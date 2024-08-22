Более сотни беженцев из Украины выселили из приютов из-за постановления правительства Венгрии. ФОТОрепортаж
Украинских беженцев из Закарпатья выселяют из приютов после того, как правительство Венгрии приняло постановление о сокращении помощи гражданам Украины.
Об этом сообщает венгерская служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
Утром 21 августа более 100 украинцев выселили из приюта в городе Коц на севере Венгрии.
По данным журналистов, это в основном ромы из Закарпатья, проживавшие в частном приюте, финансируемом государством. Некоторые из них были вынуждены ночевать на улице.
Такая ситуация может угрожать всем гражданам Украины, проживавшим в жилье для беженцев, субсидированном Венгрией, но приехавшим из регионов, не пострадавших от боевых действий и обстрелов, пишет Радио Свобода.
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+42 Євген Дусик #421274
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+30 Алекс Алекс #583126
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А те, що цигани крадуть дітей, то міф, який якраз на цьому забобоні побудований, що як циган, то обов'язково чорнявий. А якщо білявий чи рудий, значить викрадений.
Вчить генетику!
Але багато хто з мешканців ЗУ дійсно скористався можливістю безкоштовно пожити за кордоном, при цьому здаючи своє житло в Україні за скажені гроші.
От вони і лізуть в Угорщину, Чехію, Німеччину, Бельгію, Нідерланди і Швейцарію. Більшість з них навіть НЕВОЛОДІЮТЬ українською мовою, російською в основному і циганьською.
А в Греції, Італії, Іспанії Поругалії їх нема, там грошей недають
Европа - это цветущий сад, но как и в любом саду - здесь есть бурьяны.
найкраще німецьку медицину описує ось це:
насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет.
Я оказался на проф.осмотре и мед.осмотре потому что я знаю немецкий язык, у меня хороший семейный врач и есть огромное количество регулярных обследований, подробный анамнез жизни и анамнез моих болезней, переведенный на немецкий язык. На октябрь я записан на МРТ-ангиографию, так как врач решила посмотреть в динамике. Я предоставил ей 7 снимков сделанных ранее и перевел заключения. Но на повторное МРТ в ближайший год не планировал, она сказала нужно. Ну раз нужно значит нужно. Стеноз коронарных сосудов развивается десятилетиями.
я тоже оцениваю любую систему здравоохранения объективно. И в некоторых вопросах германии далеко браться до Украины
Ладно спор не о чем. Я исхожу из мировой статистики, вы из того, что в Германии не так как в Украине, а значит плохо. Я же вам привел свой пример, что может быть и по другому. На моей стороне мировые рейтинги, а на вашей только ваше мнение.
А ще корупція може бути в органах деяких ( всі співпадіння мають випадковий характер, ні на кого пальцем не вказую, це лише чутки)
Не для себе, для друга питаю 😂
Африкано-біженці частково працюють. Тими ж водіями і в багатьох сферах. Але я не знаю з яких то племен-націй. Звісно вірю, що багато спільнот саме таких Халяльщиків - Халявщиків . 100 %
вся Україна під ударами ракет, електрику (воду, опалення, звязок..) вимикають по всіх областях
так знущатися над людьми і над малечею - то заслуговує прокляття!
У ******* нічого не здригнеться, коли вони виженуть українців додому, а туди прилетить якийсь Іскандер?
Якщо до міста не достає артилерія, то те ще не повод вважати його тиловим.
Чоловіки їх, десь переховуються?? Бо в ТЦК їх НІКОЛИ, не було!
Воював як усі, а після поранення (втратив ногу) повернувся до сім'ї.
Цигани теж різні бувають.
Бо ж реально, багато хто зловживає і паразитує. в ЄС далеко не всі біженці - з Харкова чи Херсона. Там реально пів-Західної України зараз сидить - от питається, чому ? Бо в Німеччині платять гроші, дають соціальне житло, то чому б там собі не тусуватися ?
Відверто, я би касував статус біженця і повертав би їх в Україну на місці європейських країн потрошки . . . Може це і жорстоко виглядає, але це було би по-чесному. Мужики, повертайтеся захищати свою країну, жінки - ідіть працювати, діти - а ви взагалі наше майбутнє, що буде, якщо ви всі за кордоном залишитеся ? Якось так.
Нагадати Яворівський полігон? Чи прильоти у Львів? Чи отой аеродром десь у Житомирській області, що кацапи сподіваються розбомбити там F-16? А роздолбані приватні будинки у Франковську?
Де безпечно? Тицьните пальцем, будь ласка!