РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10563 посетителя онлайн
Новости Фото
10 411 70

В Луцке мужчина вместо военно-учетных документов достал пистолет и угрожал ТЦК и патрульным, его задержали. ФОТОрепортаж

В Луцке мужчина угрожал огнестрельным оружием военнослужащим ТЦК и патрульным полицейским. Его задержали.

Об этом рассказали в Волынском областном ТЦК и СП, а также Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел 1 августа около 10:30 на проспекте Молодежи в спальном районе Луцка. По требованию сотрудников полиции и военнослужащих ТЦК и СП предъявить свои личные и военно-учетные документы, мужчина, не объяснив причин, стал угрожать военным и полицейским огнестрельным оружием.

затримання

После чего мужчина сбежал и скрылся в одной из квартир. Для его задержания привлекали, в частности, спецназовцев КОРД. Задержанным оказался 39-летний местный житель.

У Луцьку чоловік замість військово-облікових документів дістав пістолет та погрожував ТЦК і патрульним, його затримали

У Луцьку чоловік замість військово-облікових документів дістав пістолет та погрожував ТЦК і патрульним, його затримали

Сейчас правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Читайте также: Четырем мужчинам объявили о подозрениях из-за нападения на работника ТЦК в Ворохте

Автор: 

Луцк (583) угрозы (851) ТЦК (526)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
01.08.2024 19:03
+23
Может он просто хотел сотрудникам ТЦК подарить пистолет что бы они на фронт не ехали безоружными.
показать весь комментарий
01.08.2024 18:59
+21
це був офіційний запит. хоча вам довбням какаяразніцаявамнічєвонєдолжен
показать весь комментарий
01.08.2024 19:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну а зе взагалі на військкомати плював.
показать весь комментарий
01.08.2024 18:55 Ответить
чувака можна брати в штурмовики без документів і підготовки !

.
показать весь комментарий
01.08.2024 18:58 Ответить
Тільки пєстік нехай йому повернуть.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:24 Ответить
Він продемонстрував, що готовтий йти до кордонів 91-го року
показать весь комментарий
01.08.2024 19:44 Ответить
Может он просто хотел сотрудникам ТЦК подарить пистолет что бы они на фронт не ехали безоружными.
показать весь комментарий
01.08.2024 18:59 Ответить
а міг би не пістолет купити, а на ці гроші карту з бродами Тиси чи Дністра.
показать весь комментарий
01.08.2024 18:59 Ответить
Може він йшов міняти "шпалєр" на карту Тиси
показать весь комментарий
01.08.2024 19:02 Ответить
Правильно, шпалер в хозяйстве первая необходимость.
Толька, **** продавец не тот ствол продал.
Ему на рідній мові казали нам такой пистолет нужен чтобы от его вида все разбегались, девки сразу давали, ТЦКашники не смели приставать а все на раёне уважали.
Зато теперь знает зачем продавец предлагал мушку спилить.
А все придумано до нас. "Достал перо - пиши"
Когда умру - отдайте сыну мои доспехи и наган. А еще стальные яйца, без них все это никчему
показать весь комментарий
01.08.2024 19:31 Ответить
Сервіз у серванті файний
показать весь комментарий
01.08.2024 19:01 Ответить
А килим - на підлозі...
Не по феншую
показать весь комментарий
01.08.2024 19:22 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2024 19:03 Ответить
такв папірці робляться у ворді за хвилину
показать весь комментарий
01.08.2024 19:12 Ответить
це був офіційний запит. хоча вам довбням какаяразніцаявамнічєвонєдолжен
показать весь комментарий
01.08.2024 19:20 Ответить
запит чи відповідь?
показать весь комментарий
01.08.2024 23:28 Ответить
робиться запит, і на нього дається відповідь. що не так? до речі зєля робив офіційний запит на Порошенка.
показать весь комментарий
02.08.2024 06:25 Ответить
Ви собі, теж таке «зварганили» на ПК, від Міноборони!!??
показать весь комментарий
01.08.2024 19:46 Ответить
що?
якісь букви на папері?
це лише текст
показать весь комментарий
01.08.2024 23:29 Ответить
А ви собі у Австрії що зварганнили? А як часто за місцем реєстрації в Україі перевіряєте, чи не надійшла вам повістка?
показать весь комментарий
04.08.2024 14:55 Ответить
Нажаль, але ні:
Зеленський чотири рази "відкосив" від армії - Міноборони

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2680539-zelenskij-cotiri-razi-uhilavsa-vid-mobilizacii-zmi.html
показать весь комментарий
01.08.2024 19:59 Ответить
А чого оці папери не демонструвати було скажімо в 19 році? Чого ще до 19 року попереднику не вводити жорсткіше покарання за ухилянства? Як ухилянта рецидивіста взагалі допускати до перегонів у президенти? Тепер цей тіп з паперу кошмарить інших таких самих типів. Добре що хоч спромоглися хоч би папери оприлюднити. Це однозначно прорив. Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:18 Ответить
Порошенко був і є європейською людиною, і ці документи були оприлюднені.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:21 Ответить
Ок. Чому тоді законодавство не нормалізувати і не посадити було бубочку за ухилянство? Нормальна тема. Не про вибори ходити думати було б, а по судах з апеляціями. Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:25 Ответить
була стаття за це?
показать весь комментарий
01.08.2024 19:28 Ответить
Так чому зараз є, а тоді не було? Чи то була не війна? Може просто як тоді так і зараз не займається теперішніми і майбутніми викликами? Тільки тоді як півень в сраку клюне. Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:37 Ответить
при Порошенку було 6 хвиль моболізації та демобілізації. чому зараз немає демобілізації?
показать весь комментарий
01.08.2024 19:43 Ответить
Тому що прийняті зміни до законодавства про мобілізацію були прийняті в кінці 21 року. І жоден генерал, жодне міністерство, жоден цивільний не виступив проти цієї маячні. Жоден. Всі ранесенько бігали з шашличками. Всі без винятку. Я ще тоді на контракту сміявся з дурників цивільних і казав їм що вони підписали собі каторгу м'яко кажучи. А вони тільки ухилялися і казали, що взагалі ЗСУ скорочувати треба і вже не буде ніякої війни. Бо для них її і не було. Всіх тоді бентежило тільки те, що ну ніяк не можна підняти зарплату солдату до 13 к., бо бюджет ніби не потягне. Але вже через три місяці почали просто засипати грошима. І вже вдруге волати рятуйте хлопці на нас напали. Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:53 Ответить
тобі їх жалко? мені-ні. чим менше останеться в живих прихильників зе,тим краще. і до речі, більше 90% співробітників тцк за зеленського. як ти вважаєш,що я їм побажаю?
показать весь комментарий
01.08.2024 20:00 Ответить
Жалко не жалко це інші категорії. Не тільки прихильники бубочки загнали себе в глухий кут, а і всі інші. Це об'єктивно. До 19 року в ЗСУ також було фіфті фіфті за одного і за іншого. Просто на мою думку був розклад, що якщо що , то перший удар на себе приймуть контрасті . Ну і їх може тоді і не стати. А далі тіпа побачим що станеться. А тут на підмогу прийшли добровольці. Навалу якось вдалося тормознути. А далі що? Правильно. Просте тупе неандертальське рішення гребсти вже всіх підряд. Згідних, незгідних. Хромих, косих. На частину навішати броней. Для чого розробляти системи похвильових мобілізацій, демобілізацій, нормальних переходів солдат із однієї частини в іншу. Нормальних контрактів. Розгортати дивізії. Вигадали оту, осув, ок. Нафіг дивізії. Навіщо розробляти правила для виборів в тих чи інших обставинах. Є ж совок. Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.08.2024 20:22 Ответить
омущо Порошенко зупинив заморозив вийну Минськими домовленностями якими його дорикають-а зря. И Порошеке никакой Запад никаким оружием не помогал-в отличии от Зелени которому ослу за 6 мес говорили:строй укрепления-путин 100% нападет. Озел Оманский продолжал в упор не замечать реальность обрекая страну на такие тяжелые жертвы Зеленский-настоящий барыга на войне
показать весь комментарий
01.08.2024 19:56 Ответить
Порошенку ніхто не порадив завести на бубочку кримінальну справу. За ухилянство, за несплату податків, за нелегальний вивід грошей з країни, за махінації, за торгівлю з кацапами, за агентурну роботу на ворога. Можна ще було би накопати. Але ж ні. Що в нього тоді було в голові? Об'єктивно, що на нього будуть вішати все що заманеться. Невже це все не можна було заздалегідь передбачити хоча б для самого себе? Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.08.2024 20:29 Ответить
Порошенко виновен в своем проигрыше. Нужно было посадить несколько высших чиноников и одного олигарха,национализировать его активы-нариду это нравится. А копать уголовкуна кандидата по выборам-это сразу из зеленского делала страдальца и мученика и еще-бы добавило ему рейтинга.Не забываем что в украине как и в любой другойстране миа большинство граждан это сцикуны и Нарид готов был верить любым сказака о скором окончании пусть и вялотекушей региональной войны-что привело уже к глобальной по всейУкраине войне Это не Зеленскийвыиграл это Каламойскийвыиграл а Порошенко и Украина-проиграли
показать весь комментарий
01.08.2024 20:45 Ответить
До чого тут бубочка страдалєц. Отак би вийшов Порошенко на стадіоні з купою паперів з доказами по 120 статтях. Виставили б для людей у вільному доступі і одразу конвой вивів би всю оцю зелену гидоту. І на тому все. Злочинець має сидіти у в'язниці, а не балотуватися. Я президент у мене зараз імунітет, тому я саджу оцього. Тиждень би люди потренділи і все. А за тиждень оприлюднювати кожен день конфісковані рахунки, транзакції, оприлюднені відеозаписи зустрічей з усією верхівкою кацапів, зв'язки родичів з кацапами. Кожен день по кожному з його команди і так до виборів. Тобто треба було б просто працювати. Але ж нафіга. Є кацапська совкова схема примітивних політтехнологів. Якими жодні інші кандидати в інших країнах справи мати не хочуть. Навішали лапші Петру і гроші спакували і поїхали. Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.08.2024 20:59 Ответить
просто хтось вибирав суперника на вибори , якого точно переможе і сильно лоханувся .
показать весь комментарий
01.08.2024 21:49 Ответить
Він напевно думав, що вибори будуть тіпа як з кучмою, чи кравчуком. Ігорьошка коломойскій найняв бубочкє тих самих технологів. Короче все як завжди тіпа. А там про щось порішаєм. Тобто совок з додаванням стадіону. Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.08.2024 22:24 Ответить
А, ну-ну, де в нашому законодавстві, президент заводить кримінальні справи чи когось садить??? Зеленський думав, що може і обломився саджати Порошенка.
показать весь комментарий
03.08.2024 13:47 Ответить
Вони і були оприлюднені у 2019, але мудрому наріту була- какая разница. -Хоть поржем.

Зеленський чотири рази "відкосив" від армії - Міноборони 13.04.2019

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2680539-zelenskij-cotiri-razi-uhilavsa-vid-mobilizacii-zmi.html
показать весь комментарий
01.08.2024 20:01 Ответить
Тому що для наріта це не є якоюсь неякістю. Для наріта і хлопчик, який сидить на лавочці два тижні незрозуміло з якою ціллю, нормальний хлопчик. А може то він від армії скривається? Як казала одна із свідків. То звичайно нехай сидить. А ми потім із ніби слізьми принесем квіточку на бровку. Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.08.2024 20:33 Ответить
Я в 2019р їх бачила. А ще був номер 95кварталу, де вони ржали з повістки.
показать весь комментарий
03.08.2024 12:12 Ответить
Як варіант ухилянства,3 роки,але ....
показать весь комментарий
01.08.2024 19:10 Ответить
- Пойдешь воевать алкаш старый!

показать весь комментарий
01.08.2024 19:10 Ответить
В окоп доходяга, видно же - мы не обучены.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:16 Ответить
Картина маслом.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:41 Ответить
Нормас, вместо 5-8 за уклонение получил 3 можете еще и досрочно выйдет😎
показать весь комментарий
01.08.2024 19:12 Ответить
а шо це за поліціянти і тцк, що злякалися одного озброєного (ще не відомо чи то справжня зброя була) і прийшлося викликати спецназ?
показать весь комментарий
01.08.2024 19:19 Ответить
Мабуть, готувався до відсічі рашистів, а воно, он як неловко вийшло…
Обгадився, прямо в хаті…
показать весь комментарий
01.08.2024 19:21 Ответить
Вирішив переплюнути варохту. Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:22 Ответить
В штатах, на які рівняється вся українська влада, цей чувак отримав би кулю в лоб за махання зброєю та непокору копам.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:36 Ответить
В США невідомі в масках що викрадають людей отримали би кулю в якості громадянського супротиву. А Міноборони би потонуло в судових позовах.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:42 Ответить
True. And this is precisely why the US cannot afford the risk of getting into a serious war which would require draft, mass mobilization, etc.
показать весь комментарий
01.08.2024 20:16 Ответить
Хто в масках невідомий викрадає? В штатах без доказів таке не пишеться мабуть. А якщо пишеться то також потім потопає в судових позовах. До чого слова про позови до Міноборони? З викраденням до правоохоронців. Де є накази міністерства когось викрадати? Таких наказів нема і не буде. А якщо хтось когось десь викрав то це чистий кримінал. Писали б одразу умєров викрадач буде сидіти у в'язниці США. Ха ха ха.
показать весь комментарий
01.08.2024 20:47 Ответить
Наркоман.
показать весь комментарий
02.08.2024 10:53 Ответить
Получит 3 года тюрьмы и пойдет добровольцем на фронт. Там будет орков пугать своим пистолетом-и за это ему даже деньги платить будут! Ну или судья купит себе новое авто а подсудимому придется продать хату для этого))) Сколько-же дебилов в нашей стране. в военное время угрожать полиции и ТЦК оружем надеясь чо они испугаться и просто так отстанут))) Дурачье не в курсе что с 16 Июля у ТЦК есть полномочия останавливать ЛЮБОГО мужчину и требовать военные документы. И эти самые документы нужно носить с собой. аусвайс
показать весь комментарий
01.08.2024 19:53 Ответить
Хоть так 3 года, хоть за уклонение 3 года. Вилка)
показать весь комментарий
01.08.2024 20:02 Ответить
Ще невідомо, що через три роки буде
показать весь комментарий
01.08.2024 20:05 Ответить
Неизвестно чо с ним за 3 года произойдет в тюрьме))) украинская тюрьма-это не курорт))
показать весь комментарий
01.08.2024 20:07 Ответить
Це якщо посадять. А на війні курорт, так
показать весь комментарий
01.08.2024 20:12 Ответить
"місячний", мабуть ти з подоляцькой бото-************?
показать весь комментарий
02.08.2024 12:00 Ответить
Уголовный Кодекс СССР:
...
Статья 249. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом
а) Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно отказ от несения обязанностей военной службы - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет;
б) те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке -
наказываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
показать весь комментарий
01.08.2024 20:02 Ответить
Он не военнослужащий
показать весь комментарий
01.08.2024 20:03 Ответить
Он военнообязанный..
показать весь комментарий
01.08.2024 20:06 Ответить
Так в вашому дописі мова про військовослужбовця. Можливо і не військовозобов'язаний. Це демагогія - закони "совка" нікого тут не цікавлять
показать весь комментарий
01.08.2024 20:10 Ответить
Яке все гарне і раритетне в квартирі.
показать весь комментарий
01.08.2024 20:16 Ответить
".. закони "совка" нікого тут не цікавлять", всё правильно, это так, для примера - какие меры применялись к таким "тогда", а сегодняшние законы могут быть такими же или чуть-чуть послабже..
показать весь комментарий
01.08.2024 20:18 Ответить
Для военнослужащих такие законы и есть в ЗСУ, кроме смертной казни.
показать весь комментарий
02.08.2024 00:24 Ответить
іспит здано - ружжо тримати зможе.
показать весь комментарий
01.08.2024 21:13 Ответить
Цікаво було б побачити документальну реакцію гр. Порошенка П.О., 26.09.1965р.н на повістки з ТЦК, які були спрямовані на його адресу. Хтось зробив такий офіційний запит до ТЦК?
показать весь комментарий
02.08.2024 00:28 Ответить
Може він не вірив що то працівники ТЦК та поліції? Вони були з шевронами з ПІБ? З бодикамерами? Представилися? То Малюска так казав. Бо без цього вони звичайні бандюки вдягнені в ЗЕЛЕНЕ.
показать весь комментарий
02.08.2024 11:34 Ответить
погрожувати зброєю простим громадянам,бити жінок,здійснювати насилля проти людей - затримувати,примусово відправляти на ВЛК,брехати і красти займатись шантажом і здирати гроші мають право тільки представники незаконних військових формувань ТЦК.кінчилась епоха гідності.
показать весь комментарий
04.08.2024 08:14 Ответить
Кацапам він погрожувати чомусь боїтьс
показать весь комментарий
04.08.2024 17:56 Ответить
 
 