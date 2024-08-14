Более тонны героина уничтожили на Львовщине, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

По решению суда на Львовщине уничтожили более тонны героина, который переправляли из Пакистана в страны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Так, согласно решению суда было проведено уничтожение героина, который ранее изъяли в рамках производства.

Уничтожен наркотик массой более 1 тонны. Его стоимость по ценам "черного" рынка на момент обнаружения составляла более 2,3 млрд грн.

"Предварительно, по публичному обвинению Львовской областной прокуратуры четырех гражданин Турции признаны виновными в контрабанде указанного наркотического средства в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины). В частности из Пакистана, транзитом через Украину, в страны Европейского Союза.

Груз с наркотическим средством общей массой более 1 тонны доставили в морской порт Одесской области. В дальнейшем, для беспрепятственного пересечения границ замаскированный "товар" в мешках с рисом транспортировали во Львов, где и была прекращена преступная деятельность", - говорится в сообщении.

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