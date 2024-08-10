С ВОТ на подконтрольную Украине территорию вернули пожилую женщину вместе с дочерью, - Лубинец. ФОТОрепортаж
С временно оккупированных территорий удалось вернуть пожилую женщину и ее взрослую дочь. Они попали на подконтрольную Украине территорию через пункт пропуска "Мокраны-Доманово" в Волынской области.
Об этом сообщил в Telegram уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
Лубинец рассказал, что в Офис уполномоченного по правам человека поступило обращение с просьбой оказать содействие в выезде с ВОТ Украины пожилой женщины и ее взрослой дочери.
"Гражданки на ВОТ находились в сложных условиях, они не имели возможности получить необходимый уход. Пожилая женщина полностью потеряла зрение, а ее дочь из-за проблем со здоровьем нуждается в постоянном уходе", - рассказал уполномоченный по правам человека.
Благодаря слаженным действиям Офиса и партнерских организаций, их удалось безопасно вернуть на подконтрольную территорию Украины через гуманитарный коридор "Мокраны-Доманово".
По словам Лубинца, женщины воссоединятся с семьей в Кривом Роге и получат всю необходимую помощь.
Также он напомнил, что недавно прекратил работу пункт пропуска "Колотиловка-Покровка" в Сумской области, которым украинцы возвращались из оккупации. Сейчас единственным гуманитарным коридором является пункт пропуска "Мокраны-Доманово" в Волынской области. По словам уполномоченного, там постоянно работает сотрудник Офиса омбудсмена, который оперативно реагирует на запросы и к которому граждане могут обратиться в случае необходимости.
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