П’ять вибухів пролунало в Краматорську: Окупанти вдарили з РСЗВ "Смерч", під завалами опинилася людина. ФОТО
Краматорськ на Донеччині перебуває під ворожим вогнем, у місті пролунали п'ять вибухів.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Одна з ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші - у промзону. Уламками пошкоджено газопровід. Наразі відомо про 1 людину, яка перебуває під завалами - триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
"Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.
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ждуни ж не "помічають" "участь" донецьких = впірьод уже ви нєнавідітє Варшаву, за два дня до Лісабона.
і просто не подумають що можливо нах їм той ЛІсабон7?
орки не спитають чому їм не треба того Лісабона.
чекаю на перемогу в Житомирі чо так помало, Камчатка ж вже готується? марафонуємо до Токіо? да ладно, от Варшава маэ бути нашей = потым подумаэмо(за Прагу)
ждуни - це гірше за віропітеків, по тупості своїй.