Мужчина подорвался на вражеской мине в Херсонской области: он в тяжелом состоянии. ФОТО

В Бериславском районе Херсонщины на вражеской мине подорвался мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, трагедия произошла возле реки в поселке Бобровый угол. Из-за детонации взрывоопасного предмета получил ранения 42-летний местный житель.

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Состояние пострадавшего

У него - травматическая ампутация стопы, осколочное ранение рук и взрывная травма.

Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое