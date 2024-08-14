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Оккупанты ударили из артиллерии по Черниговщине, загорелся дом. ФОТО

Сегодня, 14 августа, российские военные из артиллерии обстреляли Семеновскую громаду на Черниговщине.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Семеновская ТГ. Артиллерия. Горит жилой дом", - написал он.

Обстріл Чернігівщини 14 серпня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский "шахед" ночью попал в инфраструктурный объект на Черниговщине

Напомним, в ночь на 14 августа россияне атаковали Черниговскую область "шахедами". Зафиксировано попадание в инфраструктурный объект в Нежинском районе.

Автор: 

обстрел (27129) Черниговщина (1485)


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14.08.2024 16:09 Ответить
 
 