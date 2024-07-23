"Комплекс послуг" за $8 тис.: ліквідовано канал переправлення ухилянтів до Румунії. ФОТОрепортаж

Ліквідовано канал переправлення порушників до Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як працювала схема?

Як зазначається, двох організаторів протиправної схеми перетину кордону та п’ятьох їхніх клієнтів затримали правоохоронці на Закарпатті. Місцеві мешканці за 8 тис. доларів пропонували чоловікам "комплекс послуг" - спочатку селили їх в себе вдома, а потім автівкою підвозили до кордону і вказували "напрямок руху" до Румунії.

"Бізнесменам" тепер загрожує тюрма, за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон", їхніх клієнтів очікує штраф", - наголошують у Держприкордонслужбі.











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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Карпатах біля Румунії знайшли 25-річного ухилянта: його з переохолодженням госпіталізували.