Дело о краже имущества в в/ч в Житомирской области: ГБР проверяет должностных лиц на сотрудничество со спецслужбами РФ. ФОТОрепортаж
Работники ГБР проверяют возможные связи с российскими спецслужбами фигурантов дела о присвоении имущества одной из воинских частей Житомирской области. В ноябре 2023 года в воинской части нашли платы с 28-ю килограммами золота и 60 килограммами серебра на 65 миллионов гривен. 14 мая 2024 года у должностных лиц провели обыски и нашли 110 тысяч российских рублей и георгиевские ленты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Дело о неучтенных микроплатах
В ГБР напомнили, что в ноябре 2023 года сотрудники Министерства обороны во время аудита обнаружили неучтенные компоненты к трем комплектам аппаратуры засекреченной связи. Ориентировочная стоимость установок достигала 65 млн грн.
В частности, по данным Минобороны, во время проверки в двух гаражах на территории воинской части были найдены блоки с неучтенными микросхемами с содержанием драгоценных металлов: 28 килограммов золота; 60 килограммов серебра; 590 граммов металлов платиновой группы.
Результаты аудита были переданы ГБР для изучения оснований снятия микросхем с баланса и их дальнейшего хранения на территории воинской части.
Следователи ГБР в ходе расследования обнаружили вероятных воров военного имущества. В частности, было установлено, что должностные лица этой воинской части составили фиктивные акты об уничтожении аппаратуры. Однако, на самом деле было уничтожено только систему тайных блоков, узлов и упаковок, остаток же военные присвоили, чтобы впоследствии продать.
Обыски у возможных фигурантов дела
14 мая 2024 года работники ГБР провели 5 обысков у четырех возможных фигурантов дела.
Правоохранители изъяли компьютеры, средства связи, военное имущество, законность происхождения которого устанавливается, а также 3,5 млн гривен в разной валюте. Кроме того, у одного из них были обнаружены георгиевские ленты и 110 тыс. российских рублей наличными.
ГБР проверяет служащих относительно сотрудничества со спецслужбами врага.
Решается вопрос об объявлении подозрения четырем военным в присвоении военного имущества, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Им грозит заключение от 10 до 15 лет.
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