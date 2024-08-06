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Командир воинской части в Житомирской области привлек подчиненных к строительству собственного дома и магазина, - прокуратура. ФОТО

На Житомирщине задержан и извещен о подозрении командир воинской части, который привлек военнослужащих к строительству собственного дома и магазина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Командир на Житомирщині використовував підлеглих на будівництві власного дому

По данным следствия подозреваемый привлек подчиненных ему военнослужащих к проведению работ по строительству собственного частного дома и магазина. При этом, нанес материальный ущерб государству в виде безосновательного начисления указанным военнослужащим денежного обеспечения и дополнительных выплат на сумму более 378 тыс. грн.

Військові будували командиру магазин

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Командир задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по факту превышения власти и служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Автор: 

армия (8496) строительство (1997) Военная прокуратура (933) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+26
Типова тилова частина. Командир будує собі дома, магазини. Залучає підлеглих солдат до цього.

Гроші за службу капають не малі. На фронт ні ногою. Таких в тилу біля одного мільйона військовослужбовців.

А кажуть на фронті військових не вистачає?

Брешуть, бо в тилу сидить мільйон військових, та дурью маються як цей командир. Беріть їх на фронт.
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06.08.2024 18:47
+7
Це ФСБшний вкид!

То був бліндаж та КСП. А командир то зразковий патріот України, он скільки прапорців у нього на столі.

Правда ж?
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06.08.2024 20:00
+6
Для фронта є мобілізовані,а це-інша каста,вони з самого початку у військо шли та контракти підписували не для того щоб воювати.
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06.08.2024 19:00
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Тварина-свійська.
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06.08.2024 18:41 Ответить
ну треба ж десь форму продавати?
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06.08.2024 18:41 Ответить
от же зебіл, ось так потрібно робити, щоб не чіпали: до будівництва власного будинку та магазину для прокурора
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06.08.2024 18:44 Ответить
Типова тилова частина. Командир будує собі дома, магазини. Залучає підлеглих солдат до цього.

Гроші за службу капають не малі. На фронт ні ногою. Таких в тилу біля одного мільйона військовослужбовців.

А кажуть на фронті військових не вистачає?

Брешуть, бо в тилу сидить мільйон військових, та дурью маються як цей командир. Беріть їх на фронт.
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06.08.2024 18:47 Ответить
Для фронта є мобілізовані,а це-інша каста,вони з самого початку у військо шли та контракти підписували не для того щоб воювати.
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06.08.2024 19:00 Ответить
Залучає підлеглих солдат до цього.

Когда, в ПТУ, нас учили логике предлагали все примерять, на себя, туфли на шпильках, лифчики неде. Это не то.

Играем с вами в ролевые игры, я полковник, вы пидлеглий.

Я вас отмазываю от "вшивых" окопов, вы мне делаете веницианку, или забор из дикаря. Или натуральный камень на пол кладете. Что вы сделаете, на выбор?
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06.08.2024 20:27 Ответить
нєнє!

він щось знає!

ніхто не буде скуповувати чи будувати, як що, завтра відберуть!

ну, або, планував перейти на сторону ворога!
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06.08.2024 18:51 Ответить
Увуювати підуть всі
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06.08.2024 18:55 Ответить
А то з права двері за бамбуковими шторами в опочивальню цієї тилової паскуди ? Ну да , чим же ще мають займатися штабні соски .
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06.08.2024 18:57 Ответить
Это он дома. Кабинет. В расположении полка обязательно портрет Зеленского на левоц груди, над головоц
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06.08.2024 20:31 Ответить
всім можна а йому ніззя
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06.08.2024 19:01 Ответить
О, в 94му році мій брат копав город мамаші капітана.
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06.08.2024 19:10 Ответить
Чогось згадую легендарне інтерв'ю "Сайгона" півторарічної давнини. Ох, який же він був правий.....
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06.08.2024 19:11 Ответить
Це мабуть всюди практикується отцамі- командірамі.

Наш комендант (прикордонна комендатура), по слухам наче відібрав собі декількох "спеціалістів" для ремонту свого будинку, в той час коли решта поїхала в Часів -Яр.
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06.08.2024 19:13 Ответить
За таке під час війни потрібно розстрілювати.
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06.08.2024 19:20 Ответить
Что вы знаете про войну?

Собрали солдаты забор из конструктора ( на фото) Расстрел.

В войну аферист Павленко (киянин) создал левую воинскую часть, стройбат и дошёл с ней до Берлина. Сам себе присвоил звание подполковника и даже получил Красную Звезду.

Служил до 52-го. Расстреляли. Воинская часть 300 человек была.

Во де люди были
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06.08.2024 21:01 Ответить
Мабуть не зрозуміли, Я мав на увазі того хто залучає до шкурних справ підлеглих по уставу війсковослужбовців під час війни, коли ми не відступаємо, но кідари потроху сунуться уперед, а хтось в цей час не їпаше ворога.
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06.08.2024 21:09 Ответить
Ви мабуть більший знаток війни, якщо ********, то поділіться скільки окупованих кідарами теріторій особисто, чи в складі підрозділу звільнили з 2014 року по теперішній час?
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07.08.2024 13:47 Ответить
Мінімум розжалувати та посадити.
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06.08.2024 19:51 Ответить
Інший із бригади ТРО тестю губернатора дах вже місяць будує.
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06.08.2024 19:55 Ответить
Це ФСБшний вкид!

То був бліндаж та КСП. А командир то зразковий патріот України, он скільки прапорців у нього на столі.

Правда ж?
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06.08.2024 20:00 Ответить
А казали що таке -"пєрєжиткі савєцкай арміі". І що ,тепер з оцим усим у НАТО?
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06.08.2024 20:03 Ответить
Це , певно , одна з 14 бригад , що весь час сидить в тилу без зброї ...?
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06.08.2024 21:06 Ответить
Вони вчаться воювати лопатами як Кулеба розповідав
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06.08.2024 21:11 Ответить
Сейчас новый вид зароботка у таких "командиров", это брать под свое крыло мобилизованных мажоров среднего уровня. И держать их в тылу. Зачем так палиться с батраками? Жадный наверно очень. При том что получает от государства денежное вознаграждение больше 100 тысяч а месяц.
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06.08.2024 21:11 Ответить
Звичайне радянське,застаріле лайно. Так робили ще тоді і ніколи не роблять в НАТО.
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06.08.2024 22:42 Ответить
А можно їм якось коліна прострілювати чи на передову з лопатою ???
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06.08.2024 23:20 Ответить
НАРЕШТІ СМІЛИВІ ЛЮДИ СПОВІСТИЛИ КОГО ПОТРІБНО ПРО ТАКЕ НЕПОДОБСТВО І ЗЛОЧИН... ВСЕ КУПЛЕНО У ТІЙ САЧТИНІ... КОЖНА ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ЦЕ ЯК КРАЇНА В УКРАЇНІ... В ОДНІЙ БУДУЮТЬ, В ІНШІЙ ДРУЗЯМ РОБЛЯТЬ УБД,...А ЦЕ ВЖЕ ЗЛОЧИН ..ВОНИ ДУЖЕ ВПЕВНЕНІ В БЕЗНАКАЗАННОСТІ..
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07.08.2024 08:36 Ответить
 
 