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З-під завалів житлового будинку в Краматорську врятовано чоловіка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Надзвичайники врятували пораненого чоловіка з-під завалів будинку в Краматорську на Донеччині, який росіяни сьогодні обстріляли зі "Смерчів".

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого удару був частково зруйнований двоповерховий житловий будинок в м. Краматорськ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці обстрілу надзвичайники врятували з-під завалів пораненого чоловіка 1962 р.н. та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Також дивіться: П’ять вибухів пролунало в Краматорську: Окупанти вдарили з РСЗВ "Смерч", під завалами опинилася людина. ФОТО

Всього рятувальники розібрали 0,5 т будівельних конструкцій.

У Краматорській міській раді повідомили, що внаслідок обстрілу Краматорська без газу опинилось 310 абонентів.

З-під завалів будинку в Краматорську врятовано чоловіка
З-під завалів будинку в Краматорську врятовано чоловіка
З-під завалів будинку в Краматорську врятовано чоловіка

Нагадаємо, сьогодні зранку війська РФ обстріляли ракетами із системи "Смерч"  Краматорськ на Донеччині.

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28472) Донецька область (8459)


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На параллельной странице вы легче выражовывались, здесь наверное зебил - зебилом, а лечебный каннабис-лечебным каннабисом.... Чи самогонка.
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17.08.2024 16:11 Відповісти
Одужання.
Кацапи- наволоч.
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17.08.2024 18:00 Відповісти
 
 