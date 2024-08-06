Командир воинской части в Житомирской области привлек подчиненных к строительству собственного дома и магазина, - прокуратура. ФОТО
На Житомирщине задержан и извещен о подозрении командир воинской части, который привлек военнослужащих к строительству собственного дома и магазина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
По данным следствия подозреваемый привлек подчиненных ему военнослужащих к проведению работ по строительству собственного частного дома и магазина. При этом, нанес материальный ущерб государству в виде безосновательного начисления указанным военнослужащим денежного обеспечения и дополнительных выплат на сумму более 378 тыс. грн.
Командир задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по факту превышения власти и служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гроші за службу капають не малі. На фронт ні ногою. Таких в тилу біля одного мільйона військовослужбовців.
А кажуть на фронті військових не вистачає?
Брешуть, бо в тилу сидить мільйон військових, та дурью маються як цей командир. Беріть їх на фронт.
Когда, в ПТУ, нас учили логике предлагали все примерять, на себя,
туфли на шпильках, лифчики неде.Это не то.
Играем с вами в ролевые игры, я полковник, вы пидлеглий.
Я вас отмазываю от "вшивых" окопов, вы мне делаете веницианку, или забор из дикаря. Или натуральный камень на пол кладете. Что вы сделаете, на выбор?
він щось знає!
ніхто не буде скуповувати чи будувати, як що, завтра відберуть!
ну, або, планував перейти на сторону ворога!
на левоц груди,над головоц
Наш комендант (прикордонна комендатура), по слухам наче відібрав собі декількох "спеціалістів" для ремонту свого будинку, в той час коли решта поїхала в Часів -Яр.
Собрали солдаты забор из конструктора ( на фото) Расстрел.
В войну аферист Павленко (киянин) создал левую воинскую часть, стройбат и дошёл с ней до Берлина. Сам себе присвоил звание подполковника и даже получил Красную Звезду.
Служил до 52-го. Расстреляли. Воинская часть 300 человек была.
Во де люди были
То був бліндаж та КСП. А командир то зразковий патріот України, он скільки прапорців у нього на столі.
Правда ж?