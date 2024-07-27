На акваскутере под водой: На Дунае задержан мужчина, пытавшийся вплавь добраться до Румынии, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время патрулирования государственной границы на реке Дунай пограничники обнаружили 38-летнего мужчину, который вплавь пытался незаконно попасть в Румынию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сообразительного "пловца" пограничники заметили в 100 метрах от линии границы. Мужчина плыл под водой, но вынужден был подниматься на поверхность, чтобы дышать. Используя скутер, он надеялся быстрее преодолеть водный маршрут.

Однако не сложилось, как хотелось - бдительные пограничники его заметили и задержали", - говорится в сообщении.

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Как выяснилось, это уже вторая попытка мужчины сбежать за границу. В 2022 году он пытался попасть в Молдову по суше, но не удалось.

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"Напоминаем, что такие "турне" по Дунаю не только незаконны, но и могут быть крайне опасными, ведь быстрое течение, большая глубина, водоворот и другие природные факторы являются угрозой здоровью и жизни человека", - предостерегли в Госпогранслужбе.

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Напомним, ранее сообщалось, что больше всего активных попыток незаконного пересечения границы военнообязаннымимужчинами фиксируется награнице с Румынией и Молдовой