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Новости Фото Война
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Более 30 собак-роботов из Великобритании используют ВСУ на Донбассе, - Bild. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bild.

По данным источников издания, Силы обороны Украины ввели в бой собак-роботов BAD.2 от британской компании Brit Alliance.

ЗСУ використовують роботів-собак

"Это компактные, прочные и маневренные сухопутные дроны на четырех лапах, которые ведет оператор. Они помогают добраться туда, куда не может попасть воздушный дрон. Например, внутрь зданий или российских окопов. Собаки-роботы с видеокамерой разведывают окрестности, обнаруживают мины-ловушки, вычисляют передвижения ВС РФ. Это значительно снижает риск для украинских разведчиков", - пишет Bild.

Также читайте: Оккупанты не допустили МАГАТЭ внутрь градирни ЗАЭС, - Минэнерго

Глава Brit Alliance Кайл Торберн рассказал, что использование роботов-собак не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии

ЗСУ використовують роботів-собак

По данным Bild, сейчас на фронте более 30 таких собак. Благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой фирмы Concamo их практически невозможно обнаружить. Робопсы бесшумно крадутся по полю боя со скоростью до 15 км/ч и действуют в радиусе 3,5 км в течение пяти часов. Их стоимость в зависимости от модификации: от 4000 до 8000 евро.

Первыми робопсов испытали бойцы 28-й бригады ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не допустили МАГАТЭ внутрь градирни ЗАЭС, - Минэнерго

робот,собака,bild,робопес

Автор: 

технологии (670) робот (52)


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Топ комментарии
+11
Так але проблема в тому що оператор мусить знаходитись всередині робота федора.
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14.08.2024 10:44
+6
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14.08.2024 10:38
+4
Кацапські роботи вміють виконувати тільки одну команду, - "Упал - отжался!" )))

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14.08.2024 11:29
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14.08.2024 10:38 Ответить
І що тут цікавого?)))
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14.08.2024 12:18 Ответить
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14.08.2024 12:50 Ответить
А у кацапів зате робот Федор є! Він навіть ходити сам може!
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14.08.2024 10:39 Ответить
Так але проблема в тому що оператор мусить знаходитись всередині робота федора.
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14.08.2024 10:44 Ответить
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14.08.2024 11:26 Ответить
Цей?
Российский робот сажает дерево
https://www.youtube.com/watch?v=_1THACoI0E8
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14.08.2024 10:51 Ответить
В боротьбі каапського робота і американського штучного інтелекту переміг китай
"В Лас-Вегасе беспилотный автомобиль Tesla сбил российского робота Promobot. Его создатели - резиденты Сколково - заявили, что Promobot не подлежит восстановлению" (С)
Там ще відео є .
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14.08.2024 10:59 Ответить
Кацапські роботи вміють виконувати тільки одну команду, - "Упал - отжался!" )))

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14.08.2024 11:29 Ответить
Ага, і то якщо команда прозвучить на китайському
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14.08.2024 13:05 Ответить
Іх би побільше - з кулеметом на спині
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14.08.2024 10:42 Ответить
В китаі вже желізяки бігають з кулеметами
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14.08.2024 10:54 Ответить
https://lite.informator.ua/uk/termonator-vzhe-u-prodazhu-robot-sobaka-z-vognemetom-yde-za-smishnoyu-cinoyu робот-собака з вогнеметом йде за смішною ціною

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14.08.2024 12:13 Ответить
Сабака-друг чєлавєка...
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14.08.2024 10:56 Ответить
А не можна таких псів накупити овер 9000? Звісно краще наловити в бусик цивільних.
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14.08.2024 11:09 Ответить
Собаки роботи нищать свинособак
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14.08.2024 11:14 Ответить
Невеликий https://www.youtube.com/watch?v=hJ4SRlIbb08 англомовний відеоролик про цих робопсів. До речі, вони доволі шумні, а не так як написано в новині.
Зробив гіфку з перших кадрів ролика.

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14.08.2024 11:20 Ответить
4-8 тищ?! Трохи забагато. Китайські в неті коштують 1700. Так, вони не є британські, але для 1 разового використання як камікадзе пішло би. А якби їх виробляли би в Україні, то вартість пса була би 200-300 доларів і зграя таких псів просто порвала підірвала штурмові загони москалів.
Напевно в мо або УкрОборонПромі рахують що воювати українцями дешевше.
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14.08.2024 12:04 Ответить
а яйцен він клац-клац?
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14.08.2024 12:05 Ответить
Не знаю яка користь від них. Хіба що прив'язати бомбу і послати на позиції противника. Але для цього вони повинні бути дешевими.
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14.08.2024 12:38 Ответить
Обоятельный пёсик...
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14.08.2024 12:43 Ответить
 
 