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Мужчина подорвался на вражеской мине в Херсонской области: он в тяжелом состоянии. ФОТО

В Бериславском районе Херсонщины на вражеской мине подорвался мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, трагедия произошла возле реки в поселке Бобровый угол. Из-за детонации взрывоопасного предмета получил ранения 42-летний местный житель.

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Поранений на Херсонщині

Состояние пострадавшего

У него - травматическая ампутация стопы, осколочное ранение рук и взрывная травма.

Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое

ранение (3382) мина (276) Херсонская область (4758)


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треба писати так:
у звв'язку з злочинними діями призначенців ЗЕ
баканова та усяких хенералів яки зараз в Сербіі та монако
які сдали херсонщіну

Чоловік підірвався на ворожій міні на Херсонщині: він у важкому стані
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27.07.2024 14:15 Ответить
 
 