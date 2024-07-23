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"Комплекс послуг" за $8 тис.: ліквідовано канал переправлення ухилянтів до Румунії. ФОТОрепортаж

Ліквідовано канал переправлення порушників до Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як працювала схема?

Як зазначається, двох організаторів протиправної схеми перетину кордону та п’ятьох їхніх клієнтів затримали правоохоронці на Закарпатті. Місцеві мешканці за 8 тис. доларів пропонували чоловікам "комплекс послуг" - спочатку селили їх в себе вдома, а потім автівкою підвозили до кордону і вказували "напрямок руху" до Румунії.

"Бізнесменам" тепер загрожує тюрма, за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон", їхніх клієнтів очікує штраф", - наголошують у Держприкордонслужбі.

схема для ухилянтів
схема для ухилянтів
схема для ухилянтів
схема для ухилянтів
схема для ухилянтів

Також читайте: Чоловік заплатив 13 тис. євро за виїзд до Румунії у ніші для багажу мікроавтобуса, - ДПСУ. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Карпатах біля Румунії знайшли 25-річного ухилянта: його з переохолодженням госпіталізували.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ухилянти (906)


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"Бизнесменам" теперь грозит тюрьма по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу" ...

Схоже хтось хоче частину грошей відібрати, бо надати житло, підвезти на автівці та показати якийсь напрямок не дотягує до реального срока та не має ознаки того що хтось когось переправляв. А гроші люди залишали в будинку, бо не з грошима ж гуляти лісом?

Може місцеві показували напрямок куди йти не треба, а далі людина сама обирала що робити...
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23.07.2024 15:32 Відповісти
 
 