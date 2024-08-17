З-під завалів житлового будинку в Краматорську врятовано чоловіка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Надзвичайники врятували пораненого чоловіка з-під завалів будинку в Краматорську на Донеччині, який росіяни сьогодні обстріляли зі "Смерчів".

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого удару був частково зруйнований двоповерховий житловий будинок в м. Краматорськ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці обстрілу надзвичайники врятували з-під завалів пораненого чоловіка 1962 р.н. та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

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Всього рятувальники розібрали 0,5 т будівельних конструкцій.

У Краматорській міській раді повідомили, що внаслідок обстрілу Краматорська без газу опинилось 310 абонентів.







Нагадаємо, сьогодні зранку війська РФ обстріляли ракетами із системи "Смерч" Краматорськ на Донеччині.