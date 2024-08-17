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Пять взрывов раздалось в Краматорске: Оккупанты ударили из РСЗО "Смерч", под завалами оказался человек. ФОТО

Краматорск Донецкой области находится под вражеским огнем, в городе прогремели пять взрывов.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из ракет РСЗО "Смерч" попала в двухэтажку, другие - в промзону. Обломками поврежден газопровод. Известно об 1 человеке, который находится под завалами - продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: двое погибших и двое раненых, атакам подверглись три района области. ФОТОрепортаж

Удар по Краматорську 17 серпня

Окончательные последствия обстрела устанавливаются.

"Оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь!" - призвал Филашкин.

Автор: 

Краматорськ (2275) обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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якби не воювали то билбимір.
ждуни ж не "помічають" "участь" донецьких = впірьод уже ви нєнавідітє Варшаву, за два дня до Лісабона.
і просто не подумають що можливо нах їм той ЛІсабон7?
орки не спитають чому їм не треба того Лісабона.
чекаю на перемогу в Житомирі чо так помало, Камчатка ж вже готується? марафонуємо до Токіо? да ладно, от Варшава маэ бути нашей = потым подумаэмо(за Прагу)
ждуни - це гірше за віропітеків, по тупості своїй.
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17.08.2024 13:28 Ответить
причем тут ЖДУНЫ- вопрс стоит-- куда эвакуацию проводить какие условия для эвакуируемых? из каких х....платить за проживание квартплату и комуналку? из чего платить если нет работы!
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17.08.2024 13:56 Ответить
 
 