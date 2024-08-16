Армія РФ продовжує зберігати відносно високий темп наступу на Донеччині, - ISW
Росіяни продовжують тактичне оточення українських військ на Покровському напрямі. Попри операцію в Курській області. Армія РФ надає пріоритет наступальним операціям на сході України.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Російські війська зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть незважаючи на те, що Україна тисне на російські війська в Курській області", - йдеться у дописі.
Аналітики зазначають, що російські війська продовжують тактику оточення українських сил на південний схід від Покровська.
"Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 15 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Гродівки і на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного і Орлівки, і, за оцінками ISW, російські війська, ймовірно, захопили Орлівку і Желанне".
Крім того, російські війська продовжували механізовані штурми поблизу Донецька протягом останніх декількох тижнів.
Також в ISW додають, що Росія почала перекидати деякі підрозділи з України у відповідь на ситуацію в Курській області, але типи підрозділів і те, звідки вони перекидаються, є переконливим свідченням, що російське військове командування надає пріоритет наступальним операціям на сході України.
"ISW продовжує оцінювати, що російське військове командування виводить окремі елементи російських нерегулярних підрозділів з Донецької області для протидії українському вторгненню в Курську область.
Але, ймовірно, вкрай не бажає виводити російські військові підрозділи, які беруть участь у бойових діях, з пріоритетних секторів Донецької області через побоювання, що це може уповільнити темпи російських операцій на цих територіях", - зазначаються аналітики ISW.
Нагадаємо, проєкт DeepState 14 серпня повідомив, що російські загарбники окупували населені пункти Желанне та Орлівка Донецької області.
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