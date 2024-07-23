"Комплекс услуг" за $8 тыс.: ликвидирован канал переправки уклонистов в Румынию. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ликвидирован канал переправки нарушителей в Румынию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как работала схема?
Как отмечается, двух организаторов противоправной схемы пересечения границы и пятерых их клиентов задержали правоохранители на Закарпатье. Местные жители за 8 тыс. долларов предлагали мужчинам "комплекс услуг" - сначала селили их у себя дома, а потом на машине подвозили к границе и указывали "направление движения" в Румынию.
"Бизнесменам" теперь грозит тюрьма по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу", их клиентов ожидает штраф", - отмечают в Госпогранслужбе.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Карпатах возле Румынии нашли 25-летнего уклониста: его с переохлаждением госпитализировали.
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Схоже хтось хоче частину грошей відібрати, бо надати житло, підвезти на автівці та показати якийсь напрямок не дотягує до реального срока та не має ознаки того що хтось когось переправляв. А гроші люди залишали в будинку, бо не з грошима ж гуляти лісом?
Може місцеві показували напрямок куди йти не треба, а далі людина сама обирала що робити...