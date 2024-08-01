В Луцке мужчина вместо военно-учетных документов достал пистолет и угрожал ТЦК и патрульным, его задержали. ФОТОрепортаж

В Луцке мужчина угрожал огнестрельным оружием военнослужащим ТЦК и патрульным полицейским. Его задержали.

Об этом рассказали в Волынском областном ТЦК и СП, а также Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел 1 августа около 10:30 на проспекте Молодежи в спальном районе Луцка. По требованию сотрудников полиции и военнослужащих ТЦК и СП предъявить свои личные и военно-учетные документы, мужчина, не объяснив причин, стал угрожать военным и полицейским огнестрельным оружием.

После чего мужчина сбежал и скрылся в одной из квартир. Для его задержания привлекали, в частности, спецназовцев КОРД. Задержанным оказался 39-летний местный житель.

Сейчас правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

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