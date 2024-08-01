Обломки "шахеда" на Киевщине попали в дом российского оппозиционера Пономарева, - СМИ. ФОТОрепортаж
В результате атаки "шахедов" на Киевщине поврежден дом экс-депутата Госдумы РФ, российского оппозиционера Ильи Пономарева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Накануне полиция заявила, что в результате атаки беспилотников в одном из районов Киевской области были ранены муж и жена. Их госпитализировали в столичную больницу. Повреждены также два частных дома.
Источники "УП" сообщили, что речь идет об Илье Пономареве и его жене.
Пономарев в соцсети X заявил: "Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была самой нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже".
Топ комментарии
+21 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий01.08.2024 13:11
+17 Анатолий Шейко
показать весь комментарий01.08.2024 13:14
+13 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий01.08.2024 12:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пану Іллі найскоршого видужання і ще більшої злості проти рашистів !
Як кажуть на його історичній батьківщині
"Нас **..ть, а мы крепчаем !" 👍
.
Чи Ви живете в землянці і заздрите?
в мене, перед будинком, вибухнув снаряд, так весь фасад побитий дрібними уламками, які також позалітали в вибиті вікна і перекалашматили все в середені
Звідси питання: навіщо писати про 100-відсоткове збиття і про уламки?
Наступного разу разом з назвою і описом місця, куди русня поцілила, додавайте і координати
Взрывается голова. Если повредить пропеллер или например крыло, то он упадет не там куда хотел долететь. И если будет падать более-менее вертикально и головой вниз, то взрыватель наверное сработает. Лететь он хотел может быть куда-нибудь в Житомир, если летел например с востока, но его сломали на полпути и он упал там, где упал.
Промахнулись на декілька метрів, ось в це ще повірю.
Недавно Кабом вгатили по подвірю харківського волонтера, теж напевно чіста случайна.
Зависть - это сожаление о чужом благе..(с)
Тож мешканці Кончі - Заспи можуть спати спокійно.
Зє-чморота не згадує про "Азов" та полонених, бо "неначасі" чи "російське ІПСО, наративи, пропаганда (обрати потрібне)"...