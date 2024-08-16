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Новости Война
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Армия РФ продолжает сохранять относительно высокий темп наступления в Донецкой области, - ISW

Донецька область

Россияне продолжают тактическое окружение украинских войск на Покровском направлении. Несмотря на операцию в Курской области. Армия РФ отдает приоритет наступательным операциям на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) .

"Российские войска сохраняют относительно высокий темп наступления в Донецкой области, демонстрируя, что российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря на то, что Украина давит на российские войска в Курской области", - говорится в заметке.

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают тактику окружения украинских сил на юго-восток от Покровска.

"Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 15 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Покровска в пределах Гродовки и к юго-востоку от Покровска в пределах Николаевки, Желанного и Орловки, и, по оценкам ISW, российские войска, вероятно, захватили Орловку и Желанное".

Кроме того, российские войска продолжали механизированные штурмы вблизи Донецка в течение последних нескольких недель.

Также в ISW добавляют, что Россия начала перебрасывать некоторые подразделения из Украины в ответ на ситуацию в Курской области, но типы подразделений и то, откуда они перебрасываются, является убедительным свидетельством, что российское военное командование предоставляет приоритет наступательным операциям на востоке Украины.

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"ISW продолжает оценивать, что российское военное командование выводит отдельные элементы российских нерегулярных подразделений из Донецкой области для противодействия украинскому вторжению в Курскую область.

Но, вероятно, крайне не желает выводить российские военные подразделения, участвующие в боевых действиях, из приоритетных секторов Донецкой области из-за опасений, что это может замедлить темпы российских операций на этих территориях", - отмечаются аналитики ISW.

Напомним, проект DeepState 14 августа сообщил, что российские захватчики оккупировали населенные пункты Желанное и Орловка Донецкой области.

Автор: 

армия РФ (19101) Донецкая область (9545) ISW (493)


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Топ комментарии
+4
віслюк апокаліпсису

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16.08.2024 07:47
+2
прикро, але "гра" перейшла у ва-банк. Генералам , звичайно, відніше, але з курська ми все одне підемо, а ось визволяти нашу землю коли почнем?
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16.08.2024 08:03
+2
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16.08.2024 08:42
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Я цецулую неделю смотрел Телемарафон и мне там сказали, что через год мы выйдет на границы 91 года! Главное вера в нашего Великого президента! Зеля * ***** их, красава ты наш!
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16.08.2024 07:29 Ответить
Telemarafon pokruche Kashpirovskava ...🤣🤣🤣 Vodu v banke pastavil pered ekranom ?
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16.08.2024 08:46 Ответить
віслюк апокаліпсису

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16.08.2024 07:47 Ответить
прикро, але "гра" перейшла у ва-банк. Генералам , звичайно, відніше, але з курська ми все одне підемо, а ось визволяти нашу землю коли почнем?
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16.08.2024 08:03 Ответить
Мають ресурси, можуть собі дозволити.
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16.08.2024 08:07 Ответить
Загроза оточення - відіишли і так 20р по Донбасу - якшо оточення - то хтось держиться а хтось відходить
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16.08.2024 08:23 Ответить
Можливо Курська обл. та Белгородська ,це своєрідне кільце , для Луганська та Донецька ...? бо шось на ідею обміну не схоже ,русня пре, тому шо багаті землі забирає , вони ніколи трілліони бабла, не віддадуть, навіть за ту теріторію яку колись вкрала в Україні ! Не хотілося б шоб 🤡 трохи пізніше сказав ,всьоо ми віддали своє ,а вони нам своє ,ніхто нікому нічого не виннен ....
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16.08.2024 08:31 Ответить
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16.08.2024 08:42 Ответить
https://t.me/oleg_leusenko/28857 Олег Леусенко :
Коли ми почуємо від Зеленського і Сирського, чому під їхнім керівництвом з чорного лютого 2024 щодня російські окупанти відвойовують наші землі⁉️
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16.08.2024 08:48 Ответить
Все йде по османській методичці, курськ це капкан де знищують всі наші сили а фронт зливають вже давно, з того часу коли прибрав Залужного. Йде саме просте знищення чоловіків і захоплення нашої території.
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16.08.2024 09:06 Ответить
 
 