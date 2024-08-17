Доба на Донеччині: двоє загиблих і двоє поранених, атак зазнали три райони області. ФОТОрепортаж
Під обстрілами росіян минулої доби перебували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, є загиблі та поранені
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Кураховому пошкоджено численні приватні будинки та багатоповерхівки, у Гірнику пошкоджено заправку.
Краматорський район
У Миколаївській громаді пошкоджено газопровід. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 3 будинки.
Бахмутський район
У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 промислові будівлі і 2 нежитлові приміщення. У Сіверську поранено людину, пошкоджено будинок.
Як зазначається, загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2610 людей, зокрема 325 дітей.
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