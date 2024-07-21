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У Карпатах біля Румунії знайшли 25-річного ухилянта: його з переохолодженням госпіталізували. ФОТО

У горах знайшли ухилянта з переохолодженням

Прикордонники знайшли 25-річного львів’янина біля кордону з Румунією – чоловіка з переохолодженням госпіталізували до лікарні. Окрім цього, протягом суботи прикордонники затримали майже 20 ухилянтів.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.


Львів’янина, який заблукав у горах, знайшли сьогодні вранці прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС.

У горах знайшли ухилянта з переохолодженням

Зазначається, що інформацію про те, що у високогір’ї перебуває чоловік, який втратив орієнтування та потребує допомоги, прикордонники отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС. Майже через три години спільних пошуків прикордонники з рятувальниками знайшли 25-річного чоловіка за 700 метрів до кордону з Румунією. Через дощ, який не припинявся усю ніч, мандрівник був геть мокрий та виснажений.

Також дивіться: Чоловік заплатив 13 тис. євро за виїзд до Румунії у ніші для багажу мікроавтобуса, - ДПСУ. ФОТО

Знайденого чоловіка доставили до Рахівської центральної районної лікарні, де його ушпиталили, діагностувавши загальне переохолодження організму.

Як повідомили в ДПСУ, загалом впродовж минулої доби прикордонники відділу "Ділове" затримали в горах майже два десятки чоловіків призовного віку, які намагалися у незаконний спосіб дістатися Румунії.

Також читайте: Прикордонники виявили 3 ухилянтів, які 10 днів блукали горами, намагаючись потрапити до Румунії

Автор: 

Держприкордонслужба (5917) Румунія (1155) ухилянти (864)


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Топ коментарі
+28
Знову ярлик "ухилянт"? Був суд який визнав його ухилянтом?
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21.07.2024 17:03
+14
чому -УХИЛЯНТ? що вже був суд?Ви ***** зелені це людина громадянин України Нагадати редактору треба за мєтлою слідкувати уважніше А УХИЛЯНТ найбільше пасує до зеленої потвори з мусорами та кодляком тім всім смердячим
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21.07.2024 18:40
+10
"ухилянт" - БЕЗ СУДА.
Дивно, що охоронці концтабору "Україна" його просто не пристрелили.
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21.07.2024 17:28
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... доля,якось так.
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21.07.2024 17:29 Відповісти
Я понял! Скоро 2014 год будет воевать с 2022!?
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21.07.2024 17:30 Відповісти
Слово "ушпиталили" мені сподобалось. Можна ще написати "зашпиталили, пришпиталили, нашпиталили. відшпиталили,..."
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21.07.2024 17:35 Відповісти
це просто заангажований евфемізм.
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21.07.2024 17:43 Відповісти
а якщо не хочеться просто написати "госпіталізували" то можна ще написати "шпиталізували",
хоча слово "госпіталь" досить нормальне
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21.07.2024 17:51 Відповісти
Це слово бентежить бурятів і євреїв, а українці вже давно звикли.
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21.07.2024 18:28 Відповісти
Після того,як ця безталанна квіточка-ухилянт трошки відігріється вона попробує знову прорватися в Румунію,де її шанобливо приймуть,дадуть леїв і вона з комфортом поїде в Німеччину за хрумкими євро....
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21.07.2024 17:56 Відповісти
Ти вже собі окоп для стрільби, сидячі на коні, викопав?
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21.07.2024 18:00 Відповісти
Ухилянт??? МЕрзото ві! Зеленськиі і уся його шобоа , ухилянти!
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21.07.2024 18:11 Відповісти
Генофонд нации...
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21.07.2024 18:12 Відповісти
Здоровья парню!
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21.07.2024 18:16 Відповісти
Треба бути дуже талановитим, щоб у таку спеку переохолодитися)
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21.07.2024 18:33 Відповісти
Вночі в горах?
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21.07.2024 18:38 Відповісти
Деякі співвітчизники гори тільки в кіно бачили. В їхньому уявленні там скрізь корчми з баношем і басейни з мінералкою )
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21.07.2024 18:47 Відповісти
Живу у США, штат Орегон. Тут теж було дуже спектоно, до 103 по Фаренгейту. Але гора Маунт Худ і зараз у кінці липня вся у снігу
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21.07.2024 20:23 Відповісти
Залежить від висоти над рівнем моря. Карпати - старі гори і не є високі. Сніг на Драгобраті лежить до травня тільки.
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21.07.2024 22:59 Відповісти
чому -УХИЛЯНТ? що вже був суд?Ви ***** зелені це людина громадянин України Нагадати редактору треба за мєтлою слідкувати уважніше А УХИЛЯНТ найбільше пасує до зеленої потвори з мусорами та кодляком тім всім смердячим
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21.07.2024 18:40 Відповісти
Може просто пас вівці
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21.07.2024 19:12 Відповісти
Ухилянти - це 95 квартал
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21.07.2024 19:13 Відповісти
і їхні охоронники
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21.07.2024 20:44 Відповісти
Хлопці, щодня кількадесят чоловіків переходять кордон по зеленці. Вже є мінімум два ютуб канали, де вони розповідають, як це зробили. Навіть з відео. А придурки прикордонники показують той один випадок із 50, коли вдалося впіймати. А всьому виною НЕЗАКОННА заборона виїзду чоловіків за кордон.
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21.07.2024 20:13 Відповісти
Чувак зіграв у лотерею та програв, тепер з мед закладу поїде прямо в ТЦК де йому бонусом буде штраф за не оновлені данні))))))
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21.07.2024 20:16 Відповісти
А от цікаво,
журнальДрук ,який це тут строчить ,ухилянт , чи заброньований,? чи бронь, його захищає від поняття "ухилянт"
що означає поняття "ухилянт"?
****** срань придумала таке слово, А каструлеголові його носять.
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21.07.2024 20:43 Відповісти
У мене є пропозиція: а непогано було б поставити десь на берегах Тиси Пам"ятник Невідомому Ухилянту...Хто за? А ще краще зробити це у вигляді Могили Невідомого Ухилянта...
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21.07.2024 21:44 Відповісти
Недогумор у стилі 95 кварталу. Від недоумка Малко
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22.07.2024 00:57 Відповісти
Если простой гражданин Украины *ухилянт*, то зебилы, и прочие властьпридержащие вместе со своими отпрысками враги нации.
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22.07.2024 02:39 Відповісти
Суд вже доказав, що хлопець ухилянт? Чи в Україні всі, хто не обкрадає бюджет- то всі ухилянти
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22.07.2024 06:19 Відповісти
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