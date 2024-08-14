Более 30 собак-роботов из Великобритании используют ВСУ на Донбассе, - Bild. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bild.

По данным источников издания, Силы обороны Украины ввели в бой собак-роботов BAD.2 от британской компании Brit Alliance.

"Это компактные, прочные и маневренные сухопутные дроны на четырех лапах, которые ведет оператор. Они помогают добраться туда, куда не может попасть воздушный дрон. Например, внутрь зданий или российских окопов. Собаки-роботы с видеокамерой разведывают окрестности, обнаруживают мины-ловушки, вычисляют передвижения ВС РФ. Это значительно снижает риск для украинских разведчиков", - пишет Bild.

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Глава Brit Alliance Кайл Торберн рассказал, что использование роботов-собак не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии

По данным Bild, сейчас на фронте более 30 таких собак. Благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой фирмы Concamo их практически невозможно обнаружить. Робопсы бесшумно крадутся по полю боя со скоростью до 15 км/ч и действуют в радиусе 3,5 км в течение пяти часов. Их стоимость в зависимости от модификации: от 4000 до 8000 евро.

Первыми робопсов испытали бойцы 28-й бригады ВСУ.

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