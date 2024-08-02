МАГАТЕ зафіксувало падіння рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції постійно падає.
Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, опублікованому 2 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Інспектори МАГАТЕ упродовж останніх тижнів спостерігали зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. У МАГАТЕ зазначили, що у разі якщо така ситуація продовжиться, то незабаром звідти буде проблематично відкачувати воду.
Крім цього, підтримка рівня води у ставку ускладнюється спекотною літньою погодою.
"Зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається потенційним джерелом занепокоєння. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією на майданчику, щоб забезпечити постійну наявність достатньої кількості охолоджувальної води для потреб станції", - заявив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
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Може навіть треба все це снарядами закидувати на станцію а по скупченням орків вдарити тнрмобаром - ну все одно станцію підірвуть, також можуть не одразу а роками шантажувати світ - а ті вссуться бо "ескалація"...