Обломки "шахеда" на Киевщине попали в дом российского оппозиционера Пономарева, - СМИ. ФОТОрепортаж

В результате атаки "шахедов" на Киевщине поврежден дом экс-депутата Госдумы РФ, российского оппозиционера Ильи Пономарева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне полиция заявила, что в результате атаки беспилотников в одном из районов Киевской области были ранены муж и жена. Их госпитализировали в столичную больницу. Повреждены также два частных дома.







Источники "УП" сообщили, что речь идет об Илье Пономареве и его жене.

Пономарев в соцсети X заявил: "Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была самой нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже".

Смотрите также: Во Львове прошел "Форум российской оппозиции". Садовый поручил "соответствующим органам" разобраться. ВИДЕО