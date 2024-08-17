Сутки на Донетчине: двое погибших и двое раненых, атакам подверглись три района области. ФОТОрепортаж
Под обстрелами россиян за прошедшие сутки находились Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, есть погибшие и раненые
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Курахово повреждены многочисленные частные дома и многоэтажки, в Горняке повреждена заправка.
Краматорский район
В Николаевской громаде поврежден газопровод. В Марково Константиновской громады повреждены 3 дома.
Бахмутский район
В Торецке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде 1 человек погиб, повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки, 2 промышленных здания и 2 нежилых помещения. В Северске ранен человек, поврежден дом.
Как отмечается, всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 2610 человек, в том числе 325 детей.
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