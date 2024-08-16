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Храм для военных открыли в Киево-Печерской лавре. ФОТОрепортаж

Храм для военнослужащих открылся в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Он расположен в церкви "Живоносне Джерело" на территории Нижней лавры Национального заповедника "Києво-Печерська лавра".

В храме уже прошло первое богослужение с участием военных капелланов и военнослужащих Сухопутных войск ВСУ, Медицинских сил и военных, которые проходят лечение и восстановление после ранения. А также курсантов - будущих воинов.

"Проводить богослужения в храме будут военные капелланы вместе с братией монастыря во главе с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры епископом Авраамием. Также капелланы будут оказывать духовную поддержку своим побратимам", - говорится в сообщении.

Также читайте: Директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко предложил обменять останки Столыпина на пленных бойцов ВСУ

У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових

Автор: 

Лавра (421) церковь (1323)


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Топ комментарии
+13
Хороша справа, та й сатанат філії фсб мп рпц хай трохи поплющить.
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16.08.2024 17:02
+10
Почаїв також чекає
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16.08.2024 17:13
+9
розвідувально-диверсійному підрозділу фсб-гру "рпц мп" буде складно вижити
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16.08.2024 17:11
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Хороша справа, та й сатанат філії фсб мп рпц хай трохи поплющить.
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16.08.2024 17:02 Ответить
розвідувально-диверсійному підрозділу фсб-гру "рпц мп" буде складно вижити
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16.08.2024 17:11 Ответить
Почаїв також чекає
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16.08.2024 17:13 Ответить
А охорону свою виставили? по підери прослушок навтикають
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16.08.2024 17:26 Ответить
та да! ісповідь:

- чи вбив ти, сину москаля?
- так
- каєшся?
- ні !
- молодець, безгрішен !
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16.08.2024 17:40 Ответить
Що це ще за мракобісся! Може скличете Хрестовий похід на Москву, щоб звільнити кашкет Гітлера?
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16.08.2024 17:31 Ответить
та треба, бо у тому кашкеті гітлера буйло ходить - од того і всі біди у світі
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16.08.2024 17:42 Ответить
у своїй печерській лаврі? шо хочу, то ворочу!
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17.08.2024 13:47 Ответить
І слава Богу, одним кублом руского міра стало менше.
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16.08.2024 19:24 Ответить
Дякувати "всемогущому" за війну, вбивства та страждання? Якщо ця істота навіть існує (як на мене, казочки, щоб тримати "маси" в покорі), то я ненавиджу цього вашого бозю-садиста і вбивцю! Якщо це лайно реально існує, то просто спостерігає за поведінкою популяції примітивних істот. Якщо вже навіть ці дурнуваті казки, то мені більше подобається Люцифер: сильний, розумний, вільний, нескорений та ближчий до людей!
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16.08.2024 19:52 Ответить
 
 