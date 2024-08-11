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Последствия вражеской атаки на Киевщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 11 августа россияне нанесли удары по Киевской области. Погиб мужчина и его сын.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По состоянию на 08:00 полицейские задокументировали повреждения восьми домов и четырех транспортных средств.

В одном из районов Киевской области из-под завалов дома работники ГСЧС достали тело погибшего 35-летнего мужчины и его 4-летнего сына. Также в доме есть пострадавшие: 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Они госпитализированы, оказывается необходимая помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине погибли мужчина и ребенок, еще трое получили ранения. ВИДЕО

Обстріли Київщини 11 серпня
Обстріли Київщини 11 серпня
Обстріли Київщини 11 серпня
Обстріли Київщини 11 серпня
Обстріли Київщини 11 серпня

Автор: 

Киевская область (4132) обстрел (27129)


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11.08.2024 09:56 Ответить
Світла пам'ять молодому чоловікові та дитині . Нехай згорять у пеклі та, що це скоів.
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11.08.2024 10:24 Ответить
 
 