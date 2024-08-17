Пять взрывов раздалось в Краматорске: Оккупанты ударили из РСЗО "Смерч", под завалами оказался человек. ФОТО

Краматорск Донецкой области находится под вражеским огнем, в городе прогремели пять взрывов.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из ракет РСЗО "Смерч" попала в двухэтажку, другие - в промзону. Обломками поврежден газопровод. Известно об 1 человеке, который находится под завалами - продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении.

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Окончательные последствия обстрела устанавливаются.

"Оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь!" - призвал Филашкин.