Справа про крадіжку майна у в/ч на Житомирщині: ДБР перевіряє посадовців на співпрацю зі спецслужбами РФ. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР перевіряють можливі зв’язки з російськими спецслужбами фігурантів справи щодо привласнення майна однієї із військових частин Житомирської області. У листопаді 2023 року у військовій частині знайшли плати з 28-ма кілограмами золота і 60 кілограмами срібла на 65 мільйонів гривень. 14 травня 2024 року у посадовців провели обшуки та знайшли 110 тисяч російських рублів і георгіївські стрічки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Справа про необліковані мікроплати

У ДБР нагадали, що у листопаді 2023 року співробітники Міністерства оборони під час аудиту виявили необліковані компоненти до трьох комплектів апаратури засекреченого зв’язку. Орієнтовна вартість установок сягала 65 млн грн.

Зокрема, за даними Міноборони, під час перевірки у двох гаражах на території військової частини було знайдено блоки з необлікованими мікросхемами з вмістом дорогоцінних металів: 28 кілограмів золота; 60 кілограмів срібла; 590 грамів металів платинової групи.





Результати аудиту були передані ДБР для вивчення підстав зняття мікросхем з балансу та їх подальшого зберігання на території військової частини.

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Слідчі ДБР під час розслідування виявили ймовірних крадіїв військового майна. Зокрема, було встановлено, що посадовці цієї військової частини склали фіктивні акти щодо знищення апаратури. Проте, насправді було знищено лише систему таємних блоків, вузлів та упаковок, залишок же військові привласнили, аби згодом продати.

Обшуки у можливих фігурантів справи

14 травня 2024 року працівники ДБР провели 5 обшуків у чотирьох можливих фігурантів справи.

Правоохоронці вилучили комп'ютери, засоби зв’язку, військове майно, законність походження якого встановлюється, а також 3,5 млн гривень у різній валюті. Крім того, в одного із них було виявлено георгіївські стрічки та 110 тис. російських рублів готівкою.











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ДБР перевіряє службовців щодо співпраці зі спецслужбами ворога.

Вирішується питання щодо оголошення підозри чотирьом військовим у привласненні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Їм загрожує ув'язнення від 10 до 15 років.