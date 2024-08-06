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Пограничники задержали молдаванина, который "на спор" переплыл Днестр. Ему запретили въезд в Украину на 5 лет, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники задержали молдаванина, который во время отдыха с друзьями "на спор" преодолел Днестр. Теперь ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, гражданина Молдовы задержали вчера, 5 августа, на реке Днестр пограничники Могилев-Подольского отряда.

Молдованин на спір переплив Дністер

"42-летний иностранец рассказал, что был на отдыхе и после нескольких бокалов алкоголя на спор с друзьями решил испытать свои силы, а именно - преодолеть реку вплавь. Набравшись решимости, а еще безумной "поддержки" друзей-отдыхающих, он поплыл к противоположному берегу. Правда, здесь его уже ждали украинские пограничники", - рассказали в пограничной службе.

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За незаконное пересечение границы на нарушителя правоохранители составили документы по ст. 204-1 КУоАП. Кроме этого, теперь мужчине запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет. Сейчас пловца передано молдавским коллегам в порядке реадмиссии.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) Молдова (1871)


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Топ комментарии
+10
Нах#й нам це треба? Завтра розкажуть про циган,які крадуть коней на Закарпатті під заказ орбана.
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06.08.2024 17:34
+10
Труси по молдавські надіті на ньому - задом на перед
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06.08.2024 17:42
+9
Щось мені здається, він не дуже жалкувати буде..
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06.08.2024 17:33
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Щось мені здається, він не дуже жалкувати буде..
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06.08.2024 17:33 Ответить
В начале 90-стых бабушка из Бразилии где мног США перевела мужику 200 баксов. Шото в тогдашнем Пентиуме сработало не так и мужику в банке выдали 20 штук.

Но потом, понемногу, оправились, нашли ошибку и предложили вернуть разницу. Мужик ни в какую. Хер вы шо от меня получите. Такой бонус раз в жизни бывает. Так как сбой произошел на американской стороне, у гос органов к мужику предъяв не было. Не было убытка для государства.

США обвинили мужика в мошенничестве, и как только он ступит на амер. землю будет арестован.

Ноги моей у вас не будет. В гробу я вас видел. Ответил мужик
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06.08.2024 21:26 Ответить
Нах#й нам це треба? Завтра розкажуть про циган,які крадуть коней на Закарпатті під заказ орбана.
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06.08.2024 17:34 Ответить
Типу позитивні новини
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06.08.2024 17:34 Ответить
це щоб ми за вільну людину пораділи
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06.08.2024 22:43 Ответить
думаю, насправді він хотів мобілізуватись у морпєхі.
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06.08.2024 17:38 Ответить
На спір хотів мобілізуватися)
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06.08.2024 17:41 Ответить
цигарку дали
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06.08.2024 17:39 Ответить
Останню цигарку навіть мєнти не забирають
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06.08.2024 17:43 Ответить
А як встановили громадянство? На ньому ж тіко труси та цигарка
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06.08.2024 17:40 Ответить
Труси по молдавські надіті на ньому - задом на перед
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06.08.2024 17:42 Ответить
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06.08.2024 18:17 Ответить
Від нас туди тікають. А щоб звідти до нас... Це щось новеньке. До речі, відстань на фото не така вже й велика...
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06.08.2024 17:54 Ответить
Кілька келихів алкоголя інодя роблять дива
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06.08.2024 17:57 Ответить
хитропі малдавини не пукнуть навіть без винагороди. то провідник для ухилянтів, розцінки зараз 5-10 штук баксів.
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06.08.2024 17:59 Ответить
Дніпро перепливаю в районі Кременчука, ну його нахєр, течія і купа інших приколів, важко на шостому десятку.Ще якби курити кинути...
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06.08.2024 18:00 Ответить
я так осінню на щуку по островах кременчуцького в 80десяті, коли там міляків вже повно, й остаються тільки фарватер, старе русло та бувші річки, плавав. класичні ласти "акванавт", гідрокостюм без грузового пояса, + спас з піддувом як компенсатор, спінінг і рюкзак з сіткою замість дна, а в ньому коробка з блешнями. на фарватері да, нормально несе, ну коли вище зайти й тоді за тєчкою перепливать навкосяк, то без проблєм й таки бистро. а тут мужик, судячи по водоростях, тоже місцеві міляки знав по яких пошти й перейшов по дністру ако посуху. там на фото тільки під дальнім берегом, біля кущів, та коло погранців під цим берегом, шось на тіпо русло з такою-сякою тєчкою проглядається. а так - посередині трава по вобщем то міляках )).
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06.08.2024 18:45 Ответить
русло з молдавської сторони, на фото це чудово видно, а от біля нашого берега болото.
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06.08.2024 21:27 Ответить
Теперь у него на очереди форсирование Тисы со стороны мАдярщины.
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06.08.2024 18:01 Ответить
це була реклама, він тренер з виживання
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06.08.2024 18:40 Ответить
Показав, що неможливе можливо!
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06.08.2024 18:41 Ответить
якийсь транссексуал, судячи по розмірах грудей )))
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06.08.2024 18:47 Ответить
конченная страна, в Молдове никому не ставят запрет на въезд
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06.08.2024 18:48 Ответить
Ну вот, понеслось.... челлендж заброшен!
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06.08.2024 21:02 Ответить
Ідійоти!!!! ©

Може то молдавський легіон , чи бажаючий в "рекрутінговий центр"!! Не відлякувати треба а поважати Гостей
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06.08.2024 23:28 Ответить
 
 