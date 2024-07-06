На Закарпатті прикордонники виявили 4 ухилянтів, які планували перепливати Тису

За 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення "Грушово" Мукачівського загону на Закарпатті з допомогою собаки затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ДПСУ.

"Провіднику, місцевому мешканцю, троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США. Отримавши від "гіда" надувні кола, "вояжери" у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд", - ідеться в повідомленні.

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Двоє зі зловмисників спробували втекти, однак для їх затримання було залучено службового собаку.

Щодо плавців та їхнього помічника було складено протоколи про вчинені адмінправопорушення.

Провіднику інкримінують ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Крім того, триває пошук організатора злочинної схеми переправлення осіб через державний кордон.

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Нагадаємо, голова комітету ВР з питань економічного розвитку, "слуга народу" Дмитро Наталуха повідомляв, що щодня щонайменше 200 чоловіків призовного віку намагаються залишити країну.