В Луцке мужчина вместо военно-учетных документов достал пистолет и угрожал ТЦК и патрульным, его задержали. ФОТОрепортаж
В Луцке мужчина угрожал огнестрельным оружием военнослужащим ТЦК и патрульным полицейским. Его задержали.
Об этом рассказали в Волынском областном ТЦК и СП, а также Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инцидент произошел 1 августа около 10:30 на проспекте Молодежи в спальном районе Луцка. По требованию сотрудников полиции и военнослужащих ТЦК и СП предъявить свои личные и военно-учетные документы, мужчина, не объяснив причин, стал угрожать военным и полицейским огнестрельным оружием.
После чего мужчина сбежал и скрылся в одной из квартир. Для его задержания привлекали, в частности, спецназовцев КОРД. Задержанным оказался 39-летний местный житель.
Сейчас правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 3 лет.
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Толька,
****продавец не тот ствол продал.
Ему на рідній мові казали нам такой пистолет нужен чтобы от его вида все разбегались,
девки сразу давали,ТЦКашники не смели приставать а все на раёне уважали.
Зато теперь знает зачем продавец предлагал мушку спилить.
А все придумано до нас. "Достал перо - пиши"
Когда умру - отдайте сыну мои доспехи и наган. А еще стальные яйца, без них все это никчему
Не по феншую
якісь букви на папері?
це лише текст
Зеленський чотири рази "відкосив" від армії - Міноборони
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2680539-zelenskij-cotiri-razi-uhilavsa-vid-mobilizacii-zmi.html
Зеленський чотири рази "відкосив" від армії - Міноборони 13.04.2019
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2680539-zelenskij-cotiri-razi-uhilavsa-vid-mobilizacii-zmi.html
Обгадився, прямо в хаті…
...
Статья 249. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом
а) Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно отказ от несения обязанностей военной службы - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет;
б) те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке -
наказываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.