Командир воинской части в Житомирской области привлек подчиненных к строительству собственного дома и магазина, - прокуратура. ФОТО

На Житомирщине задержан и извещен о подозрении командир воинской части, который привлек военнослужащих к строительству собственного дома и магазина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия подозреваемый привлек подчиненных ему военнослужащих к проведению работ по строительству собственного частного дома и магазина. При этом, нанес материальный ущерб государству в виде безосновательного начисления указанным военнослужащим денежного обеспечения и дополнительных выплат на сумму более 378 тыс. грн.

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Командир задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по факту превышения власти и служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.