Россияне ночью ударили по железнодорожной инфраструктуре Харьковщины, ранена проводница. ФОТОрепортаж
Российские захватчики ночью 1 августа нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзалізниця".
"В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась. К счастью, на этот раз обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
Есть повреждения двух локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов. Также зафиксировано разрушение путей и средств электроснабжения.
"В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего следования продолжают движение с использованием резервных тепловозов", - добавили в компании.
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Безкарність таких злочинів, призводить до ЗРАДИ і КРОВІ в Україні!!!
Прикладів з 2014 року достатньо !!