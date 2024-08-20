Армия РФ оккупировала Межевое, Скучное и Журавку на Донетчине, - DeepState. КАРТА
В ночь на 20 августа аналитики проекта DeepState обновили карту и проинформировали о захвате врагом Межевого, Скучного и Журавки Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.
Отмечается, что в то же время Силы Обороны продвинулись возле Мартыновки (Курской области РФ - Ред.).
Тогда как ворого оккупировал Межевое, Скучное и Журавку, а также продвинулся возле Гродовки и в Заветном.
Кроме того продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк (Донецкой области - Ред.).
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+42 Andriy K #529912
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По-друге відстань (і плече логістики) там більша на порядок.
10 захоплених сіл нікому не потрібних, це повний пздц
або тому що ти її просто не бачиш.
Якщо я скажу тобі що "захопити десяток сіл" це все чим займається русня з жовтня минулого року - ти скоріше всього почнеш апелювати до емоційних аргументів про "нашу замлю" і т.п.
Але все одно за твоєю логікою ми повіинні під кабами обороняти цей "десяток сіл" замість того щоб успішно громити росіян, їх логістику і тили, та ще й стираючи попутньо всі "червоні лінії" і завдаючи непоправної політичної шкоди - чим ми зараз і зайняті.
Щодня жи ж читаємо ретельно підраховані страшенні втрати рузьгих у живий силі та техніці!
Скоріше, міняють 1к курщини на хороший настрій вкраїнчиків і їх віру в кордони 91-го при зелемському .
Дякуємо що взагалі назбирали обмінний фонд - це максимум з цієї авантюри.
Ви так кажете, ніби назбирати обмінний фонд це як гриби в лісі.
Скільки загиблих за той обмінний фонд??? Подиві
Найвеличніший лідор, який прибрав Залужнго . Задля своєї перемоги, хай Біг тебе .. береже !!!
Кроми кородкочасного піару курськ нічого не дасть.