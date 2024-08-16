Храм для військових відкрили у Києво-Печерській лаврі. ФОТОрепортаж
Храм для військовослужбовців відкрився у Києво-Печерській лаврі.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Він розташований у церкві "Живоносне Джерело" на території Нижньої лаври Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
У храмі вже відбулася перше богослужіння за участі військових капеланів та військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, Медичних сил та військових, які проходять лікування й відновлення після поранення. А також курсантів – майбутніх воїнів.
"Проводити богослужіння в храмі будуть військові капелани разом із братією монастиря на чолі з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Єпископом Авраамієм. Також капелани надаватимуть духовну підтримку своїм побратимам", - йдеться в повідомленні.
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