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Рашисты нанесли авиаудар по жилому сектору Константиновки: травмирован один человек, есть разрушение. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили по жилому сектору города Константиновка Донецкой области. В результате авиаудара повреждены частные дома и многоэтажка.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В результате бомбежки возник пожар в частном жилом доме и на открытой территории. Спасатели ликвидировали возгорание разрушенных строительных конструкций дома и легкового автомобиля общей площадью 124 кв.м, а также потушили пожар сухой травы на площади 150 кв.м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за авиаудара пострадал один человек.

Кроме того, повреждены 12 частных домов, многоэтажка, 2 магазина и 3 инфраструктурных объекта.

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Авіаудар по місту Костянтинівка на Донеччині 22 липня 2024 року
Авіаудар по місту Костянтинівка на Донеччині 22 липня 2024 року
Авіаудар по місту Костянтинівка на Донеччині 22 липня 2024 року
Авіаудар по місту Костянтинівка на Донеччині 22 липня 2024 року
Авіаудар по місту Костянтинівка на Донеччині 22 липня 2024 року
Авіаудар по місту Костянтинівка на Донеччині 22 липня 2024 року

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642) Константиновка (1742)


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