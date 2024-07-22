Оккупанты сбросили авиабомбы на населенные пункты Донбасса. Девять раненых. ФОТОрепортаж

В понедельник, 22 июля, российские захватчики нанесли удары авиабомбами по Константиновке, Раздольному и Перебудове, что в Донецкой области. Девять человек получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки рашистов по жилому микрорайону Константиновки получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения 38-летний продавец магазина и двое мужчин 18 и 35 лет.

Также войска РФ обстреляли Волновахский район. В селе Перебудова телесные повреждения различной степени тяжести получили четверо гражданских. На момент вражеского обстрела они находились на территории собственных домовладений. Две женщины и двое мужчин доставлены в медицинское учреждение.

Еще двое граждан травмированы в селе Раздольное.

Предварительно, враг нанес по населенным пунктам 9 авиаударов с использованием управляемых бомб "УМПБ Д-30 СН".

Зафиксировано повреждение инфраструктуры. В частности, изуродованы жилые дома, транспортные средства, магазин, почтовое отделение, кафе, линия электропередач.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения российскими захватчиками законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре также показали фото последствий вражеских обстрелов.

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