Російська розвідка організовує диверсії в Європі, щоб зірвати постачання зброї для України, - NYT

Розвідки західних союзників помічають збільшення кількості незначних диверсійних операцій в Європі, які, за їхніми словами, є частиною російської кампанії, спрямованої на підрив підтримки військових зусиль України.

Про це пише New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Про які операції відомо

Серед російських операцій NYT називає, зокрема, підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.

Також повідомляють про арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази.

Американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України.

За словами посадовців, цією кампанією керує військова розвідка Росії.

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Для чого РФ проводить диверсійну кампанію

Видання пише, ці дії поки не перервали потік зброї в Україну, і багато з цілей не мають прямого відношення до війни. Але деякі представники силових структур кажуть, що Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по всьому ланцюгу постачання зброї, що збільшує витрати і сповільнює темпи поставок.

Американські та європейські посадовці заявили, що Росія діє дещо обережно зі своїми диверсіями. Вона хоче привернути увагу до загадкових пожеж, але не настільки, щоб її безпосередньо звинуватили у цих діях.

Росіяни вербують місцевих мешканців європейських країн. Американські та європейські посадовці кажуть, що це робиться частково для того, щоб ускладнити виявлення атак і створити враження, що вони є результатом внутрішньої опозиції до підтримки України.

На тлі зростання занепокоєння щодо саботажу посли країн НАТО наступного місяця зустрінуться з директоркою національної розвідки США Аврій Гейнс, яка надасть розвідувальну інформацію про війну Росії в Україні, а також обговорить російську кампанію саботажу в Європі.

Раніше повідомлялось, що спецслужби Польщі заарештували 9 осіб, яких підозрюють у диверсіях на користь РФ

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