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Обломки "шахеда" на Киевщине попали в дом российского оппозиционера Пономарева, - СМИ. ФОТОрепортаж

пономарьов

В результате атаки "шахедов" на Киевщине поврежден дом экс-депутата Госдумы РФ, российского оппозиционера Ильи Пономарева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне полиция заявила, что в результате атаки беспилотников в одном из районов Киевской области были ранены муж и жена. Их госпитализировали в столичную больницу. Повреждены также два частных дома.

Уламки Шахеда влучили у будинок російського опозиціонера Пономарьова
Уламки Шахеда влучили у будинок російського опозиціонера Пономарьова
Уламки Шахеда влучили у будинок російського опозиціонера Пономарьова

Источники "УП" сообщили, что речь идет об Илье Пономареве и его жене.

Пономарев в соцсети X заявил: "Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была самой нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже".

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Уламки Шахеда влучили у будинок російського опозиціонера Пономарьова

Автор: 

Киевская область (4129) обстрел (27114) Пономарев Илья (58)


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Топ комментарии
+21
не партесь, це ще з кацапських "заощаджень"😂👍

пану Іллі найскоршого видужання і ще більшої злості проти рашистів !

Як кажуть на його історичній батьківщині

"Нас **..ть, а мы крепчаем !" 👍

.
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01.08.2024 13:11
+17
Звичайний будинок мешканця середнього класу в Єропі.
Чи Ви живете в землянці і заздрите?
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01.08.2024 13:14
+13
Ну нихера се пошкодылы. Почти разбили. Кстати почему наши дроны перестали посещать районы москва-лакшери? Чтобы ********* и соловьевы перебежками из подвала в подвал передвигались и ночами не спали
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01.08.2024 12:59
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нехилий таки.."опозиціонер"
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01.08.2024 12:57 Ответить
ага !!! і "будиночок" дешевенькій ...
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01.08.2024 13:05 Ответить
не партесь, це ще з кацапських "заощаджень"😂👍

пану Іллі найскоршого видужання і ще більшої злості проти рашистів !

Як кажуть на його історичній батьківщині

"Нас **..ть, а мы крепчаем !" 👍

.
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01.08.2024 13:11 Ответить
В Думі апріорі не можна бути бідним. Не паліться
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01.08.2024 13:42 Ответить
дурний ти віл ! з кацапії бідним ніхто не втікає !
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01.08.2024 16:49 Ответить
Звичайний будинок мешканця середнього класу в Єропі.
Чи Ви живете в землянці і заздрите?
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01.08.2024 13:14 Ответить
абсолютно вірно-заздрю і так..в землянці
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01.08.2024 13:17 Ответить
і шо тєбє нє нравітся в твоєй жизні ?

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01.08.2024 16:51 Ответить
Мадуть у жОПи на підсмоке.
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01.08.2024 14:14 Ответить
Це схоже на цілеспрямовану атаку на будинок.
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01.08.2024 12:58 Ответить
явно видно, що всі пошкодження виникли виключно через вибухову хвилю!
в мене, перед будинком, вибухнув снаряд, так весь фасад побитий дрібними уламками, які також позалітали в вибиті вікна і перекалашматили все в середені
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01.08.2024 13:29 Ответить
До речі непогана ідея прильоту дрона по будинках особливо упоротих z-пі.дорів. Зі скабєєвої почати...
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01.08.2024 12:58 Ответить
Нігуя собі уламки!
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01.08.2024 12:59 Ответить
Ну нихера се пошкодылы. Почти разбили. Кстати почему наши дроны перестали посещать районы москва-лакшери? Чтобы ********* и соловьевы перебежками из подвала в подвал передвигались и ночами не спали
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01.08.2024 12:59 Ответить
ооо, в мене так само будинок виглядав після того, як в дереве, що розло перед фасадом, прилетів танковий снаряд
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01.08.2024 13:04 Ответить
... тільки тут, чомусь не видно на фасади дрібних пошкоджень! в мене весь фасад побитий наче невеличкими уламками
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01.08.2024 13:05 Ответить
Зверху, а не збоку враження
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01.08.2024 13:16 Ответить
Угу. Теж пережито і не по разу.
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01.08.2024 13:27 Ответить
співчуваю...
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01.08.2024 13:44 Ответить
Макс, поїдьте в прифронтову зону. Ні єдиного цілого будинка. Ні єдиного цілого паркана. Все побите.
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01.08.2024 14:16 Ответить
Судячи з того, що вибуховою хвилею із середини повибивало всі вікна і двері, то були не уламки, а 50-ти тротилово-кілограмовий удар "херані", що пробило дах.
Звідси питання: навіщо писати про 100-відсоткове збиття і про уламки?
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01.08.2024 13:06 Ответить
Збили, впало, бч здетонувала. Формально ж збили.
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01.08.2024 13:18 Ответить
Хм... І впало не вліво і не вправо, а в точності на будинок антипутінського опозиціонера.
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01.08.2024 13:27 Ответить
Чого тільки не буває в житті.
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01.08.2024 13:29 Ответить
Упало вот сюда

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01.08.2024 16:38 Ответить
Він такий ,, опозиціонер" як я доярка колгоспу ,, червоний богатир"!
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01.08.2024 13:06 Ответить
Там ше був другии колгосп "Червоне дишло"
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01.08.2024 13:11 Ответить
пустіть цього "опозиціонера" до влади -стане таким же імперцем
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01.08.2024 13:20 Ответить
Він був у владі. Імперцем не став. Звідки ви, боти? Бо русня своїх знає
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01.08.2024 13:45 Ответить
Не бачу GPS-координат в статті. Вважаю без цього статтю-доповідь неповною.

Наступного разу разом з назвою і описом місця, куди русня поцілила, додавайте і координати
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01.08.2024 13:06 Ответить
уланки блін, ну видно ж що саме туди і цілили шахедом
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01.08.2024 13:13 Ответить

Взрывается голова. Если повредить пропеллер или например крыло, то он упадет не там куда хотел долететь. И если будет падать более-менее вертикально и головой вниз, то взрыватель наверное сработает. Лететь он хотел может быть куда-нибудь в Житомир, если летел например с востока, но его сломали на полпути и он упал там, где упал.
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01.08.2024 16:58 Ответить
імовірність того що його підблили і він впав прямо на подвіря Пономарьова стрімко наближається до нуля.
Промахнулись на декілька метрів, ось в це ще повірю.
Недавно Кабом вгатили по подвірю харківського волонтера, теж напевно чіста случайна.
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01.08.2024 17:06 Ответить
Це щоб кацапи знали де він живе?
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01.08.2024 13:13 Ответить
Він вже більше там не живе, він не дурак.
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01.08.2024 13:21 Ответить
Нехилый такой будинок. Кто все это оплачивает. Надеюсь американцы.
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01.08.2024 13:14 Ответить
Ну хлоп і свої заощадження мав, зароблені непосильною працею на різних етапах трудової діяльності
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01.08.2024 13:19 Ответить

Зависть - это сожаление о чужом благе..(с)
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01.08.2024 13:23 Ответить
Тоді потрібно писати про всіх українців, постраждалих від обстрілів, а не лише про руснявого!
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01.08.2024 13:21 Ответить
Интересно что по рублёвке ни ни.
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01.08.2024 13:25 Ответить
Нехєрово так прилетіло. Все скло в кімнатах. Тепер точно до кінця війни буде з OSB фанерою на вікнах.
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01.08.2024 13:31 Ответить
Да нормальная у него жопа!
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01.08.2024 13:32 Ответить
треба було ще гранатами закидать
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01.08.2024 14:02 Ответить
Ploha chto ni na samavo "harosheva "ruskava nipapali , zdoh bi kak heroi ....
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01.08.2024 14:24 Ответить
Радянські льотчики бомбили фашистський Берлін несамовито , але акуратно , вони знали - там , внизу Штірліц.
Тож мешканці Кончі - Заспи можуть спати спокійно.
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01.08.2024 14:47 Ответить
Щось дох.я цього "пономарьова" в новинах.
Зє-чморота не згадує про "Азов" та полонених, бо "неначасі" чи "російське ІПСО, наративи, пропаганда (обрати потрібне)"...
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02.08.2024 14:36 Ответить
Невзоров напрягся?
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02.08.2024 20:42 Ответить
Які ж це уламки? Це повноцінна детонація БЧ. Добре, що не влучили безпосередньо в будинок
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03.08.2024 00:19 Ответить
 
 