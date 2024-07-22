Рашисты нанесли авиаудар по жилому сектору Константиновки: травмирован один человек, есть разрушение. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили по жилому сектору города Константиновка Донецкой области. В результате авиаудара повреждены частные дома и многоэтажка.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В результате бомбежки возник пожар в частном жилом доме и на открытой территории. Спасатели ликвидировали возгорание разрушенных строительных конструкций дома и легкового автомобиля общей площадью 124 кв.м, а также потушили пожар сухой травы на площади 150 кв.м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за авиаудара пострадал один человек.

Кроме того, повреждены 12 частных домов, многоэтажка, 2 магазина и 3 инфраструктурных объекта.

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