Оккупанты ударили из артиллерии по Черниговщине, загорелся дом. ФОТО
Сегодня, 14 августа, российские военные из артиллерии обстреляли Семеновскую громаду на Черниговщине.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Семеновская ТГ. Артиллерия. Горит жилой дом", - написал он.
Напомним, в ночь на 14 августа россияне атаковали Черниговскую область "шахедами". Зафиксировано попадание в инфраструктурный объект в Нежинском районе.
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Чайка Київ
показать весь комментарий14.08.2024 16:09 Ответить Мне нравится 1
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