Армія РФ продовжує зберігати відносно високий темп наступу на Донеччині, - ISW

Росіяни продовжують тактичне оточення українських військ на Покровському напрямі. Попри операцію в Курській області. Армія РФ надає пріоритет наступальним операціям на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть незважаючи на те, що Україна тисне на російські війська в Курській області", - йдеться у дописі.

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують тактику оточення українських сил на південний схід від Покровська.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 15 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Гродівки і на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного і Орлівки, і, за оцінками ISW, російські війська, ймовірно, захопили Орлівку і Желанне".

Крім того, російські війська продовжували механізовані штурми поблизу Донецька протягом останніх декількох тижнів.

Також в ISW додають, що Росія почала перекидати деякі підрозділи з України у відповідь на ситуацію в Курській області, але типи підрозділів і те, звідки вони перекидаються, є переконливим свідченням, що російське військове командування надає пріоритет наступальним операціям на сході України.

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"ISW продовжує оцінювати, що російське військове командування виводить окремі елементи російських нерегулярних підрозділів з Донецької області для протидії українському вторгненню в Курську область.

Але, ймовірно, вкрай не бажає виводити російські військові підрозділи, які беруть участь у бойових діях, з пріоритетних секторів Донецької області через побоювання, що це може уповільнити темпи російських операцій на цих територіях", - зазначаються аналітики ISW.

Нагадаємо, проєкт DeepState 14 серпня повідомив, що російські загарбники окупували населені пункти Желанне та Орлівка Донецької області.