Последствия вражеской атаки на Киевщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 11 августа россияне нанесли удары по Киевской области. Погиб мужчина и его сын.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По состоянию на 08:00 полицейские задокументировали повреждения восьми домов и четырех транспортных средств.

В одном из районов Киевской области из-под завалов дома работники ГСЧС достали тело погибшего 35-летнего мужчины и его 4-летнего сына. Также в доме есть пострадавшие: 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Они госпитализированы, оказывается необходимая помощь.

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