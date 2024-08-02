МАГАТЕ зафіксувало падіння рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції постійно падає.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, опублікованому 2 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Інспектори МАГАТЕ упродовж останніх тижнів спостерігали зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. У МАГАТЕ зазначили, що у разі якщо така ситуація продовжиться, то незабаром звідти буде проблематично відкачувати воду.

Крім цього, підтримка рівня води у ставку ускладнюється спекотною літньою погодою.

"Зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається потенційним джерелом занепокоєння. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією на майданчику, щоб забезпечити постійну наявність достатньої кількості охолоджувальної води для потреб станції", - заявив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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