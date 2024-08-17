П’ять вибухів пролунало в Краматорську: Окупанти вдарили з РСЗВ "Смерч", під завалами опинилася людина. ФОТО

Краматорськ на Донеччині перебуває під ворожим вогнем, у місті пролунали п'ять вибухів.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Одна з ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші - у промзону. Уламками пошкоджено газопровід. Наразі відомо про 1 людину, яка перебуває під завалами - триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

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Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

"Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.