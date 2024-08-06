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Ракета РФ попала возле регионального консультационного центра Коордштаба по обращению с военнопленными в Харькове. ФОТО

Российская ракета попала вблизи регионального консультационного центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе.

"Помещение получило незначительные повреждения, выбиты стекла. К счастью, сотрудники и посетители не пострадали.

Уважаемые семьи, приносим извинения за временные неудобства. Наши сотрудники уже возобновили работу. Задержек в проведении запланированных встреч не будет, возможны паузы в работе телефонной линии во время воздушных тревог", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты около 10 часов утра 6 августа попали "Искандером" по Шевченковскому району Харькова.

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Російська ракета влучила неподалік від регіонального консультаційного центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Автор: 

обстрел (27129) Харьков (7479)


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https://t.me/voynareal/95308 Кажуть, на цьому місці декілька днів тому був склад *********** у Морозовську.
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06.08.2024 15:28 Ответить
https://t.me/voynareal/95318?single «Вже пішли на Курилівку Курської області»: z-воєнкори ниють, що людей не евакуюють і радять русні виїжджати подалі прикордоння Тим часом у мережі зʼявляються кадри з військовою технікою буцімто на території рф з маркуванням трикутника.
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06.08.2024 15:31 Ответить
https://t.me/voynareal/95344 🔥Вибухами та пожежею на НПЗ в республіці комі рф святкує звільнення Курська та Бєлгорода
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