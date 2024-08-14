Более тонны героина уничтожили на Львовщине, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ
По решению суда на Львовщине уничтожили более тонны героина, который переправляли из Пакистана в страны ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Так, согласно решению суда было проведено уничтожение героина, который ранее изъяли в рамках производства.
Уничтожен наркотик массой более 1 тонны. Его стоимость по ценам "черного" рынка на момент обнаружения составляла более 2,3 млрд грн.
"Предварительно, по публичному обвинению Львовской областной прокуратуры четырех гражданин Турции признаны виновными в контрабанде указанного наркотического средства в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины). В частности из Пакистана, транзитом через Украину, в страны Европейского Союза.
Груз с наркотическим средством общей массой более 1 тонны доставили в морской порт Одесской области. В дальнейшем, для беспрепятственного пересечения границ замаскированный "товар" в мешках с рисом транспортировали во Львов, где и была прекращена преступная деятельность", - говорится в сообщении.
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чим докажете і чому без захисних масок під час спалювання?!
Калік і болі в нас все більше. А ці, палять. Ну немає у вас уяви, що з цим робити?! Так має бути десь люди з розумом, партнери?
100% цій сировині є застосування.
Навіть для не сформованого нашого масаду. Типу передоз, гуманність як з хорьками ...
Не, ми будем палити, пока не відняли кортелі..
на нулі в опорняках кацапів "посилки від друзів" пішли б на ура - все ж ліпше чим граната під бронік
на нуль мабуть не варто, а в тилу - пойдьот !
Пиши, с новой строчки - "обед", подчеркни.
Суп, от супа отказалась (суп харчо).
Дальше, три порции щашлыка - выбросила в пропасть
Скільки "вибросілі в пропасть" героїну - тайна