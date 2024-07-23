На Закарпатті біля Тиси затримали 9 чоловіків призовного віку, одному викликали швидку, - ДПСУ. ФОТО

Впродовж минулої доби прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону зупинили поблизу Тиси дев’ятьох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити в Румунію.

Про це інформує Цензор.НЕТ і посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.

Спершу прикордонний наряд за 100 метрів до кордону затримав групу з трьох чоловіків – жителів Львівської, Одеської та Івано-Франківської областей.

Ще через три години порушити кордон спробували двоє закарпатців та двоє прикарпатців. Помітивши військовослужбовців, порушники спробували втекти, після попереджувальних пострілів, за 20 метрів до кордону їх зупинили. Одному із затриманих, 56-річному закарпатцю, який разом з набагато молодшими попутниками біг до річки і у якого піднявся тиск, довелося викликати карету швидкої допомоги.

Чоловік зізнався, що хотів незаконно перетнути кордон та розповів, що його обдурили переправники, які пообіцяли допомогти "офіційно" перетнути кордон і яким він віддав 7 тисяч доларів. Натомість чоловіка спрямували в Тису. Решта затриманих мали сплатити організаторам своєї "мандрівки" від 4 до 7 тисяч доларів.

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Ще двоє чоловіків планували поодинці переплисти Тису. Одного з них - жителя Закарпаття, зупинили на околиці села Солотвино за 400 метрів до кордону, іншого – жителя Київщини, затримали на одному із контрольних постів.

Стосовно усіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Крім того, стосовно порушників, які ігнорували законні вимоги прикордонних нарядів і намагалися втекти, складено протоколи за ст.185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону". Справи скеровано до суду.

Нагадуємо, від початку року в Тисі під час спроб втекти за кордон вже потонули 17 чоловіків.

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