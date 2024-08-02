МАГАТЭ зафиксировало падение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции постоянно падает.
Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, опубликованном 2 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
Инспекторы МАГАТЭ в течение последних недель наблюдали снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. В МАГАТЭ отметили, что если такая ситуация продолжится, то вскоре оттуда будет проблематично откачивать воду.
Кроме этого, поддержание уровня воды в пруду осложняется жаркой летней погодой.
"Снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается потенциальным источником беспокойства. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией на площадке, чтобы обеспечить постоянное наличие достаточного количества охлаждающей воды для нужд станции", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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Може навіть треба все це снарядами закидувати на станцію а по скупченням орків вдарити тнрмобаром - ну все одно станцію підірвуть, також можуть не одразу а роками шантажувати світ - а ті вссуться бо "ескалація"...