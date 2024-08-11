Последствия вражеской атаки на Киевщину. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 11 августа россияне нанесли удары по Киевской области. Погиб мужчина и его сын.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
По состоянию на 08:00 полицейские задокументировали повреждения восьми домов и четырех транспортных средств.
В одном из районов Киевской области из-под завалов дома работники ГСЧС достали тело погибшего 35-летнего мужчины и его 4-летнего сына. Также в доме есть пострадавшие: 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Они госпитализированы, оказывается необходимая помощь.
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Чайка Київ
показать весь комментарий11.08.2024 09:56 Ответить Мне нравится 12
Оксана Кулько
показать весь комментарий11.08.2024 10:24 Ответить Мне нравится 6
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