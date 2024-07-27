Мужчина подорвался на вражеской мине в Херсонской области: он в тяжелом состоянии. ФОТО
В Бериславском районе Херсонщины на вражеской мине подорвался мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, трагедия произошла возле реки в поселке Бобровый угол. Из-за детонации взрывоопасного предмета получил ранения 42-летний местный житель.
Состояние пострадавшего
У него - травматическая ампутация стопы, осколочное ранение рук и взрывная травма.
Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у звв'язку з злочинними діями призначенців ЗЕ
баканова та усяких хенералів яки зараз в Сербіі та монако
які сдали херсонщіну
Чоловік підірвався на ворожій міні на Херсонщині: він у важкому стані