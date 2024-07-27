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На акваскутере под водой: На Дунае задержан мужчина, пытавшийся вплавь добраться до Румынии, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время патрулирования государственной границы на реке Дунай пограничники обнаружили 38-летнего мужчину, который вплавь пытался незаконно попасть в Румынию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сообразительного "пловца" пограничники заметили в 100 метрах от линии границы. Мужчина плыл под водой, но вынужден был подниматься на поверхность, чтобы дышать. Используя скутер, он надеялся быстрее преодолеть водный маршрут.

Однако не сложилось, как хотелось - бдительные пограничники его заметили и задержали", - говорится в сообщении.

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Затримано порушника кордону на акваскутері

Как выяснилось, это уже вторая попытка мужчины сбежать за границу. В 2022 году он пытался попасть в Молдову по суше, но не удалось.

Затримано порушника кордону на акваскутері

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"Напоминаем, что такие "турне" по Дунаю не только незаконны, но и могут быть крайне опасными, ведь быстрое течение, большая глубина, водоворот и другие природные факторы являются угрозой здоровью и жизни человека", - предостерегли в Госпогранслужбе.

Затримано порушника кордону на акваскутері

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Затримано порушника кордону на акваскутері

Напомним, ранее сообщалось, что больше всего активных попыток незаконного пересечения границы военнообязаннымимужчинами фиксируется награнице с Румынией и Молдовой

Госпогранслужба (6420) граница (5269) Дунай (92) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+14
Оце круто. Про таке я навіть і не знав:

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27.07.2024 13:11
+12
Йому балон був потрібен невеличкий. І тоді спокійно доплив би:

https://www.youtube.com/watch?v=nBspnbnJI2g&t=20s
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27.07.2024 13:14
+11
Чекаємо на круїзний підводний човен між берегами Тиси.
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27.07.2024 13:13
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Оце круто. Про таке я навіть і не знав:

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27.07.2024 13:11 Ответить
https://sublue.com.ua/ru/akvaskuter-whiteshark-tini/ https://sublue.com.ua/ru/akvaskuter-whiteshark-tini/

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27.07.2024 13:12 Ответить
дурний Льолік з Рриліантової руки якусь ручку на торпеді крутив 😂
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27.07.2024 13:13 Ответить
Бо ти всього лиш randall flag... того і не знав 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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27.07.2024 14:50 Ответить
Подивіться Діамантову руку, майже те саме, але на 50 років раніше
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27.07.2024 16:18 Ответить
Наступного разу вдвох попливите, він буде з балону, а ти " вихлопом" із задньої газової трубки скоритаєшся
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27.07.2024 16:29 Ответить
Розумний, але дурний !
Не міг трубку використати ?

А так - да!
Чувак може скласти компанію буданову для кави у Ялті 😂👍
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27.07.2024 13:12 Ответить
Йому балон був потрібен невеличкий. І тоді спокійно доплив би:

https://www.youtube.com/watch?v=nBspnbnJI2g&t=20s
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27.07.2024 13:14 Ответить
І плисти треба було в сутінках або вночі.
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27.07.2024 13:19 Ответить
Буданов і балона дасть, і навчить коли і куди плисти !
Не переймайтесь долею майбутнього спецназівця ! 😂👍
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27.07.2024 13:27 Ответить
З такими знаннями ти ще в Україні... і не на нарах 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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27.07.2024 14:52 Ответить
і вздовж річки
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27.07.2024 16:32 Ответить
Не міг дістати акваланг?

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27.07.2024 13:39 Ответить
Це складніше, треба мати досвід користування
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27.07.2024 14:13 Ответить
Трубка на глібині 1м = баротравма легенів.
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27.07.2024 16:27 Ответить
Черговий кулібін, вважав своїх попередників, ДУРНЯМИ, яких піймали і спасли прикордонники!! А мав би листа з ГУР, від довірених осіб ….
Схема ж,працювала…
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27.07.2024 13:12 Ответить
Чекаємо на круїзний підводний човен між берегами Тиси.
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27.07.2024 13:13 Ответить
Його популярність затьмарила б Майкла Джексона, Тейлор Свифт та Мадонну разом узяті.
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27.07.2024 13:27 Ответить
По кількості марно витрачених коштів перебіжчиками вже можна було побудувати Хіперлуп.
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27.07.2024 13:38 Ответить
Треба шатли від Вересчучки запустити.
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27.07.2024 14:13 Ответить
Скоріш тунель під Тисою та Дунаєм. Як гуцули які в таких тунелях цигарки під кордоном таскали
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27.07.2024 16:57 Ответить
Цікаво як там з продажами аквалангів, в магазинах хоч щось залишилось? Все таки це самий простий спосіб, майже гарантовано кинути на гроші пана воєнкома та пана прикордонника.
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27.07.2024 13:13 Ответить
В Україні треба бути дуже сміливою людиною , аби боятися потрапити в армію !
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27.07.2024 13:16 Ответить
Це вже точно та ще кмiтливим...🙄😁
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27.07.2024 15:51 Ответить
Креативно.Завтра вже будуть "паломники" переймати досвід на Тисі
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27.07.2024 13:18 Ответить
На Тисі сильна течія,тому ця приблуда ,скоріш за все, тільки допоможе втопитись.
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27.07.2024 13:32 Ответить
Иому б під сома заблюритись - може б проканало
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27.07.2024 13:19 Ответить
Під дунайського крокодила 😂👍
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27.07.2024 13:29 Ответить
майбутній "морський котик"...
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27.07.2024 13:37 Ответить
Хм... Очень странная история. В ластах плавают со скоростью от 7 до 14 км/ч + акваскутер до 5 км/ч. Т.е минимум 10 км/ч его скорость, не учитывая возможность плыть по течению. Дунай от 0,3 км до 1 км. Проплыть нужно +/- половину ширины реки. Скорость дядьки минимум 166,6 метра в минуту, без учёта скорости водного потока, которая увеличит скорость его передвижения. В узком русле скорость потока выше. В общем, если он выбрал место, где 1 км ему нужно проплыть три минуты, а если там где 300 метров - всего одну. Глубина погружения его модели акваскутера до 5 метров, но она ему не нужна, да и не факт, что он способен так глубоко плавать. НО я не верю в то, что человека на акваскутере можно обнаружить и поймать за 3 минуты в реке, даже если он не может нормально (не спортивно, а нормально) задерживать дыхание. А значит поймать его нужно не за 3, а за 2 минуты, учитывая, что ещё может и на глубину уйти и пересечь ему нужно не реку, а заплыть за пограничные буи.
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27.07.2024 13:43 Ответить
Я можу припустити, що він банально втратив орієнтацію під водою (мутна вода + течія) і змушений був декілька разів підійматися на поверхню. Щоб подихати і відкорегувати напрямок руху. Так він робив декілька разів і привернув увагу, наприклад, дрона-розвідника. Ну а далі вже під'їхали прикордонники на катері...
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27.07.2024 15:09 Ответить
Ну маска для ориентации на такое расстояние ему не поможет, она скорее для защиты глаз. Судя по ширине реки, течение там до 2 км/ч (слабое) и большой роли не играет. Хотя очень странный выбор места пересечения... .
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27.07.2024 15:34 Ответить
Я не знаю, як він орієнтувався під водою. Скоріше за все, за компасом. А може взагалі про цей момент не подумав, тому й спалився...
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27.07.2024 16:29 Ответить
Ну обычно используется надводный буй (маленький поплавок), который передает информацию по шнуру на навигатор ныряльщика. Его фиг рассмотришь в реке.
Но, во-первых: расстояние заплыва маленькое.
Во-вторых: он же без баллона, а значит всё равно нужно всплывать.
История неправдоподобная какая-то.
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27.07.2024 17:19 Ответить
Ну, буй+gps це було б дуже круто. Але тут, скоріше за все, звичайний хлопець, який не має якихось особливих знань та навичок. Просто вирішив спробувати і не врахував кількох суттєвих моментів. Планував, що швидкості акваскутера вистачить для того, щоб дістатися протилежного берега, не спливаючи на поверхню. Може навіть і тренувався перед цим, затримуючи подих. Але місце, яке він обрав, виявилося ширшим і повітря йому не вистачило. А може на той момент воно було дуже паливним (погранці були поруч). Тому його розрахунки не спрацювали.
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27.07.2024 17:51 Ответить
Ну если так, то теперь ему нужно: оплатить штраф, купить аналог Minidive, взять Unterwasser Propeller помощнее (хотя и этот неплохой) и изучить карту речных течений. На Дунае, уверен, как и в любой реке есть места, из которых человека принесет к противоположному берегу даже без его желания, а с "моторчиком" и подавно.
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27.07.2024 18:14 Ответить
Якщо впертий і наполегливий, то може ще раз спробувати ))
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27.07.2024 19:39 Ответить
Як з'ясувалося, це вже друга спроба чоловіка втекти за кордон. У 2022 році він намагався потрапити до Молдови суходолом, але не вдалося.

А він таки впертий
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28.07.2024 09:22 Ответить
Тепер хай штурмує щось неподалік Кринок
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27.07.2024 13:48 Ответить
10 - за оригінальність, 0 - за втілення.
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27.07.2024 13:49 Ответить
Якщо скласти рейтинг невдах-утікачів Тиса/Дунай , цей точно місце 1
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27.07.2024 17:33 Ответить
Якщо взять з собою кіслорода, то вдасться✌️
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27.07.2024 13:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GXI6uQEvCkc бывайте, ихтиандры ху%евы ..
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27.07.2024 13:53 Ответить
Без балону з киснем це було доволі тупо. Наступний раз все буде ок.
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27.07.2024 14:03 Ответить
Готовий боєць 73-го центру ССО
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27.07.2024 14:04 Ответить
Наша влада дуже любить гроші, встановіть залогову сумму на виїзд за кордон для чоловіків. Наприклад, 5 тис доларів. Якщо людина не повернулась, гроші йдуть в бюджет, повернулась - сумма вертається власнику. Все одно кому треба, той знаходить можливість втеки. А так і кордони відкриються і хабарі будуть йти не комусь в кишені, а в бюджет.
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27.07.2024 14:20 Ответить
Мысль отличная..Но не ту страну назвали Гондурасом...Здесь все делается для того чтобы была коррупция-взятки-беззаконие,потому что всегда легче ловить рыбу в мутной воде и это кормушка для "привелигированных каст" В этой стране хоть когда нибудь,что нибудь делали для удобства простого человека,а главное по справедливости??
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27.07.2024 14:31 Ответить
К сожалению, вы правы...
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27.07.2024 14:35 Ответить
Рейтинг впаде, а гроші можна іншими схемами заробити і набагато більше
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27.07.2024 16:20 Ответить
Рейтинг зросте якщо відкрити кордони, люди не будуть в Тисі топитися та помирати в горах. Для демократичного світу, який за нами спостерігає те також буде говорити про те, що в нас хоч і диктатура, але право вибору у людей існує.
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27.07.2024 19:31 Ответить
по-перше: це треба було робитти ще на початку втргнення і для всих без виключень. А по-друге: все одно з бюджету влада гроші краде. тож нема різниці
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27.07.2024 16:37 Ответить
Краще пізно, чим ніколи. А різниця в тому, що в людей з'явиться хоч якийсь вибір. Можливо начнуть приїжджати ті, хто виїхав за кордон, розуміючи, що вони в любий час можуть повернутися назад
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27.07.2024 19:33 Ответить
це між нами (тільки не кажіть нікому, бо боти з ферми загризуть) - я вже почав розглядати шлях українців до збереження їх сутності у спільнотах за кордоном. Адже євреї зуміли. може і нам вдасться. бо якщо ця влада отримає продоувження через вибори під час такзваного перемир'я, то українцям тут на своїй землі життя не буде. навіть малоросам какая разніца несолодко прийдеться.
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27.07.2024 20:38 Ответить
Як на мене, гарна справа. Але хочеться вірити, що все ж таки Україна вистроїть, влада та мислення людей зміняться, і нам хоч трошки посміхнеться доля)
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27.07.2024 22:56 Ответить

«Воздушный шар» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Ballon) - немецкий драматический https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 триллер 2018 года режиссёра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B3,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C Михаэля Хербига . В фильме рассказывается история https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_%D0%B8%D0%B7_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1 побега семей Стрелжик и Ветцель https://en.wikipedia.org/wiki/East_Germany_balloon_escape [англ.] в 1979 году из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0 ГДР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1949%E2%80%941990) Западную Германию на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8C%D0%B5%D1%80 самодельном воздушном шаре . Две семьи, включая четверых детей, успешно перелетели из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BA Пёснека (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F Тюрингия ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0 Найлу (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Бавария ), расположенную в то время в 8 километрах к югу от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81 Железного занавеса ». На воздушном шаре они поднялись на высоту 2 500 метров.
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27.07.2024 14:21 Ответить
З України, при Зеленському, ніхто не втече!
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27.07.2024 15:17 Ответить
майбутній боєць-водолаз. Сміливий, досвід теж є, можна одразу на посаду старшого матроса
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27.07.2024 15:18 Ответить
В батальйон морського спецназу водолазом - диверсантом, свій скутер нехай теж з собою забирає. Буде фашистськи кораблі підривати.
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27.07.2024 16:59 Ответить
пiдводна пiхота 🤠
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27.07.2024 17:16 Ответить
В 74-й центр його на навчання
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27.07.2024 17:49 Ответить
 
 