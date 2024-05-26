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Новини
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Російська розвідка організовує диверсії в Європі, щоб зірвати постачання зброї для України, - NYT

Росіяни здійснюють диверсії в Європі

Розвідки західних союзників помічають збільшення кількості незначних диверсійних операцій в Європі, які, за їхніми словами, є частиною російської кампанії, спрямованої на підрив підтримки військових зусиль України.

Про це пише New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Про які операції відомо

Серед російських операцій NYT називає, зокрема, підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.

Також повідомляють про арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази.

Американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України.

За словами посадовців, цією кампанією керує військова розвідка Росії.

Читайте: РФ посилює диверсії по всій Європі: Кремль вважає, що веде "тіньову війну" з НАТО, - The Economist

Для чого РФ проводить диверсійну кампанію

Видання пише, ці дії поки не перервали потік зброї в Україну, і багато з цілей не мають прямого відношення до війни. Але деякі представники силових структур кажуть, що Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по всьому ланцюгу постачання зброї, що збільшує витрати і сповільнює темпи поставок.

Американські та європейські посадовці заявили, що Росія діє дещо обережно зі своїми диверсіями. Вона хоче привернути увагу до загадкових пожеж, але не настільки, щоб її безпосередньо звинуватили у цих діях.

Росіяни вербують місцевих мешканців європейських країн. Американські та європейські посадовці кажуть, що це робиться частково для того, щоб ускладнити виявлення атак і створити враження, що вони є результатом внутрішньої опозиції до підтримки України.

На тлі зростання занепокоєння щодо саботажу посли країн НАТО наступного місяця зустрінуться з директоркою національної розвідки США Аврій Гейнс, яка надасть розвідувальну інформацію про війну Росії в Україні, а також обговорить російську кампанію саботажу в Європі.

Раніше повідомлялось, що спецслужби Польщі заарештували 9 осіб, яких підозрюють у диверсіях на користь РФ

Також читайте: РФ виготовляє артснаряди втричі швидше та в чотири рази дешевше, порівняно із Заходом, - Sky News

Автор: 

Європа (1804) росія (65073) диверсія (348)


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Топ коментарі
+18
Після голодухи на московії, за розвалом Совдепії, Європейці та США, їх відгодували, тому орки і полізли гадити своїм РЯТУВАЛЬНИКАМ….
Традиція, з часів совдепії…
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26.05.2024 22:10
+12
Це квіточки,ягідки побачите на ЄВРО по футболу і на Олімпіаді в Парижі,тоді зрозумієте,що не треба було пригрівати всяких ФСБшників Осєчкіних,Фейгіних,Гудкових,піарити "убітую горєм" вдову Юльку Прєсвятую Бутербродіцу і їхні - Lite-нациські медіа:Медузу,золотий "Дождь" та іншу погань.
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26.05.2024 22:23
+9
,,Загадкові" пожежі!! Вони дійсно настільки отупіли, чи просто настільки перелякані, що не соромно дурнів вдавати!
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26.05.2024 22:31
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І що вам цього недостатньо, щоб ****** по кремлю!?
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26.05.2024 22:09 Відповісти
Дюйм спеціального НАТОвського розміру дуже гнучкий та еластичний. Тому не здавати його можна аж до Лісабону. Він розтягнеться.
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26.05.2024 23:25 Відповісти
Після голодухи на московії, за розвалом Совдепії, Європейці та США, їх відгодували, тому орки і полізли гадити своїм РЯТУВАЛЬНИКАМ….
Традиція, з часів совдепії…
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26.05.2024 22:10 Відповісти
Це квіточки,ягідки побачите на ЄВРО по футболу і на Олімпіаді в Парижі,тоді зрозумієте,що не треба було пригрівати всяких ФСБшників Осєчкіних,Фейгіних,Гудкових,піарити "убітую горєм" вдову Юльку Прєсвятую Бутербродіцу і їхні - Lite-нациські медіа:Медузу,золотий "Дождь" та іншу погань.
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26.05.2024 22:23 Відповісти
щоб розвідкам простіше було обгрунтовувати потребу у більшому фінануванні, то прийміть ще півмільйона російських хароших бєшєнців.
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26.05.2024 22:28 Відповісти
І побільше, побільше "палєстінскіх мальчикаф ф трусіках"!
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26.05.2024 22:39 Відповісти
,,Загадкові" пожежі!! Вони дійсно настільки отупіли, чи просто настільки перелякані, що не соромно дурнів вдавати!
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26.05.2024 22:31 Відповісти
Яка несподіванка !
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26.05.2024 23:05 Відповісти
В апреле взорвались два крупнейших завода по производству снарядов в США и Великобритании, в Берлине в мае неделю горел завод Iris-T. А эти дурни рассказывают что орки подпалили магазин Икея и житлові будинки. Они реально такие тупые или стебутся?
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27.05.2024 03:09 Відповісти
Цю @обнуту планету вже ніщо не врятує. Слава Перуну.
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27.05.2024 09:51 Відповісти
ото відкрили страшну таємницю...
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27.05.2024 15:31 Відповісти
 
 