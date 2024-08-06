Пограничники задержали молдаванина, который "на спор" переплыл Днестр. Ему запретили въезд в Украину на 5 лет, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники задержали молдаванина, который во время отдыха с друзьями "на спор" преодолел Днестр. Теперь ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, гражданина Молдовы задержали вчера, 5 августа, на реке Днестр пограничники Могилев-Подольского отряда.

"42-летний иностранец рассказал, что был на отдыхе и после нескольких бокалов алкоголя на спор с друзьями решил испытать свои силы, а именно - преодолеть реку вплавь. Набравшись решимости, а еще безумной "поддержки" друзей-отдыхающих, он поплыл к противоположному берегу. Правда, здесь его уже ждали украинские пограничники", - рассказали в пограничной службе.

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За незаконное пересечение границы на нарушителя правоохранители составили документы по ст. 204-1 КУоАП. Кроме этого, теперь мужчине запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет. Сейчас пловца передано молдавским коллегам в порядке реадмиссии.