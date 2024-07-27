Последствия вражеских обстрелов Херсонской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты за прошедшие сутки били по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов противник бил из артиллерии, танка, авиации и БпЛА. Из-за вражеских обстрелов ранены шесть человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Российские военные все чаще атакуют с БПЛА автомобили и скопления людей в Херсоне и пригороде. Против мирного населения россияне применяют FPV-дроны и те, которые могут нести различные боеприпасы.

Днем войска РФ атаковали с беспилотника людей, которые находились возле магазина в Днепровском районе Херсона. В результате взрыва пострадали пятеро местных жителей: 57-летняя женщина и мужчины в возрасте 55, 63, 64 и 66 лет, у всех взрывные травмы и осколочные ранения. Также ударом повреждено гаражное помещение", - говорится в сообщении.

Артиллерийскими обстрелами повреждены объект критической инфраструктуры в Днепровском районе и здание учебного заведения в центре города.

Вечером российские военные сбросили взрывчатку с дрона на территорию частного домовладения в Антоновке. В результате удара во дворе пострадал 56-летний мужчина, у него взрывная травма, осколочные ранения плеча, руки и ноги.

С авиации войска РФ ударили двумя управляемыми бомбами по Тягинской громаде, обошлось без пострадавших.

Из-за артиллерийских обстрелов Садового и Новоалександровки повреждены два жилых дома и произошло возгорание сухостоя.

"В больнице скончался 71-летний житель Кизомыса, который 15 июля получил тяжелые ранения в результате вражеского обстрела", - отметили в полиции.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: оккупанты били бомбами и дронами по 9 населенным пунктам, три человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ









