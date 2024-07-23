На Закарпатье возле Тисы задержали 9 мужчин призывного возраста, одному вызвали скорую, - ГПСУ. ФОТО

За прошедшие сутки пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда остановили вблизи Тисы девять мужчин, намеревавшихся незаконно попасть в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ и ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления ГПСУ.

Сначала пограничный наряд за 100 метров до границы задержал группу из трех мужчин - жителей Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областей.

Еще через три часа нарушить границу попытались двое закарпатцев и двое прикарпатцев. Заметив военнослужащих, нарушители попытались убежать, после предупредительных выстрелов за 20 метров до границы их остановили. Одному из задержанных, 56-летнему закарпатцу, который вместе с гораздо более молодыми попутчиками бежал к реке и у которого поднялось давление, пришлось вызывать карету скорой помощи.

Мужчина признался, что хотел незаконно пересечь границу и рассказал, что его обманули переправщики, которые пообещали помочь "официально" пересечь границу и которым он отдал 7 тысяч долларов. Вместо этого мужчину направили к Тисе. Остальные задержанные должны были заплатить организаторам своего "путешествия" от 4 до 7 тысяч долларов.

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Еще двое мужчин планировали в одиночку переплыть Тису. Одного из них, жителя Закарпатья, остановили на окраине села Солотвино за 400 метров до границы, другого, жителя Киевщины, задержали на одном из контрольных постов.

В отношении всех задержанных составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Кроме того, в отношении нарушителей, которые игнорировали законные требования пограничных нарядов и пытались убежать, составлены протоколы по ст.185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". Дела направлены в суд.

Напоминаем, с начала года в Тисе при попытках сбежать за границу уже утонули 17 мужчин.

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