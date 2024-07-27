На акваскутере под водой: На Дунае задержан мужчина, пытавшийся вплавь добраться до Румынии, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во время патрулирования государственной границы на реке Дунай пограничники обнаружили 38-летнего мужчину, который вплавь пытался незаконно попасть в Румынию.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Сообразительного "пловца" пограничники заметили в 100 метрах от линии границы. Мужчина плыл под водой, но вынужден был подниматься на поверхность, чтобы дышать. Используя скутер, он надеялся быстрее преодолеть водный маршрут.
Однако не сложилось, как хотелось - бдительные пограничники его заметили и задержали", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, это уже вторая попытка мужчины сбежать за границу. В 2022 году он пытался попасть в Молдову по суше, но не удалось.
"Напоминаем, что такие "турне" по Дунаю не только незаконны, но и могут быть крайне опасными, ведь быстрое течение, большая глубина, водоворот и другие природные факторы являются угрозой здоровью и жизни человека", - предостерегли в Госпогранслужбе.
Напомним, ранее сообщалось, что больше всего активных попыток незаконного пересечения границы военнообязаннымимужчинами фиксируется награнице с Румынией и Молдовой
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Не міг трубку використати ?
А так - да!
Чувак може скласти компанію буданову для кави у Ялті 😂👍
https://www.youtube.com/watch?v=nBspnbnJI2g&t=20s
Не переймайтесь долею майбутнього спецназівця ! 😂👍
Схема ж,працювала…
Но, во-первых: расстояние заплыва маленькое.
Во-вторых: он же без баллона, а значит всё равно нужно всплывать.
История неправдоподобная какая-то.
А він таки впертий
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