поставки оружия для Украины, - NYT

Разведки западных союзников замечают увеличение количества незначительных диверсионных операций в Европе, которые, по их словам, являются частью российской кампании, направленной на подрыв поддержки военных усилий Украины.

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

О каких операциях известно

Среди российских операций NYT называет, в частности, поджоги склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.

Также сообщают об аресте российских агентов по обвинению в подготовке нападений на американские военные базы.

Американские и европейские чиновники, отвечающие за вопросы безопасности, отмечают, что они являются частью согласованных усилий России, направленных на то, чтобы замедлить передачу оружия Киеву и создать видимость роста оппозиции к поддержке Украины.

По словам чиновников, этой кампанией руководит военная разведка России.

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Для чего РФ проводит диверсионную кампанию

Издание пишет, эти действия пока не прервали поток оружия в Украину, и многие из целей не имеют прямого отношения к войне. Но некоторые представители силовых структур говорят, что Россия пытается посеять страх и заставить европейские страны усилить безопасность по всей цепи поставок оружия, что увеличивает расходы и замедляет темпы поставок.

Американские и европейские чиновники заявили, что Россия действуе осторожно со своими диверсиями. Она хочет привлечь внимание к загадочным пожарам, но не настолько, чтобы ее непосредственно обвинили в этих действиях.

Россияне вербуют местных жителей европейских стран. Американские и европейские чиновники говорят, что это делается частично для того, чтобы усложнить выявление атак и создать впечатление, что они являются результатом внутренней оппозиции к поддержке Украины.

На фоне роста беспокойства относительно саботажа послы стран НАТО в следующем месяце встретятся с директором национальной разведки США Аврией Хейнс, которая предоставит разведывательную информацию о войне России в Украине, а также обсудит российскую кампанию саботажа в Европе.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши арестовали 9 человек, которых подозревают в диверсиях в пользу РФ.

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