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Россияне ночью ударили по железнодорожной инфраструктуре Харьковщины, ранена проводница. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью 1 августа нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзалізниця".

"В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась. К счастью, на этот раз обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Есть повреждения двух локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов. Также зафиксировано разрушение путей и средств электроснабжения.

"В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего следования продолжают движение с использованием резервных тепловозов", - добавили в компании.

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Удар по Укрзалізниці 1 серпня
Удар по Укрзалізниці 1 серпня
Удар по Укрзалізниці 1 серпня

Автор: 

обстрел (27114) Укрзализныця (2746) Харьковщина (5577)


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Таке не обійшлося, без участі паломників дивних «святинь» церкви сраліна!
Безкарність таких злочинів, призводить до ЗРАДИ і КРОВІ в Україні!!!
Прикладів з 2014 року достатньо !!
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01.08.2024 10:39 Ответить
СВЯЩЕННИКИ УПЦ МП СТЕФАНЧУКА БЛАГОСЛАВЛЯЮТЬ І НАВОДЯТЬ РАКЕТИ...
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01.08.2024 10:44 Ответить
 
 