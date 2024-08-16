Армия РФ продолжает сохранять относительно высокий темп наступления в Донецкой области, - ISW
Россияне продолжают тактическое окружение украинских войск на Покровском направлении. Несмотря на операцию в Курской области. Армия РФ отдает приоритет наступательным операциям на востоке Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ. об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) .
"Российские войска сохраняют относительно высокий темп наступления в Донецкой области, демонстрируя, что российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря на то, что Украина давит на российские войска в Курской области", - говорится в заметке.
Аналитики отмечают, что российские войска продолжают тактику окружения украинских сил на юго-восток от Покровска.
"Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 15 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Покровска в пределах Гродовки и к юго-востоку от Покровска в пределах Николаевки, Желанного и Орловки, и, по оценкам ISW, российские войска, вероятно, захватили Орловку и Желанное".
Кроме того, российские войска продолжали механизированные штурмы вблизи Донецка в течение последних нескольких недель.
Также в ISW добавляют, что Россия начала перебрасывать некоторые подразделения из Украины в ответ на ситуацию в Курской области, но типы подразделений и то, откуда они перебрасываются, является убедительным свидетельством, что российское военное командование предоставляет приоритет наступательным операциям на востоке Украины.
"ISW продолжает оценивать, что российское военное командование выводит отдельные элементы российских нерегулярных подразделений из Донецкой области для противодействия украинскому вторжению в Курскую область.
Но, вероятно, крайне не желает выводить российские военные подразделения, участвующие в боевых действиях, из приоритетных секторов Донецкой области из-за опасений, что это может замедлить темпы российских операций на этих территориях", - отмечаются аналитики ISW.
Напомним, проект DeepState 14 августа сообщил, что российские захватчики оккупировали населенные пункты Желанное и Орловка Донецкой области.
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