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Новини Війна
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Армія РФ продовжує зберігати відносно високий темп наступу на Донеччині, - ISW

Донецька область

Росіяни продовжують тактичне оточення українських військ на Покровському напрямі. Попри операцію в Курській області. Армія РФ надає пріоритет наступальним операціям на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть незважаючи на те, що Україна тисне на російські війська в Курській області", - йдеться у дописі.

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують тактику оточення українських сил на південний схід від Покровська.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 15 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Гродівки і на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного і Орлівки, і, за оцінками ISW, російські війська, ймовірно, захопили Орлівку і Желанне".

Крім того, російські війська продовжували механізовані штурми поблизу Донецька протягом останніх декількох тижнів.

Також в ISW додають, що Росія почала перекидати деякі підрозділи з України у відповідь на ситуацію в Курській області, але типи підрозділів і те, звідки вони перекидаються, є переконливим свідченням, що російське військове командування надає пріоритет наступальним операціям на сході України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти просунулися на Покровському напрямку, - ISW

"ISW продовжує оцінювати, що російське військове командування виводить окремі елементи російських нерегулярних підрозділів з Донецької області для протидії українському вторгненню в Курську область.

Але, ймовірно, вкрай не бажає виводити російські військові підрозділи, які беруть участь у бойових діях, з пріоритетних секторів Донецької області через побоювання, що це може уповільнити темпи російських операцій на цих територіях", - зазначаються аналітики ISW.

Нагадаємо, проєкт DeepState 14 серпня повідомив, що російські загарбники окупували населені пункти Желанне та Орлівка Донецької області.

Автор: 

армія рф (17255) Донецька область (8368) ISW (653)


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Топ коментарі
+4
віслюк апокаліпсису

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16.08.2024 07:47
+2
прикро, але "гра" перейшла у ва-банк. Генералам , звичайно, відніше, але з курська ми все одне підемо, а ось визволяти нашу землю коли почнем?
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16.08.2024 08:03
+2
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16.08.2024 08:42
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Я цецулую неделю смотрел Телемарафон и мне там сказали, что через год мы выйдет на границы 91 года! Главное вера в нашего Великого президента! Зеля * ***** их, красава ты наш!
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16.08.2024 07:29 Відповісти
Telemarafon pokruche Kashpirovskava ...🤣🤣🤣 Vodu v banke pastavil pered ekranom ?
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16.08.2024 08:46 Відповісти
віслюк апокаліпсису

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16.08.2024 07:47 Відповісти
прикро, але "гра" перейшла у ва-банк. Генералам , звичайно, відніше, але з курська ми все одне підемо, а ось визволяти нашу землю коли почнем?
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16.08.2024 08:03 Відповісти
Мають ресурси, можуть собі дозволити.
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16.08.2024 08:07 Відповісти
Загроза оточення - відіишли і так 20р по Донбасу - якшо оточення - то хтось держиться а хтось відходить
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16.08.2024 08:23 Відповісти
Можливо Курська обл. та Белгородська ,це своєрідне кільце , для Луганська та Донецька ...? бо шось на ідею обміну не схоже ,русня пре, тому шо багаті землі забирає , вони ніколи трілліони бабла, не віддадуть, навіть за ту теріторію яку колись вкрала в Україні ! Не хотілося б шоб 🤡 трохи пізніше сказав ,всьоо ми віддали своє ,а вони нам своє ,ніхто нікому нічого не виннен ....
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16.08.2024 08:31 Відповісти
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16.08.2024 08:42 Відповісти
https://t.me/oleg_leusenko/28857 Олег Леусенко :
Коли ми почуємо від Зеленського і Сирського, чому під їхнім керівництвом з чорного лютого 2024 щодня російські окупанти відвойовують наші землі⁉️
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16.08.2024 08:48 Відповісти
Все йде по османській методичці, курськ це капкан де знищують всі наші сили а фронт зливають вже давно, з того часу коли прибрав Залужного. Йде саме просте знищення чоловіків і захоплення нашої території.
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16.08.2024 09:06 Відповісти
 
 