Храм для военных открыли в Киево-Печерской лавре. ФОТОрепортаж
Храм для военнослужащих открылся в Киево-Печерской лавре.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Он расположен в церкви "Живоносне Джерело" на территории Нижней лавры Национального заповедника "Києво-Печерська лавра".
В храме уже прошло первое богослужение с участием военных капелланов и военнослужащих Сухопутных войск ВСУ, Медицинских сил и военных, которые проходят лечение и восстановление после ранения. А также курсантов - будущих воинов.
"Проводить богослужения в храме будут военные капелланы вместе с братией монастыря во главе с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры епископом Авраамием. Также капелланы будут оказывать духовную поддержку своим побратимам", - говорится в сообщении.
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