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Новини
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На Закарпатті прикордонники виявили 4 ухилянтів, які планували перепливати Тису

На Закарпатті затримали ухилянтів біля Тиси

За 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення "Грушово" Мукачівського загону на Закарпатті з допомогою собаки затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ДПСУ.

"Провіднику, місцевому мешканцю, троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США. Отримавши від "гіда" надувні кола, "вояжери" у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Чотирьох чоловіків з гумовим човном затримано на березі Тиси, - ДПСУ. ФОТО

Двоє зі зловмисників спробували втекти, однак для їх затримання було залучено службового собаку.

Щодо плавців та їхнього помічника було складено протоколи про вчинені адмінправопорушення.

Провіднику інкримінують ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Крім того, триває пошук організатора злочинної схеми переправлення осіб через державний кордон.

Також дивіться: 17 чоловіків затримано на кордоні з Угорщиною: за "пригодницький тур" заплатили від $3 до 12 тис., - прикордонники. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха повідомляв, що щодня щонайменше 200 чоловіків призовного віку намагаються залишити країну.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) ухилянти (995) Закарпатська область (2078)


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Топ коментарі
+6
вже не цікаво.
давайте щось, про доблесних ментів, які накрили черговий *********, застосувавши агентів під прикриттям і довге багато місячне стеження.
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06.07.2024 20:26 Відповісти
+4
Чотирьох виявляєм - чотирьохсот пропускаєм....
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06.07.2024 20:27 Відповісти
+4
Слимаки.
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06.07.2024 20:47 Відповісти
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Грибники?
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06.07.2024 20:22 Відповісти
Слимаки.
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06.07.2024 20:47 Відповісти
штурмовикам Тиси присвячується (і мертвим, і живим, і не народженим)

Плывём через рекуТису, прыкордоннык не спит
А слева уключина г ромко скрипит
И тогда я взял мужика за плечо и тихонько сказал:

"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
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06.07.2024 20:55 Відповісти
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06.07.2024 20:25 Відповісти
О,можуть бути новими дронани на гумових камерах
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06.07.2024 20:23 Відповісти
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06.07.2024 20:25 Відповісти
вже не цікаво.
давайте щось, про доблесних ментів, які накрили черговий *********, застосувавши агентів під прикриттям і довге багато місячне стеження.
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06.07.2024 20:26 Відповісти
Чотирьох виявляєм - чотирьохсот пропускаєм....
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06.07.2024 20:27 Відповісти
На тобі хочу перевірити.
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06.07.2024 20:47 Відповісти
"Найкращі" - треба писати так у твоєму випадку. Бо це звичайне біосміття
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06.07.2024 20:34 Відповісти
На фото ніби 5 осіб..
Чи самий високий з них, це той.. Ханумак?... то його пропустили?
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06.07.2024 20:31 Відповісти
Німецькі трудяги видихнули з полегшенням: чергова партія укр трутнів - заблокована і німцям не прийдеться їх годувати😁
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06.07.2024 20:32 Відповісти
Солдати Джейн
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06.07.2024 20:36 Відповісти
По знімку виходить 4 прикордонника на 4 втікача. Рекрутингові центри наврядчи на ті місця шукають заміну.
Великий плюс, що без кайданів.
Що хоть віє людським ставленням.
Ще б писали що не передають трофеї до інших структур як ТЦК. Та писали розмір штрафу за адмін порушення.
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06.07.2024 20:36 Відповісти
Недоухилянты.
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06.07.2024 20:45 Відповісти
Наа маленькам платууу )))
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06.07.2024 20:53 Відповісти
а пес затриманим їхні права зачитав?
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06.07.2024 21:18 Відповісти
Прикордонників було 20 рил .з дронами і тепловізорами
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06.07.2024 21:22 Відповісти
Мужик в Николаеве после отказа женщины угрожал "слить" координаты её дома россиянам для ракетного удара. Впрочем, он действительно https://ct.mk.court.gov.ua/sud1423/pres-centr/news1/1632213/ оказался агентом РФ.

Ловелас работал на почте и записал данные девушки, когда та получала посылку. Начал ей написывать, а когда получил невзаимность, стал угрожать.

Она не поверила, но мужик реально передавал данные в Россию и одним из сообщений были координаты многоэтажки. Коллаборанту теперь светит до 15 лет тюрьмы.
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06.07.2024 21:25 Відповісти
У морфлот! На корвет,,Мазепа,,потрібні ,,відчаюги,,
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06.07.2024 21:38 Відповісти
Чесно кажучи, не розумію, для чого, ця абсолютно буденна ситуація викладається тут на Цензорі. Ну затримали, і що з того?
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06.07.2024 21:41 Відповісти
Собака смогла схватить двоих?))) это что-то новое)
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06.07.2024 21:58 Відповісти
Бідна Тиса. Знову сміття у річці.
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06.07.2024 22:11 Відповісти
Я знаю двух мужчин, которые находятся в нашей стране и, как говорят, незаконно пересекли украинскую границу. Я не могу судить мужчин, я сама никогда не была под бомбами. Но иногда мне хочется, чтобы некоторые немцы хотя бы неделю выдержали на передовой без электричества и обычных удобств, чтобы изменить свое отношение к беженцам. К счастью, есть только исключения.
MfG
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06.07.2024 22:14 Відповісти
Прикордонникам подяка, і поїздка додому. А "провідник" дістав грошову винагороду, і пішов збирати чергових лохів.
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06.07.2024 22:19 Відповісти
скиньте відево як собака двох скрутив
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06.07.2024 23:15 Відповісти
А де на передовой дети депутатов, судей, прокуроров, госчиновников и прочих власть придержащих клептократической олигархии?
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07.07.2024 02:31 Відповісти
Не розумію, для чого ці лохи платять посередникам-провідникам такі гроші?

Хто хоче виїхати з країни - їде куди хоче. Знаю одного такого, який зараз в Італії відпочиває та п'є просеко, поки інші віддають своє життя за захист країни.
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07.07.2024 10:35 Відповісти
 
 