На Закарпатті прикордонники виявили 4 ухилянтів, які планували перепливати Тису
За 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення "Грушово" Мукачівського загону на Закарпатті з допомогою собаки затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ДПСУ.
"Провіднику, місцевому мешканцю, троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США. Отримавши від "гіда" надувні кола, "вояжери" у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд", - ідеться в повідомленні.
Двоє зі зловмисників спробували втекти, однак для їх затримання було залучено службового собаку.
Щодо плавців та їхнього помічника було складено протоколи про вчинені адмінправопорушення.
Провіднику інкримінують ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Крім того, триває пошук організатора злочинної схеми переправлення осіб через державний кордон.
Нагадаємо, голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха повідомляв, що щодня щонайменше 200 чоловіків призовного віку намагаються залишити країну.
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Плывём через рекуТису, прыкордоннык не спит
А слева уключина г ромко скрипит
И тогда я взял мужика за плечо и тихонько сказал:
"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
давайте щось, про доблесних ментів, які накрили черговий *********, застосувавши агентів під прикриттям і довге багато місячне стеження.
Чи самий високий з них, це той.. Ханумак?... то його пропустили?
Великий плюс, що без кайданів.
Що хоть віє людським ставленням.
Ще б писали що не передають трофеї до інших структур як ТЦК. Та писали розмір штрафу за адмін порушення.
Ловелас работал на почте и записал данные девушки, когда та получала посылку. Начал ей написывать, а когда получил невзаимность, стал угрожать.
Она не поверила, но мужик реально передавал данные в Россию и одним из сообщений были координаты многоэтажки. Коллаборанту теперь светит до 15 лет тюрьмы.
MfG
Хто хоче виїхати з країни - їде куди хоче. Знаю одного такого, який зараз в Італії відпочиває та п'є просеко, поки інші віддають своє життя за захист країни.