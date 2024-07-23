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На Закарпатье возле Тисы задержали 9 мужчин призывного возраста, одному вызвали скорую, - ГПСУ. ФОТО

За прошедшие сутки пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда остановили вблизи Тисы девять мужчин, намеревавшихся незаконно попасть в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ и ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления ГПСУ.

Сначала пограничный наряд за 100 метров до границы задержал группу из трех мужчин - жителей Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областей.

затримані на Закарпатті ухилянти

Еще через три часа нарушить границу попытались двое закарпатцев и двое прикарпатцев. Заметив военнослужащих, нарушители попытались убежать, после предупредительных выстрелов за 20 метров до границы их остановили. Одному из задержанных, 56-летнему закарпатцу, который вместе с гораздо более молодыми попутчиками бежал к реке и у которого поднялось давление, пришлось вызывать карету скорой помощи.

Мужчина признался, что хотел незаконно пересечь границу и рассказал, что его обманули переправщики, которые пообещали помочь "официально" пересечь границу и которым он отдал 7 тысяч долларов. Вместо этого мужчину направили к Тисе. Остальные задержанные должны были заплатить организаторам своего "путешествия" от 4 до 7 тысяч долларов.

затримані на Закарпатті ухилянти

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Еще двое мужчин планировали в одиночку переплыть Тису. Одного из них, жителя Закарпатья, остановили на окраине села Солотвино за 400 метров до границы, другого, жителя Киевщины, задержали на одном из контрольных постов.

затримані на Закарпатті ухилянти

В отношении всех задержанных составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Кроме того, в отношении нарушителей, которые игнорировали законные требования пограничных нарядов и пытались убежать, составлены протоколы по ст.185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". Дела направлены в суд.

Напоминаем, с начала года в Тисе при попытках сбежать за границу уже утонули 17 мужчин.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) уклонисты (829) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+14
це ж треба - за слугу кремля не боявся в 2019 голосувати, а тепер побачивши наших прикордонників втрачає свідомість..
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23.07.2024 19:04
+7
Бідолага, злякався до смерті...
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23.07.2024 19:00
+7
З якою ціллю цікавитесь? )))
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23.07.2024 19:24
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Бідолага, злякався до смерті...
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23.07.2024 19:00 Ответить
це ж треба - за слугу кремля не боявся в 2019 голосувати, а тепер побачивши наших прикордонників втрачає свідомість..
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23.07.2024 19:04 Ответить
Люди різні бувають і здоровьям і силою духу. Це не вояки однозначно а тобі нефіг підгавкувать на людей яких ти зовсім не знаєш.
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23.07.2024 21:15 Ответить
Зараз тіпочки з бронню дуже патріотично налаштовані
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23.07.2024 21:36 Ответить
За те що голосували в 2019 за зелю повинні кров'ю змити з себе позор
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24.07.2024 07:06 Ответить
Він тобі особисто фотографією свого виборчого бюлетеню відзівтував, за кого особисто голосував ?)
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23.07.2024 22:29 Ответить
Старе, а дурне!
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23.07.2024 19:04 Ответить
Пойдет в штурмовики.
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23.07.2024 19:06 Ответить
Куди, до вас у Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza?
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23.07.2024 20:19 Ответить
Ospitale Cannizzaro
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23.07.2024 21:37 Ответить
Тепер йому нічого не страшне піде в штурмову ще і героя отримає
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23.07.2024 19:09 Ответить
На всех фото ухилянти путешествуют налегке. Конечно Тису с двумя чемоданами переплыть тяжко. Но они валят из страны на года. Они битконы заранее переправили? На спине скотчем банковские карты приклеены? Или Румыния оденет, обует, накормит. В Евросоюзе сразу 2 пары трусов выдают?
Или бабы раньше с барахлом свалили?
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23.07.2024 19:15 Ответить
З якою ціллю цікавитесь? )))
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23.07.2024 19:24 Ответить
Когда валили, на эвакуационном автобусе, из дому. Все нажитое непосильным трудом вместилось в две сумки. В львовской обл, на новом месте начали с покупки трусов и зубной пасты.
Знаю как начинать новую жизнь. А там весь скарб в барсетках?
Бендер хоть зимой полностью упакованый пер
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23.07.2024 19:32 Ответить
Ну логично что нельзя тяжелого брать. С чемоданом не побегаешь. Видимо пояса с доками, картами и деньгами.
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23.07.2024 19:56 Ответить
думаю тікають з грошима, купити труси в румунії не те щоб проблема
але швидше за все їх вже чекають друзі батьки чи дружини на тому боці.
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23.07.2024 21:44 Ответить
Цікаво, ви після того, як вилізете з окопу, йдете на концерт Брюса Спрингстіна на стадіон Уємблі чи все героїчно по пабах?
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23.07.2024 20:24 Ответить
Чим далі від Неньки, тим більше патріотизму...
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23.07.2024 20:37 Ответить
Твій висер має розсмішити тільки дебіла, бо ти не знаєш що завтра з тобою буде і в якій ситуації ти сам опинишся.
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23.07.2024 21:18 Ответить
Нафіга??! Краще б цій наволочі дали скуштувати вод Тиси,ухилянського Стіксу.....
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23.07.2024 19:46 Ответить
Ти тварина, не бажай смерті іншому бо за тобою прийде.
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23.07.2024 21:20 Ответить
Поц Трофим. Она придёт ко всем. Но таких как ты , после победы Украины будут иметь на бытовом уровне во все дыры всех ждунов , уклонистов, предателей Украинского народа. Вам то ***** но а вашим детям? внукам? А ? Слава Украине!!!
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11.08.2024 19:26 Ответить
Блин
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23.07.2024 19:48 Ответить
Это такое извращенное и жестокое «развлечение» пограничников - подпустить на 100м к границе и стрелять. Они явно мечтают что бегуны продолжат бежать и их можно будет застрелить. Потом будут друзьям рассказывать кто скольких ухылянтов убил. Охотнички мля!
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23.07.2024 19:53 Ответить
Олег , только так. Стрелять второй раз на поражение. И после поимки таких чертей в штраф. роты.Погранцы с другой стороны должны их сразу мочить если не знают пароля
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23.07.2024 20:13 Ответить
Друже, як там Слынчев-Бряг, не дуже ********?
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23.07.2024 20:17 Ответить
Ти дивись щоб тебе не замочили, замориш диванний.
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23.07.2024 21:21 Ответить
Поц с погонялам " Трофим" . ты наверно шхеришся от призыва в выгребной яме? Воняет от тебя . Бэн- Зона- он и в Украине Бэн- Зона.
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11.08.2024 19:10 Ответить
Ти ж в окопі. Звідки стільки часу для інтернету? )
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23.07.2024 20:39 Ответить
Ще раз, для розумово відсталих, *********, довбойобів та сцикливих слимаків, пояснюю. - я у Києві, на Печерських Липках.
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23.07.2024 20:44 Ответить
Зрозуміло. Там багато патріотів з бронню проживає.
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23.07.2024 21:32 Ответить
Загрібати жар чужими руками багато зараз...
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23.07.2024 22:10 Ответить
І багато ви нагребли?
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24.07.2024 02:38 Ответить
Я радий, шо, нехай не з пєршого разу, но до вас дойшло.
На рахунок тошо скільки тут з бронюванням, точно не скажу, но впевнений, шо відсоток приблизно такій як і у вашому районі. І з патриотами справи таки самі.
А ось ви, особисто, з якого окопу тут пасетесь?
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24.07.2024 02:36 Ответить
Аматори
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23.07.2024 20:41 Ответить
Купа народу потонула в Тисі і замерзла в горах.
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23.07.2024 20:57 Ответить
 
 