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Храм для військових відкрили у Києво-Печерській лаврі. ФОТОрепортаж

Храм для військовослужбовців відкрився у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Він розташований у церкві "Живоносне Джерело" на території Нижньої лаври Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

У храмі вже відбулася перше богослужіння за участі військових капеланів та військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, Медичних сил та військових, які проходять лікування й відновлення після поранення. А також курсантів – майбутніх воїнів.

"Проводити богослужіння в храмі будуть військові капелани разом із братією монастиря на чолі з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Єпископом Авраамієм. Також капелани надаватимуть духовну підтримку своїм побратимам", - йдеться в повідомленні.

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У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових
У Лаврі відкрився храм для військових

Автор: 

Лавра (294) церква (699)


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Топ коментарі
+13
Хороша справа, та й сатанат філії фсб мп рпц хай трохи поплющить.
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16.08.2024 17:02
+10
Почаїв також чекає
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16.08.2024 17:13
+9
розвідувально-диверсійному підрозділу фсб-гру "рпц мп" буде складно вижити
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16.08.2024 17:11
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Хороша справа, та й сатанат філії фсб мп рпц хай трохи поплющить.
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16.08.2024 17:02 Відповісти
розвідувально-диверсійному підрозділу фсб-гру "рпц мп" буде складно вижити
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16.08.2024 17:11 Відповісти
Почаїв також чекає
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16.08.2024 17:13 Відповісти
А охорону свою виставили? по підери прослушок навтикають
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16.08.2024 17:26 Відповісти
та да! ісповідь:

- чи вбив ти, сину москаля?
- так
- каєшся?
- ні !
- молодець, безгрішен !
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16.08.2024 17:40 Відповісти
Що це ще за мракобісся! Може скличете Хрестовий похід на Москву, щоб звільнити кашкет Гітлера?
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16.08.2024 17:31 Відповісти
та треба, бо у тому кашкеті гітлера буйло ходить - од того і всі біди у світі
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16.08.2024 17:42 Відповісти
у своїй печерській лаврі? шо хочу, то ворочу!
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17.08.2024 13:47 Відповісти
І слава Богу, одним кублом руского міра стало менше.
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16.08.2024 19:24 Відповісти
Дякувати "всемогущому" за війну, вбивства та страждання? Якщо ця істота навіть існує (як на мене, казочки, щоб тримати "маси" в покорі), то я ненавиджу цього вашого бозю-садиста і вбивцю! Якщо це лайно реально існує, то просто спостерігає за поведінкою популяції примітивних істот. Якщо вже навіть ці дурнуваті казки, то мені більше подобається Люцифер: сильний, розумний, вільний, нескорений та ближчий до людей!
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16.08.2024 19:52 Відповісти
 
 