Храм для военных открыли в Киево-Печерской лавре. ФОТОрепортаж

Храм для военнослужащих открылся в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Он расположен в церкви "Живоносне Джерело" на территории Нижней лавры Национального заповедника "Києво-Печерська лавра".

В храме уже прошло первое богослужение с участием военных капелланов и военнослужащих Сухопутных войск ВСУ, Медицинских сил и военных, которые проходят лечение и восстановление после ранения. А также курсантов - будущих воинов.

"Проводить богослужения в храме будут военные капелланы вместе с братией монастыря во главе с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры епископом Авраамием. Также капелланы будут оказывать духовную поддержку своим побратимам", - говорится в сообщении.

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