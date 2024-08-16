Армия РФ продолжает сохранять относительно высокий темп наступления в Донецкой области, - ISW

Россияне продолжают тактическое окружение украинских войск на Покровском направлении. Несмотря на операцию в Курской области. Армия РФ отдает приоритет наступательным операциям на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) .

"Российские войска сохраняют относительно высокий темп наступления в Донецкой области, демонстрируя, что российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря на то, что Украина давит на российские войска в Курской области", - говорится в заметке.

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают тактику окружения украинских сил на юго-восток от Покровска.

"Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 15 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Покровска в пределах Гродовки и к юго-востоку от Покровска в пределах Николаевки, Желанного и Орловки, и, по оценкам ISW, российские войска, вероятно, захватили Орловку и Желанное".

Кроме того, российские войска продолжали механизированные штурмы вблизи Донецка в течение последних нескольких недель.

Также в ISW добавляют, что Россия начала перебрасывать некоторые подразделения из Украины в ответ на ситуацию в Курской области, но типы подразделений и то, откуда они перебрасываются, является убедительным свидетельством, что российское военное командование предоставляет приоритет наступательным операциям на востоке Украины.

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"ISW продолжает оценивать, что российское военное командование выводит отдельные элементы российских нерегулярных подразделений из Донецкой области для противодействия украинскому вторжению в Курскую область.

Но, вероятно, крайне не желает выводить российские военные подразделения, участвующие в боевых действиях, из приоритетных секторов Донецкой области из-за опасений, что это может замедлить темпы российских операций на этих территориях", - отмечаются аналитики ISW.

Напомним, проект DeepState 14 августа сообщил, что российские захватчики оккупировали населенные пункты Желанное и Орловка Донецкой области.