Более сотни беженцев из Украины выселили из приютов из-за постановления правительства Венгрии. ФОТОрепортаж

Украинских беженцев из Закарпатья выселяют из приютов после того, как правительство Венгрии приняло постановление о сокращении помощи гражданам Украины.

Об этом сообщает венгерская служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Утром 21 августа более 100 украинцев выселили из приюта в городе Коц на севере Венгрии.

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По данным журналистов, это в основном ромы из Закарпатья, проживавшие в частном приюте, финансируемом государством. Некоторые из них были вынуждены ночевать на улице.

Такая ситуация может угрожать всем гражданам Украины, проживавшим в жилье для беженцев, субсидированном Венгрией, но приехавшим из регионов, не пострадавших от боевых действий и обстрелов, пишет Радио Свобода.