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Более тонны героина уничтожили на Львовщине, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

По решению суда на Львовщине уничтожили более тонны героина, который переправляли из Пакистана в страны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Так, согласно решению суда было проведено уничтожение героина, который ранее изъяли в рамках производства.

Уничтожен наркотик массой более 1 тонны. Его стоимость по ценам "черного" рынка на момент обнаружения составляла более 2,3 млрд грн.

"Предварительно, по публичному обвинению Львовской областной прокуратуры четырех гражданин Турции признаны виновными в контрабанде указанного наркотического средства в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины). В частности из Пакистана, транзитом через Украину, в страны Европейского Союза.

Груз с наркотическим средством общей массой более 1 тонны доставили в морской порт Одесской области. В дальнейшем, для беспрепятственного пересечения границ замаскированный "товар" в мешках с рисом транспортировали во Львов, где и была прекращена преступная деятельность", - говорится в сообщении.

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На Львівщині знищили понад 1 тонну героїну
На Львівщині знищили понад 1 тонну героїну
На Львівщині знищили понад 1 тонну героїну
На Львівщині знищили понад 1 тонну героїну
На Львівщині знищили понад 1 тонну героїну

Автор: 

наркотики (2144) уничтожение (6916) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+22
а точно саме героїн знищили, а не манку чи борошно?
чим докажете і чому без захисних масок під час спалювання?!
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14.08.2024 12:52
+12
Ото зеля про курську операцію дізнався тільки на третю добу, коли байден його поздоровляв як стратега. А той був дуже зайнятий дєлами на львівщині.
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14.08.2024 12:54
+10
Знищував і контролював якість особисто ЗЕ.
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14.08.2024 13:04
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Правила форума Совет форумчан
а точно саме героїн знищили, а не манку чи борошно?
чим докажете і чому без захисних масок під час спалювання?!
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14.08.2024 12:52 Ответить
Знищував і контролював якість особисто ЗЕ.
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14.08.2024 13:04 Ответить
Ото зеля про курську операцію дізнався тільки на третю добу, коли байден його поздоровляв як стратега. А той був дуже зайнятий дєлами на львівщині.
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14.08.2024 12:54 Ответить
треба було продати кацапським баригам.
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14.08.2024 12:57 Ответить
Нужно было дронами рассыпать над рашкой.
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14.08.2024 13:01 Ответить
Тепер ми будемо рідше чути слово "потужно"
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14.08.2024 13:03 Ответить
але частіше ГЕРОІНІЧНО
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14.08.2024 14:22 Ответить
краще б на рашку продали
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14.08.2024 13:11 Ответить
Навіщо? Це питання я частенько в собі формую.

Калік і болі в нас все більше. А ці, палять. Ну немає у вас уяви, що з цим робити?! Так має бути десь люди з розумом, партнери?

100% цій сировині є застосування.

Навіть для не сформованого нашого масаду. Типу передоз, гуманність як з хорьками ...

Не, ми будем палити, пока не відняли кортелі..
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14.08.2024 13:20 Ответить
От навіщо? Не простіше було заправлять шприци і скидать з дронів над кацапськими позиціями?!
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14.08.2024 13:36 Ответить
+ 100 ! Яр мені не друг, але істина дорожча !

на нулі в опорняках кацапів "посилки від друзів" пішли б на ура - все ж ліпше чим граната під бронік
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14.08.2024 14:25 Ответить
хоча, "препарат вызывал мощную эмоциональную реакцию, почти героическое вдохновение. В честь этого свойства новорожденную пилюлю назвали «героин».

на нуль мабуть не варто, а в тилу - пойдьот !
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14.08.2024 14:33 Ответить
А представника від ОП при процесі знищення не було?
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14.08.2024 14:16 Ответить
А нащо йому світитись? Дзвінок з гори і все порішали...
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14.08.2024 16:17 Ответить
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14.08.2024 14:41 Ответить
Як добре,що наш "найвеличніший" на коксі сидить,а не на геричі
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14.08.2024 14:49 Ответить
Останнє, у що я готовий повірити, так це, що в Україні спалили тону герича. Особливо, як згадати, хто у нас кришує наркотрафік. Щось може і спалили для виду...
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14.08.2024 16:15 Ответить
Згадав відомий епізод з "Кавказської плєнніци".
Пиши, с новой строчки - "обед", подчеркни.
Суп, от супа отказалась (суп харчо).
Дальше, три порции щашлыка - выбросила в пропасть
Скільки "вибросілі в пропасть" героїну - тайна
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14.08.2024 16:38 Ответить
 
 