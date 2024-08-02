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МАГАТЕ зафіксувало падіння рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС

МАГАТЕ зафіксувало падіння рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції постійно падає.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, опублікованому 2 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Інспектори МАГАТЕ упродовж останніх тижнів спостерігали зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. У МАГАТЕ зазначили, що у разі якщо така ситуація продовжиться, то незабаром звідти буде проблематично відкачувати воду.

Крім цього, підтримка рівня води у ставку ускладнюється спекотною літньою погодою.

"Зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається потенційним джерелом занепокоєння. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією на майданчику, щоб забезпечити постійну наявність достатньої кількості охолоджувальної води для потреб станції", - заявив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Автор: 

МАГАТЕ (710) звіт (413) ставки (217) Запорізька АЕС (1403)


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А в окопах що кацапи навколо повикопували воду не шукали
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02.08.2024 19:13 Відповісти
Магатешники з Дніпра нехай відрами носять.все одно нічого не роблять .
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02.08.2024 20:19 Відповісти
Ви оце того.... Закидуйте завчасно йод, графіт, та інші реагенти...
Може навіть треба все це снарядами закидувати на станцію а по скупченням орків вдарити тнрмобаром - ну все одно станцію підірвуть, також можуть не одразу а роками шантажувати світ - а ті вссуться бо "ескалація"...
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03.08.2024 00:52 Відповісти
 
 