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Из-под завалов жилого дома в Краматорске спасен мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Чрезвычайники спасли раненого мужчину из-под завалов дома в Краматорске Донецкой области, который россияне сегодня обстреляли из "Смерчей".

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского удара был частично разрушен двухэтажный жилой дом в г. Краматорск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения аварийно-спасательных работ на месте обстрела чрезвычайники спасли из-под завалов раненого мужчину 1962 г.р. и передали работникам скорой медицинской помощи.

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Всего спасатели разобрали 0,5 т строительных конструкций.

В Краматорском городском совете сообщили, что в результате обстрела Краматорска без газа оказалось 310 абонентов.

З-під завалів будинку в Краматорську врятовано чоловіка
З-під завалів будинку в Краматорську врятовано чоловіка
З-під завалів будинку в Краматорську врятовано чоловіка

Напомним, сегодня утром войска РФ обстреляли ракетами из системы "Смерч" Краматорск в Донецкой области.

Автор: 

Краматорськ (2275) обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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На параллельной странице вы легче выражовывались, здесь наверное зебил - зебилом, а лечебный каннабис-лечебным каннабисом.... Чи самогонка.
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17.08.2024 16:11 Ответить
Одужання.
Кацапи- наволоч.
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17.08.2024 18:00 Ответить
 
 