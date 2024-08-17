Из-под завалов жилого дома в Краматорске спасен мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Чрезвычайники спасли раненого мужчину из-под завалов дома в Краматорске Донецкой области, который россияне сегодня обстреляли из "Смерчей".
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"В результате вражеского удара был частично разрушен двухэтажный жилой дом в г. Краматорск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проведения аварийно-спасательных работ на месте обстрела чрезвычайники спасли из-под завалов раненого мужчину 1962 г.р. и передали работникам скорой медицинской помощи.
Всего спасатели разобрали 0,5 т строительных конструкций.
В Краматорском городском совете сообщили, что в результате обстрела Краматорска без газа оказалось 310 абонентов.
Напомним, сегодня утром войска РФ обстреляли ракетами из системы "Смерч" Краматорск в Донецкой области.
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