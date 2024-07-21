У Карпатах біля Румунії знайшли 25-річного ухилянта: його з переохолодженням госпіталізували. ФОТО
Прикордонники знайшли 25-річного львів’янина біля кордону з Румунією – чоловіка з переохолодженням госпіталізували до лікарні. Окрім цього, протягом суботи прикордонники затримали майже 20 ухилянтів.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Львів’янина, який заблукав у горах, знайшли сьогодні вранці прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС.
Зазначається, що інформацію про те, що у високогір’ї перебуває чоловік, який втратив орієнтування та потребує допомоги, прикордонники отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС. Майже через три години спільних пошуків прикордонники з рятувальниками знайшли 25-річного чоловіка за 700 метрів до кордону з Румунією. Через дощ, який не припинявся усю ніч, мандрівник був геть мокрий та виснажений.
Знайденого чоловіка доставили до Рахівської центральної районної лікарні, де його ушпиталили, діагностувавши загальне переохолодження організму.
Як повідомили в ДПСУ, загалом впродовж минулої доби прикордонники відділу "Ділове" затримали в горах майже два десятки чоловіків призовного віку, які намагалися у незаконний спосіб дістатися Румунії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хоча слово "госпіталь" досить нормальне
журнальДрук ,який це тут строчить ,ухилянт , чи заброньований,? чи бронь, його захищає від поняття "ухилянт"
що означає поняття "ухилянт"?
****** срань придумала таке слово, А каструлеголові його носять.