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8 гражданских, в том числе 8-месячный мальчик, пострадали в результате удара РФ по Харькову, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате российского удара по Харькову пострадали 8 человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, в результате попадания в район жилой застройки пострадали 8 гражданских лиц, среди них 8-месячный мальчик. Повреждена гражданская инфраструктура: лечебное учреждение, офисные и гаражные помещения, общежитие высшего учебного заведения, нежилые здания", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, на месте обстрела возник пожар. Из-под завалов спасли 5 человек. Сейчас продолжается ликвидация пожара, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что оккупанты около 10 часов утра 6 августа попали "Искандером" по Шевченковскому району Харькова.

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Наслідки удару РФ по Харкову 6 серпня
Наслідки удару РФ по Харкову 6 серпня
Наслідки удару РФ по Харкову 6 серпня
Наслідки удару РФ по Харкову 6 серпня
Наслідки удару РФ по Харкову 6 серпня

Автор: 

обстрел (27129) Харьков (7479) ГСЧС (4966)


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Російський нацизм у дії!
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06.08.2024 16:20 Ответить
 
 