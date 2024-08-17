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П’ять вибухів пролунало в Краматорську: Окупанти вдарили з РСЗВ "Смерч", під завалами опинилася людина. ФОТО

Краматорськ на Донеччині перебуває під ворожим вогнем, у місті пролунали п'ять вибухів.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Одна з ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші - у промзону. Уламками пошкоджено газопровід. Наразі відомо про 1 людину, яка перебуває під завалами - триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Доба на Донеччині: двоє загиблих і двоє поранених, атак зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Удар по Краматорську 17 серпня

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

"Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28472) Донецька область (8459)


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якби не воювали то билбимір.
ждуни ж не "помічають" "участь" донецьких = впірьод уже ви нєнавідітє Варшаву, за два дня до Лісабона.
і просто не подумають що можливо нах їм той ЛІсабон7?
орки не спитають чому їм не треба того Лісабона.
чекаю на перемогу в Житомирі чо так помало, Камчатка ж вже готується? марафонуємо до Токіо? да ладно, от Варшава маэ бути нашей = потым подумаэмо(за Прагу)
ждуни - це гірше за віропітеків, по тупості своїй.
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17.08.2024 13:28 Відповісти
причем тут ЖДУНЫ- вопрс стоит-- куда эвакуацию проводить какие условия для эвакуируемых? из каких х....платить за проживание квартплату и комуналку? из чего платить если нет работы!
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17.08.2024 13:56 Відповісти
 
 