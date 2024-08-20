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Армия РФ оккупировала Межевое, Скучное и Журавку на Донетчине, - DeepState. КАРТА

В ночь на 20 августа аналитики проекта DeepState обновили карту и проинформировали о захвате врагом Межевого, Скучного и Журавки Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.

Отмечается, что в то же время Силы Обороны продвинулись возле Мартыновки (Курской области РФ - Ред.).

Тогда как ворого оккупировал Межевое, Скучное и Журавку, а также продвинулся возле Гродовки и в Заветном.

Кроме того продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк (Донецкой области - Ред.).

Читайте также: Жилье на оккупированной Херсонщине рашисты отдают военным РФ, работникам ФСБ и "полиции", - ОВА

Ворог окупував Межове, Скучне та Журавку

Автор: 

оккупация (10143) Донецкая область (9648)


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Топ комментарии
+42
Йде здача Донбасу, жителям Покровська краще драпати поки не пізно, потім під обстрілами речі вже не вивезти, як тільки Покровськ паде - жителям Павлограду починати пакувати валізи.
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20.08.2024 02:08
+33
Зелені виродки здають Донбас. Захват Курської області для відведення уваги з Донбасу. З Курської області Україна піда, з Донбасу кацапа не піде.
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20.08.2024 02:38
+24
Захопили Суджу з 5 тисячами населення, а втрачаємо Покровськ з 60 тисяч населення. Чудова Зе математика. Величайший стратег **********.
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20.08.2024 06:54
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Йде здача Донбасу, жителям Покровська краще драпати поки не пізно, потім під обстрілами речі вже не вивезти, як тільки Покровськ паде - жителям Павлограду починати пакувати валізи.
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20.08.2024 02:08 Ответить
Потужний стротєх, дуже патужний. Навіть не став лінійкою відстань до Павлоград міряти, одного жуківського погляду на мапу вистачило щоб всю ситуацію змалювати
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20.08.2024 02:28 Ответить
А що - між Покровськом та Павлоградом є якісь перешкоди (природні чи укріплення) реальні для орків? Рівний сте+п з нормальною трасою
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20.08.2024 07:17 Ответить
По-перше рівний степ (без ярів, сіл, перелісків та інших місць де можна закріпитись для наступного ривка) - теж не найкраща місцевість для наступу - доведено ландштафтом під Вугледаром.
По-друге відстань (і плече логістики) там більша на порядок.
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20.08.2024 10:18 Ответить
Ага, тільки Вугледара там немає. Там нічого немає, навіть окопів нормальних, є траса і залізнична колія, які кацапи з великим успіхом навчились використовувати при наступі. А логістику орки навчились налогоджувати на жаль.
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20.08.2024 10:27 Ответить
нічого немає це теж не найкращий ландшафт для наступу. їм добре коли є багато дрібних сіл - ховатись як таргани в підвалах.
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27.08.2024 11:23 Ответить
"Здача" - це там там боїв немає?
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20.08.2024 08:18 Ответить
Зелені виродки здають Донбас. Захват Курської області для відведення уваги з Донбасу. З Курської області Україна піда, з Донбасу кацапа не піде.
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20.08.2024 02:38 Ответить
Чого б це Україна мала йти з Курської області? Магічне мислення вимикай іноді.
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20.08.2024 02:54 Ответить
А чого б це Україна готувалась до шашликів, а не до війни у 22р?
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20.08.2024 03:32 Ответить
Так чого ми маємо звідти йти? Тому що гладіолус?
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20.08.2024 03:36 Ответить
Тому, що це план Найвеличнішого, блть...
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20.08.2024 03:37 Ответить
І так, я не знав, але зараз вже видно, що цей план ідіотський тому, що в нього не має цілі. Наприклад, захопити курську АЕС.
10 захоплених сіл нікому не потрібних, це повний пздц
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20.08.2024 03:45 Ответить
Якщо тобі як ти кажеш "пхй",то чого ти тут пасешся, повзи собі далі та й все.
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20.08.2024 03:47 Ответить
А хз, сам себе інколи питаю.
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20.08.2024 05:07 Ответить
Та й куди ще може бути далі🤣🤣🤣
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20.08.2024 05:09 Ответить
Я в тобі й не сумнівався. Вас там таких багато🤣
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20.08.2024 06:18 Ответить
" але зараз вже видно, що цей план ідіотський тому, що в нього не має цілі"

або тому що ти її просто не бачиш.

Якщо я скажу тобі що "захопити десяток сіл" це все чим займається русня з жовтня минулого року - ти скоріше всього почнеш апелювати до емоційних аргументів про "нашу замлю" і т.п.

Але все одно за твоєю логікою ми повіинні під кабами обороняти цей "десяток сіл" замість того щоб успішно громити росіян, їх логістику і тили, та ще й стираючи попутньо всі "червоні лінії" і завдаючи непоправної політичної шкоди - чим ми зараз і зайняті.
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20.08.2024 10:22 Ответить
Зелені ідіоти ви невиправні...
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23.08.2024 02:30 Ответить
ясно, у дебілів все стабільно. всі хто пояснюють їм необхідність важкої боротьби за Україну з пошуком нестандартних відповідей - замість того щоб стати раком перед свинолпатями і сподіватись на милість - завжди стають у ротодупих то баригами, то зебілами - в залежності від того яка поточна влада заважає їм зустріти немитих сусідів зі спущеними штанцями.
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27.08.2024 11:04 Ответить
Такі уйобкі як ти довели країну до ручка, а тепер пішов нхй, мені твої пояснення не потрібні.
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27.08.2024 12:21 Ответить
ти взагалі на цьому форумі не потрібне, опудало тисоплавне ))) прилізло з порадами, кретиноїдне
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28.08.2024 14:00 Ответить
Продовжуй гавкать!
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28.08.2024 17:57 Ответить
гавкає тисоплавна сявка через паркан ))
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29.08.2024 10:09 Ответить
Вот приедьте на фронт и попробуйте в посадке удержаться и хоть один хоть вдесятером.
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20.08.2024 07:05 Ответить
раніше було 1 село в день, тепер уже 3...жах
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20.08.2024 02:48 Ответить
Дійсно, на ух аони нам?
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20.08.2024 07:01 Ответить
Ну тобі ж вони не треба, не мені. А те, що Дніпропетровська область уже рядом, тебе не іпе?
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20.08.2024 08:16 Ответить
Раніше було 200-400 меттрів. Зараз 2-4км
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20.08.2024 07:11 Ответить
Ну як жи ж так???
Щодня жи ж читаємо ретельно підраховані страшенні втрати рузьгих у живий силі та техніці!
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20.08.2024 05:06 Ответить
Бо підготовлений резерв, щоб зупинити ворога, одні з найкращих бригад -направили на Курськ, а не під Покровськ. Якщо і під курськом "тьоткінський виступ" не захопимо, користі з тієї операції буде нуль. А втратимо 60 тисячний Покровськ на український землі, здається це дорожче, чим 5 тисячна задрипана Суджа.
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20.08.2024 07:48 Ответить
Втрата Покровська - це не 60 тисяч, це втрата половини правобережжя, бо далі Павлоград та Дніпро.
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20.08.2024 11:15 Ответить
Як можно рахувати втрати ворога який наступає і ці убиті на його території.
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20.08.2024 09:29 Ответить
ДОНБАС ДАРУЄТЬСЯ ХКУЙЛУ, ЯК ВТІШНИЙ СУВЕНІР,РАЗОМ З КРИМОМ ЯКИЙ ПІДНЕСУТЬ СВОЙОМУ ЛЕКТОРАТУ КРЕМЛІВСЬКІ ЛЮДОЖЕРИ..ЯК НЕДАРОМ ВАЄВАЛІ......КУРСЬКУ ОБЛАСТЬ ВИМІНЯЮТЬ НА ОКУПОВАНЕ ЗАПОРІЖЖЯ ТА ХЕРСОНСЬКУ ОБЛАСТЬ.. ЦЕ ЗВЕТЬСЯ НЕЗАМІТНИМ ДОГОВОРНЯКОМ...ЧОМУ ТАК ЗДАЄТЬСЯ?? ТОМУ ЩО НА ТВ РАШИСТІВ НЕ ОРУТЬ МАССОВО ПРО ЯДЕРКУ ЗА ОКУПАЦІЮ КУРЩИНИ
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20.08.2024 05:20 Ответить
Не тупіть: ніхто не мінятиме 1000 км курщини на 40000 км Запорізької та Херсонської областей. І ядеркою не дуритиме заради суджі, мохнатки й ***********.

Скоріше, міняють 1к курщини на хороший настрій вкраїнчиків і їх віру в кордони 91-го при зелемському .

Дякуємо що взагалі назбирали обмінний фонд - це максимум з цієї авантюри.
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20.08.2024 06:11 Ответить
ЧАС ВСЕ ПОКАЖЕ....ДЕ ЗУПНИТЬСЯ ОРК...І ЩО БУДЕ ДАЛІ... ОБМІННИЙ ФОНД ЦЕ ДІЙСНО ТЕ ЗАРАДИ ЧОГО ПОТРІБНО БУЛО ПРОВЕСТИ ЦЮ ОПЕРАЦІЮ
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20.08.2024 06:24 Ответить
Скільки загинуло за твій "обмінний фонд"???
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20.08.2024 06:28 Ответить
мабуть мене потрібно розіпяти...))дякую... всі думали що зе і сирський цю операцію придумали
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20.08.2024 06:33 Ответить
Всі хто підтримують цю парашу ******** клоуна, такі самі співучасникі як на виборах у 2019р!
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20.08.2024 07:01 Ответить
Обмінний фонд в обмін на полеглих та відрізані голови. Ви блть хоч думали яка ціна того "обмінного фонду"? Скільки треба покласти людей, щоб назбирати кацапів на обмінний фонд?????
Ви так кажете, ніби назбирати обмінний фонд це як гриби в лісі.
Скільки загиблих за той обмінний фонд??? Подиві
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20.08.2024 06:25 Ответить
Не знаю чи можна писати тут про це. Але орки теж показують чимало полонених в курвськай області. Так що обмінний фонд може стати пшиком.
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20.08.2024 08:08 Ответить
Одне село в Курську за добу за три села на Донбасі- потужна Зе арифметика!
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20.08.2024 06:52 Ответить
Захопили Суджу з 5 тисячами населення, а втрачаємо Покровськ з 60 тисяч населення. Чудова Зе математика. Величайший стратег **********.
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20.08.2024 06:54 Ответить
А попереду, за Покровськом, - набагато більші призи для путіна...
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20.08.2024 07:19 Ответить
А ще Мирноград і Новоекономічне.
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20.08.2024 08:38 Ответить
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20.08.2024 10:11 Ответить
Виглядає так що несподіванкою для москалів був лиш наступ на Курщину,а ось для чого там наступали,то вже секрету не було :політиків та блогєри швидко підказали їм,що то для відтягування сил звідкись(
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20.08.2024 06:59 Ответить
як з'явилися ф-16, просування кацапів стало ще швидше. чи я щось не розумію, , чи це другоє?
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20.08.2024 07:01 Ответить
Та немає ніякого зв'язку між літаками і загальним станом війни, це все зелена маніпуляція, було про танки, потім про літаки, тепер (наступом на Курщині) як-би рятують нас тут в прикордонні від обстрілів артилерією,мінометами, БМ-21 та іншим які тепер замінились на КАБи і ракети.
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20.08.2024 09:42 Ответить
Армия Орды очень не поворотливая и пока до середины сентября будет переть вперед по инерции а потом им нужны будут резервы а они все едут прл Курск.
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20.08.2024 07:08 Ответить
Нашо їм той Курськ всрався. Наші вояки погано знають історію , бо там завжли розмінювали свою територію на ворожі арміїї.
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20.08.2024 19:57 Ответить
Це повний провал на фронті поки влада піарится Курщиною, ворог невтомно просуваєтся на Донбасі перетворюючи міста і села на руїну.
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20.08.2024 07:53 Ответить
Зате Курськ наш!
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20.08.2024 08:54 Ответить
Аби ж то Курськ...
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20.08.2024 10:12 Ответить
Судячі з темпів наступу рашистів презедент та йього фсбешні помічники вже остаточно плюнули на терріторії України - свято там, на Банковій - крутіша афера здійснилась - відвлікають тупий нарід як завжди - курськом та святкуванням цього дійства на марафоні та виступами персонально зеленского на всіляких зборах вищого керівництва зеленої банди крадіїв.
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20.08.2024 09:29 Ответить

Найвеличніший лідор, який прибрав Залужнго . Задля своєї перемоги, хай Біг тебе .. береже !!!
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20.08.2024 11:22 Ответить
"скучне" то скучно для зеленого непотрібу; от па-тєліку "парукавадіть" апєрацієй на курщині - то інша справа, нескучна.
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20.08.2024 11:39 Ответить
Все ж я не розумію навіщо й так скудні поставки зброї було розмазувати ще й на курську обл., при тому, що в донецькій обл ворог пре якось вже занаддто швидко.
Кроми кородкочасного піару курськ нічого не дасть.
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20.08.2024 12:10 Ответить
Курську область обміняють на Харківську. Потім референдум про відокремлення Донбасу та остаточно Криму і припинення війни ( до речі, можна разом з референдумом провести і президентські вибори ). Тільки що буде робити зе-шобла, якщо українці не погодяться на такі умови ?
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20.08.2024 12:19 Ответить
Ну,ось,ціна курського рейду-здача донецьких територій.Ейфорія "курська" минула,почався основний план касапів: захоплення касапами всього Донбасу,п.Юрій хоч зрозумів?
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20.08.2024 19:19 Ответить
Зелена мерзота продала Україну, куди нам вже тікати ??????
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20.08.2024 16:54 Ответить
Піздець
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20.08.2024 19:42 Ответить
 
 