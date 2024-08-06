На оккупированной Запорожской АЭС произошла ротация персонала миссии МАГАТЭ. ФОТО
На оккупированной врагом Запорожской атомной электростанции состоялась очередная ротация персонала постоянной мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Благодаря действиям военнослужащих ВСУ с ОГВ "Таврия" - в частности, одного из подразделений, которое обеспечивало режим прекращения огня и разминирования - ротация в целом прошла без провокаций.
На маршруте следования миссии МАГАТЭ саперы обнаружили и обезвредили два взрывоопасных предмета.
Напомним, постоянная миссия МАГАТЭ работает на временно оккупированной ЗАЭС с сентября 2022 года.
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Загадка Ірьмака Оманського?
Що Генпрокуратура каже? За 2 роки не розібрались?
Тоді накуя ми із своїх податків утримуємо Генппокуратуру???