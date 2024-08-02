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МАГАТЭ зафиксировало падение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС

МАГАТЕ зафіксувало падіння рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС

Уровень воды в пруду-охладителе временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции постоянно падает.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, опубликованном 2 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

Инспекторы МАГАТЭ в течение последних недель наблюдали снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. В МАГАТЭ отметили, что если такая ситуация продолжится, то вскоре оттуда будет проблематично откачивать воду.

Кроме этого, поддержание уровня воды в пруду осложняется жаркой летней погодой.

"Снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается потенциальным источником беспокойства. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией на площадке, чтобы обеспечить постоянное наличие достаточного количества охлаждающей воды для нужд станции", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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МАГАТЭ (388) отчет (412) ставки (20) Запорожская АЭС (701)


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А в окопах що кацапи навколо повикопували воду не шукали
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02.08.2024 19:13 Ответить
Магатешники з Дніпра нехай відрами носять.все одно нічого не роблять .
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02.08.2024 20:19 Ответить
Ви оце того.... Закидуйте завчасно йод, графіт, та інші реагенти...
Може навіть треба все це снарядами закидувати на станцію а по скупченням орків вдарити тнрмобаром - ну все одно станцію підірвуть, також можуть не одразу а роками шантажувати світ - а ті вссуться бо "ескалація"...
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03.08.2024 00:52 Ответить
 
 