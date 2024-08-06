Пограничники задержали молдаванина, который "на спор" переплыл Днестр. Ему запретили въезд в Украину на 5 лет, - Госпогранслужба. ФОТО
Пограничники задержали молдаванина, который во время отдыха с друзьями "на спор" преодолел Днестр. Теперь ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, гражданина Молдовы задержали вчера, 5 августа, на реке Днестр пограничники Могилев-Подольского отряда.
"42-летний иностранец рассказал, что был на отдыхе и после нескольких бокалов алкоголя на спор с друзьями решил испытать свои силы, а именно - преодолеть реку вплавь. Набравшись решимости, а еще безумной "поддержки" друзей-отдыхающих, он поплыл к противоположному берегу. Правда, здесь его уже ждали украинские пограничники", - рассказали в пограничной службе.
За незаконное пересечение границы на нарушителя правоохранители составили документы по ст. 204-1 КУоАП. Кроме этого, теперь мужчине запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет. Сейчас пловца передано молдавским коллегам в порядке реадмиссии.
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Бразилии где многСША перевела мужику 200 баксов. Шото в тогдашнем Пентиуме сработало не так и мужику в банке выдали 20 штук.
Но потом, понемногу, оправились, нашли ошибку и предложили вернуть разницу. Мужик ни в какую. Хер вы шо от меня получите. Такой бонус раз в жизни бывает. Так как сбой произошел на американской стороне, у гос органов к мужику предъяв не было. Не было убытка для государства.
США обвинили мужика в мошенничестве, и как только он ступит на амер. землю будет арестован.
Ноги моей у вас не будет. В гробу я вас видел. Ответил мужик
Може то молдавський легіон , чи бажаючий в "рекрутінговий центр"!! Не відлякувати треба а поважати Гостей