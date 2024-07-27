Сутки на Донетчине: оккупанты били бомбами и дронами по 9 населенным пунктам, три человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток враг нанес 2753 удара по линии фронта и жилому сектору. Под вражеским огнем оказались Константиновка, Лиман, Новогродовка, Торецк, Украинск, поселок Новоэкономическое, села Лисовка, Николаевка, Предтечино.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Марьинской громаде обстреляны Максимильяновка, Катериновка и Елизаветовка. Под огнем - частный сектор Курахово и Острого. В Селидово повреждены 7 промышленных зданий и инфраструктурный объект. Гродовка и Ивановка подверглись ударам КАБами.
Как сообщили в полиции Донецкой области, в результате дроновых атак в Украинске повреждено предприятие, в Новогродовке - шахтный автобус. Пострадавших нет.
Краматорский район
Константиновку оккупанты атаковали авиабомбой "УМПБ Д-30СН" и артиллерией - ранили двух гражданских лиц, повредили частный и 5 многоквартирных домов, объект социальной инфраструктуры, газопровод.
На Лиман войска РФ сбросили четыре авиабомбы: управляемую планирующую авиабомбу "КПАБ-1500" и три бомбы "УМПБ Д-30 СН". Разрушениям подверглись два админздания, частный дом, магазин, газопровод.
В Николаевке - 9 поврежденных частных домов, в Предтечино - 5.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске разрушен дом.
По Торецку россияне ударили бомбой "КАБ-250" с модулем УМПК - травмирован человек, поврежден многоквартирный дом
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