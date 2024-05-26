Російська розвідка організовує диверсії в Європі, щоб зірвати постачання зброї для України, - NYT
Розвідки західних союзників помічають збільшення кількості незначних диверсійних операцій в Європі, які, за їхніми словами, є частиною російської кампанії, спрямованої на підрив підтримки військових зусиль України.
Про це пише New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Про які операції відомо
Серед російських операцій NYT називає, зокрема, підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.
Також повідомляють про арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази.
Американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України.
За словами посадовців, цією кампанією керує військова розвідка Росії.
Для чого РФ проводить диверсійну кампанію
Видання пише, ці дії поки не перервали потік зброї в Україну, і багато з цілей не мають прямого відношення до війни. Але деякі представники силових структур кажуть, що Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по всьому ланцюгу постачання зброї, що збільшує витрати і сповільнює темпи поставок.
Американські та європейські посадовці заявили, що Росія діє дещо обережно зі своїми диверсіями. Вона хоче привернути увагу до загадкових пожеж, але не настільки, щоб її безпосередньо звинуватили у цих діях.
Росіяни вербують місцевих мешканців європейських країн. Американські та європейські посадовці кажуть, що це робиться частково для того, щоб ускладнити виявлення атак і створити враження, що вони є результатом внутрішньої опозиції до підтримки України.
На тлі зростання занепокоєння щодо саботажу посли країн НАТО наступного місяця зустрінуться з директоркою національної розвідки США Аврій Гейнс, яка надасть розвідувальну інформацію про війну Росії в Україні, а також обговорить російську кампанію саботажу в Європі.
Раніше повідомлялось, що спецслужби Польщі заарештували 9 осіб, яких підозрюють у диверсіях на користь РФ
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