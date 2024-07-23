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На Закарпатті біля Тиси затримали 9 чоловіків призовного віку, одному викликали швидку, - ДПСУ. ФОТО

Впродовж минулої доби прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону зупинили поблизу Тиси дев’ятьох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити в Румунію.

Про це інформує Цензор.НЕТ і посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.

Спершу прикордонний наряд за 100 метрів до кордону затримав групу з трьох чоловіків – жителів Львівської, Одеської та Івано-Франківської областей.

затримані на Закарпатті ухилянти

Ще через три години порушити кордон спробували двоє закарпатців та двоє прикарпатців. Помітивши військовослужбовців, порушники спробували втекти, після попереджувальних пострілів, за 20 метрів до кордону їх зупинили. Одному із затриманих, 56-річному закарпатцю, який разом з набагато молодшими попутниками біг до річки і у якого піднявся тиск, довелося викликати карету швидкої допомоги.

Чоловік зізнався, що хотів незаконно перетнути кордон та розповів, що його обдурили переправники, які пообіцяли допомогти "офіційно" перетнути кордон і яким він віддав 7 тисяч доларів. Натомість чоловіка спрямували в Тису. Решта затриманих мали сплатити організаторам своєї "мандрівки" від 4 до 7 тисяч доларів.

затримані на Закарпатті ухилянти

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті прикордонники виявили 4 ухилянтів, які планували перепливати Тису

Ще двоє чоловіків планували поодинці переплисти Тису. Одного з них - жителя Закарпаття, зупинили на околиці села Солотвино за 400 метрів до кордону, іншого – жителя Київщини, затримали на одному із контрольних постів.

затримані на Закарпатті ухилянти

Стосовно усіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Крім того, стосовно порушників, які ігнорували законні вимоги прикордонних нарядів і намагалися втекти, складено протоколи за ст.185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону". Справи скеровано до суду.

Нагадуємо, від початку року в Тисі під час спроб втекти за кордон вже потонули 17 чоловіків.

Читайте: У Карпатах біля Румунії знайшли 25-річного ухилянта: його з переохолодженням госпіталізували. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ухилянти (906) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+14
це ж треба - за слугу кремля не боявся в 2019 голосувати, а тепер побачивши наших прикордонників втрачає свідомість..
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23.07.2024 19:04
+7
Бідолага, злякався до смерті...
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23.07.2024 19:00
+7
З якою ціллю цікавитесь? )))
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23.07.2024 19:24
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Бідолага, злякався до смерті...
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23.07.2024 19:00 Відповісти
це ж треба - за слугу кремля не боявся в 2019 голосувати, а тепер побачивши наших прикордонників втрачає свідомість..
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23.07.2024 19:04 Відповісти
Люди різні бувають і здоровьям і силою духу. Це не вояки однозначно а тобі нефіг підгавкувать на людей яких ти зовсім не знаєш.
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23.07.2024 21:15 Відповісти
Зараз тіпочки з бронню дуже патріотично налаштовані
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23.07.2024 21:36 Відповісти
За те що голосували в 2019 за зелю повинні кров'ю змити з себе позор
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24.07.2024 07:06 Відповісти
Він тобі особисто фотографією свого виборчого бюлетеню відзівтував, за кого особисто голосував ?)
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23.07.2024 22:29 Відповісти
Старе, а дурне!
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23.07.2024 19:04 Відповісти
Пойдет в штурмовики.
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23.07.2024 19:06 Відповісти
Куди, до вас у Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza?
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23.07.2024 20:19 Відповісти
Ospitale Cannizzaro
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23.07.2024 21:37 Відповісти
Тепер йому нічого не страшне піде в штурмову ще і героя отримає
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23.07.2024 19:09 Відповісти
На всех фото ухилянти путешествуют налегке. Конечно Тису с двумя чемоданами переплыть тяжко. Но они валят из страны на года. Они битконы заранее переправили? На спине скотчем банковские карты приклеены? Или Румыния оденет, обует, накормит. В Евросоюзе сразу 2 пары трусов выдают?
Или бабы раньше с барахлом свалили?
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23.07.2024 19:15 Відповісти
З якою ціллю цікавитесь? )))
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23.07.2024 19:24 Відповісти
Когда валили, на эвакуационном автобусе, из дому. Все нажитое непосильным трудом вместилось в две сумки. В львовской обл, на новом месте начали с покупки трусов и зубной пасты.
Знаю как начинать новую жизнь. А там весь скарб в барсетках?
Бендер хоть зимой полностью упакованый пер
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23.07.2024 19:32 Відповісти
Ну логично что нельзя тяжелого брать. С чемоданом не побегаешь. Видимо пояса с доками, картами и деньгами.
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23.07.2024 19:56 Відповісти
думаю тікають з грошима, купити труси в румунії не те щоб проблема
але швидше за все їх вже чекають друзі батьки чи дружини на тому боці.
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23.07.2024 21:44 Відповісти
Цікаво, ви після того, як вилізете з окопу, йдете на концерт Брюса Спрингстіна на стадіон Уємблі чи все героїчно по пабах?
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23.07.2024 20:24 Відповісти
Чим далі від Неньки, тим більше патріотизму...
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23.07.2024 20:37 Відповісти
Твій висер має розсмішити тільки дебіла, бо ти не знаєш що завтра з тобою буде і в якій ситуації ти сам опинишся.
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23.07.2024 21:18 Відповісти
Нафіга??! Краще б цій наволочі дали скуштувати вод Тиси,ухилянського Стіксу.....
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23.07.2024 19:46 Відповісти
Ти тварина, не бажай смерті іншому бо за тобою прийде.
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23.07.2024 21:20 Відповісти
Поц Трофим. Она придёт ко всем. Но таких как ты , после победы Украины будут иметь на бытовом уровне во все дыры всех ждунов , уклонистов, предателей Украинского народа. Вам то ***** но а вашим детям? внукам? А ? Слава Украине!!!
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11.08.2024 19:26 Відповісти
Блин
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23.07.2024 19:48 Відповісти
Это такое извращенное и жестокое «развлечение» пограничников - подпустить на 100м к границе и стрелять. Они явно мечтают что бегуны продолжат бежать и их можно будет застрелить. Потом будут друзьям рассказывать кто скольких ухылянтов убил. Охотнички мля!
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23.07.2024 19:53 Відповісти
Олег , только так. Стрелять второй раз на поражение. И после поимки таких чертей в штраф. роты.Погранцы с другой стороны должны их сразу мочить если не знают пароля
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23.07.2024 20:13 Відповісти
Друже, як там Слынчев-Бряг, не дуже ********?
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23.07.2024 20:17 Відповісти
Ти дивись щоб тебе не замочили, замориш диванний.
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23.07.2024 21:21 Відповісти
Поц с погонялам " Трофим" . ты наверно шхеришся от призыва в выгребной яме? Воняет от тебя . Бэн- Зона- он и в Украине Бэн- Зона.
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11.08.2024 19:10 Відповісти
Ти ж в окопі. Звідки стільки часу для інтернету? )
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23.07.2024 20:39 Відповісти
Ще раз, для розумово відсталих, *********, довбойобів та сцикливих слимаків, пояснюю. - я у Києві, на Печерських Липках.
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23.07.2024 20:44 Відповісти
Зрозуміло. Там багато патріотів з бронню проживає.
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23.07.2024 21:32 Відповісти
Загрібати жар чужими руками багато зараз...
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23.07.2024 22:10 Відповісти
І багато ви нагребли?
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24.07.2024 02:38 Відповісти
Я радий, шо, нехай не з пєршого разу, но до вас дойшло.
На рахунок тошо скільки тут з бронюванням, точно не скажу, но впевнений, шо відсоток приблизно такій як і у вашому районі. І з патриотами справи таки самі.
А ось ви, особисто, з якого окопу тут пасетесь?
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24.07.2024 02:36 Відповісти
Аматори
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23.07.2024 20:41 Відповісти
Купа народу потонула в Тисі і замерзла в горах.
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23.07.2024 20:57 Відповісти
 
 