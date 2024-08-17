Пять взрывов раздалось в Краматорске: Оккупанты ударили из РСЗО "Смерч", под завалами оказался человек. ФОТО
Краматорск Донецкой области находится под вражеским огнем, в городе прогремели пять взрывов.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Одна из ракет РСЗО "Смерч" попала в двухэтажку, другие - в промзону. Обломками поврежден газопровод. Известно об 1 человеке, который находится под завалами - продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении.
Окончательные последствия обстрела устанавливаются.
"Оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь!" - призвал Филашкин.
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ждуни ж не "помічають" "участь" донецьких = впірьод уже ви нєнавідітє Варшаву, за два дня до Лісабона.
і просто не подумають що можливо нах їм той ЛІсабон7?
орки не спитають чому їм не треба того Лісабона.
чекаю на перемогу в Житомирі чо так помало, Камчатка ж вже готується? марафонуємо до Токіо? да ладно, от Варшава маэ бути нашей = потым подумаэмо(за Прагу)
ждуни - це гірше за віропітеків, по тупості своїй.