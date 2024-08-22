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Более сотни беженцев из Украины выселили из приютов из-за постановления правительства Венгрии. ФОТОрепортаж

Украинских беженцев из Закарпатья выселяют из приютов после того, как правительство Венгрии приняло постановление о сокращении помощи гражданам Украины.

Об этом сообщает венгерская служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

В Угорщині виселяють біженців з України

Утром 21 августа более 100 украинцев выселили из приюта в городе Коц на севере Венгрии.

В Угорщині виселяють біженців з України

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По данным журналистов, это в основном ромы из Закарпатья, проживавшие в частном приюте, финансируемом государством. Некоторые из них были вынуждены ночевать на улице.

В Угорщині виселяють біженців з України

Такая ситуация может угрожать всем гражданам Украины, проживавшим в жилье для беженцев, субсидированном Венгрией, но приехавшим из регионов, не пострадавших от боевых действий и обстрелов, пишет Радио Свобода.

В Угорщині виселяють біженців з України

Автор: 

беженцы (1639) Венгрия (1944)


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Топ комментарии
+42
Які ще біженці з Закарпаття? Там хіба є бойові дії?
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22.08.2024 19:54
+35
закарпатські цигани
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22.08.2024 19:53
+30
Так цигани, в основному із Закарпаття заполонили всі країни, де дають гроші на компенсацію житла, їжі, з'вязку, транспорту.
От вони і лізуть в Угорщину, Чехію, Німеччину, Бельгію, Нідерланди і Швейцарію. Більшість з них навіть НЕВОЛОДІЮТЬ українською мовою, російською в основному і циганьською.
А в Греції, Італії, Іспанії Поругалії їх нема, там грошей недають
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22.08.2024 20:01
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Знайшли куди поїхати....
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22.08.2024 19:53 Ответить
На другому знімку - 100% цигани. А те, що є і "біляві" - ні про що не говорить. Є у нас і таке бидло, що незаконнонароджених віддає (а іноли і продає) циганам. Вони радо беруть, бо то свіжа кров. Виростають циганами ще й заядлишими.
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22.08.2024 21:09 Ответить
Нісенітниці повторюєте за бабцями з якогось 19 століття! Серед ромів приблизно чверть народжується білявими та світлоокими. Це може бути і наслідками якихось давніх шлюбів, і результатом кроссинговеру (перехрещенням генів) та ще багато чим. Роми так давно прийшли до Європи, що в їх генах той ще коктейль.
А те, що цигани крадуть дітей, то міф, який якраз на цьому забобоні побудований, що як циган, то обов'язково чорнявий. А якщо білявий чи рудий, значить викрадений.
Вчить генетику!
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22.08.2024 22:18 Ответить
закарпатські цигани
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22.08.2024 19:53 Ответить
таки да, але є й біляві...
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22.08.2024 20:05 Ответить
І що? Приблизно чверть європейських ромів біляві чи руді. І вони не викрадені, а цілком натуральні. Не йдіть за бабціними забобонами, а вчіть генетику.
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22.08.2024 22:21 Ответить
Які ще біженці з Закарпаття? Там хіба є бойові дії?
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22.08.2024 19:54 Ответить
Роми то окреме питання, вони завжди щось втнуть...
Але багато хто з мешканців ЗУ дійсно скористався можливістю безкоштовно пожити за кордоном, при цьому здаючи своє житло в Україні за скажені гроші.
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22.08.2024 20:12 Ответить
Роми - то множина від імені Рома? Заїб*ла та політкоректність. Не можна гівно назвати гівном. Цигани це! Цигани!
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22.08.2024 22:24 Ответить
В США чорний чай називають політкоректно - не зелений )
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22.08.2024 22:44 Ответить
хороший анекдот. но нет, черный чай называют "черным чаем".
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23.08.2024 02:17 Ответить
Сарказм? Ні, не чув.)
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23.08.2024 06:53 Ответить
Як так? - так це ж своі
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22.08.2024 20:00 Ответить
Так цигани, в основному із Закарпаття заполонили всі країни, де дають гроші на компенсацію житла, їжі, з'вязку, транспорту.
От вони і лізуть в Угорщину, Чехію, Німеччину, Бельгію, Нідерланди і Швейцарію. Більшість з них навіть НЕВОЛОДІЮТЬ українською мовою, російською в основному і циганьською.
А в Греції, Італії, Іспанії Поругалії їх нема, там грошей недають
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22.08.2024 20:01 Ответить
Всі вони біженці з Берігова, Виноградова !
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22.08.2024 20:08 Ответить
Табор ... яки вони бiженцi ?
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22.08.2024 20:16 Ответить
Тепер будуть в угорців конів красти та скакати на них по всій мадярщині.
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22.08.2024 21:56 Ответить
Хм... Ну я даже не знаю, кто без работы решился ехать в Венгрию... Зарплаты так себе, инфляция жесть, интеграция иностранцев, особенно детей - просто шлак.
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22.08.2024 20:18 Ответить
"Цветущий сад" как называют ЕС европейские чиновники, не такой уж цветущий?
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22.08.2024 20:22 Ответить
і в квітучому саду НЕ без мадярських будяків
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22.08.2024 20:28 Ответить
Ну про все страны не скажу, но могу утверждать про Чехию, Польшу, Францию, Бельгию и Германию: каждой стране есть сложности и особенности, но в каждой из перечисленных стран при желании работать и/или учиться вы будете жить достойно. Я не скажу, что богато, не скажу что вы будете покупать себе новый мерс каждый год, но нуждаться вы ни в чем не будете. Бензин дорогой, коммунальные высокие, но продукты доступны. Медицина при знании языка - отличная. В Германии - вообще бомба. Да, медленная, но страховая и качественная. У меня на курсах женщине удалили кисту почки и через сутки она уже была на курсах, просто на таблетках, а шов делал ювелир.
Европа - это цветущий сад, но как и в любом саду - здесь есть бурьяны.
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22.08.2024 20:41 Ответить
тому наші валять в Україну вирішувати свої медичні проблеми з того "саду". Скільки термін попасти до кардіолога, ендокринолога? 6-12 міс.? ну за той час, як не сдохнеш, то молодець.

найкраще німецьку медицину описує ось це:

насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет.
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23.08.2024 01:08 Ответить
Ну лично я у кардиолога оказался через неделю. Жалоб у меня не было, просто в рамках проф. осмотра.
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23.08.2024 07:22 Ответить
тем более отражение полностью неадекватной системы. Человек, которому решается вопрос о коронарографии и стентировании получил термин через 7 или 8 мес ( и за этот срок у него реальный шанс отбросить коньки), а другой на важном профосмотре оказался за неделю. Дебильная система, которую у вас хватает мозгов хвалить
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23.08.2024 18:31 Ответить
Я врач и оцениваю любую систему здравоохранения по ее эффективности, а не своему субъективному мнению. Германия имеет высокую продолжительность жизни.
Я оказался на проф.осмотре и мед.осмотре потому что я знаю немецкий язык, у меня хороший семейный врач и есть огромное количество регулярных обследований, подробный анамнез жизни и анамнез моих болезней, переведенный на немецкий язык. На октябрь я записан на МРТ-ангиографию, так как врач решила посмотреть в динамике. Я предоставил ей 7 снимков сделанных ранее и перевел заключения. Но на повторное МРТ в ближайший год не планировал, она сказала нужно. Ну раз нужно значит нужно. Стеноз коронарных сосудов развивается десятилетиями.
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23.08.2024 18:50 Ответить
к чему мне эта информация?
я тоже оцениваю любую систему здравоохранения объективно. И в некоторых вопросах германии далеко браться до Украины
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24.08.2024 01:55 Ответить
Поэтому в рейтинге здравоохранения у Германии 75 баллов из 100, а у Украины 50? Да вы очень объективны.
Ладно спор не о чем. Я исхожу из мировой статистики, вы из того, что в Германии не так как в Украине, а значит плохо. Я же вам привел свой пример, что может быть и по другому. На моей стороне мировые рейтинги, а на вашей только ваше мнение.
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24.08.2024 13:13 Ответить
на моей стороне пациенты, которые массовое ездят из "рейтинговой" страны лечится не в "рейтинговую". Больше мне ничего не надо знать
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25.08.2024 01:13 Ответить
Америка неолнорвдна, а в країнах ЄС різні країни ,вони не близнюки .І так, Європа загалом квітучий сад.А ті ж мадярські, угорські цигани, поробили собі липові паспорти та рлпнрлимь допомогу отримувати .В,Женеві було зареєстровано 21(! ) під одним номером ! Місцева газета писала .
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23.08.2024 09:29 Ответить
В Угорщині так!
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23.08.2024 10:46 Ответить
Ну що можно сказати, плем'я паскудних мадяр в дії!!!
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22.08.2024 20:23 Ответить
Те у кого дела не очень всегда кого-то ненавидят. Это база, как сейчас любит говорить туповатая совковая молодежь.
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22.08.2024 20:27 Ответить
Лично видел много негров с украинскими паспортами, для эмиграции в Америку. Где они достают украинский паспорт загадка.
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22.08.2024 20:34 Ответить
Та купляють, як і інші азіати, банабаки і т.д.
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22.08.2024 20:44 Ответить
Мабуть студенток жахають....
А ще корупція може бути в органах деяких ( всі співпадіння мають випадковий характер, ні на кого пальцем не вказую, це лише чутки)
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22.08.2024 22:21 Ответить
А що кажуть чутки про вартість послуги?
Не для себе, для друга питаю 😂
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23.08.2024 08:40 Ответить
Одна циганва, на шару жерти-пити...
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22.08.2024 20:37 Ответить
Нормальні біженці з України до ******* не поїдуть притулку шукати. В основному адекватні їдуть Німеччина, Чехія, Польща. А до мадярів їде одна циганва.
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22.08.2024 20:42 Ответить
Ищут где пожирнее?
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22.08.2024 21:38 Ответить
Ні. Цигани їдуть туди, де дають безкоштовно жерти та пити і не треба працювати. Тому шо їх це скотарське життя влаштовує. Головне бути ситим, не працювати і плодитись. Це не тільки цигани такі, такі і сирійці і африканці.
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22.08.2024 22:11 Ответить
А курди, курди , міть їх їб!! Такі ж самі!!! 🤬😡
Африкано-біженці частково працюють. Тими ж водіями і в багатьох сферах. Але я не знаю з яких то племен-націй. Звісно вірю, що багато спільнот саме таких Халяльщиків - Халявщиків . 100 %
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22.08.2024 22:19 Ответить
Ахахахах, а де ж на фотках украінці??
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22.08.2024 20:43 Ответить
Айненене айненене! Захаді дарагой пагадаю..
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22.08.2024 22:16 Ответить
Отут мадяри правильно зробили, хоч і пі.дори...
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22.08.2024 20:47 Ответить
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22.08.2024 20:52 Ответить
Головна героїня, наскільки пам'ятаю галахічна еврейка за матір'ю і росіянка за батьком
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22.08.2024 21:18 Ответить
Эти "ромы" такие разнообразные... Взять хоть молдаванина М.Волонтира.
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23.08.2024 07:12 Ответить
це звірство!
вся Україна під ударами ракет, електрику (воду, опалення, звязок..) вимикають по всіх областях
так знущатися над людьми і над малечею - то заслуговує прокляття!
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22.08.2024 20:52 Ответить
Ай да нуда нуда я , джан-джан , ромале !...
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22.08.2024 20:53 Ответить
А ось тут - уважуха мадярам.
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22.08.2024 22:06 Ответить
То там є ромів багато! Нехай "чавеллу" станцюють та роблять старт-апи - музичні самодіяльні колективи
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22.08.2024 22:15 Ответить
Бойові дії бойовими діями, але Україна прострілюється ракетами ВСЯ. Гинуть і львів'яни, і франківці, і тернопільчани...
У ******* нічого не здригнеться, коли вони виженуть українців додому, а туди прилетить якийсь Іскандер?
Якщо до міста не достає артилерія, то те ще не повод вважати його тиловим.
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22.08.2024 22:27 Ответить
Послухайте , Харків живе , суми , Чернігів , Дніпро , Одеса , але ж само лячно це під кордоном в Венгрієб ? А може просто вони за халявою поїхали ?
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23.08.2024 07:42 Ответить
В кулінарній книзі циганської кухні кожний рецепт починається з слів: Вкрадіть чисту каструлю. )))
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22.08.2024 22:47 Ответить
А коней, для виїзду, надали цим людям??
Чоловіки їх, десь переховуються?? Бо в ТЦК їх НІКОЛИ, не було!
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23.08.2024 00:37 Ответить
Їх чоловіки з ними - вони як багатодітні
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23.08.2024 07:43 Ответить
Було https://u-news.com.ua/174350-pishov-po-pidguzky-iak-tck-mobilizuvala-cholovika-z-shistma-ditmy.html відео з циганом, котрий пішов до магазину за підгузками, але опинився в ТЦК.
Воював як усі, а після поранення (втратив ногу) повернувся до сім'ї.
Цигани теж різні бувають.
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23.08.2024 08:54 Ответить
Західна Україна +/- безпечна поки що. Сказати, що зовсім немає житла для розселення - неправда. Дорого, да, але дуже велика нестача робочої сили, тому отримати роботу в західних областях - легко. Відповідно + допомога внутрішньо переселеним особам і в цілому можна жити. Я б на місці європейських країн задався питанням, чому біженці не хочуть жити в безпечних областях України і на цій підставі сказав би, ок, ви можете бути у нас в безпеці, якщо навіть в Ужгороді вам страшно, але жодних соціальних виплат. Ідіть, працюйте, заробляйте на себе. Не можете / не хочете - грошей не буде, можете повертатися додому, нічого сидіти на шиї місцевих платників податків.
Бо ж реально, багато хто зловживає і паразитує. в ЄС далеко не всі біженці - з Харкова чи Херсона. Там реально пів-Західної України зараз сидить - от питається, чому ? Бо в Німеччині платять гроші, дають соціальне житло, то чому б там собі не тусуватися ?

Відверто, я би касував статус біженця і повертав би їх в Україну на місці європейських країн потрошки . . . Може це і жорстоко виглядає, але це було би по-чесному. Мужики, повертайтеся захищати свою країну, жінки - ідіть працювати, діти - а ви взагалі наше майбутнє, що буде, якщо ви всі за кордоном залишитеся ? Якось так.
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23.08.2024 00:57 Ответить
Ще раз - зараз немає безпечних районів України, бо вона ВСЯ прострілюється ракетами та шахедами. І чим більше буде відчуття безпечності (а це допускає перенесення в західну частину України виробництв та аеродромів), тим завзятіше пігдоги будуть по ній палити.
Нагадати Яворівський полігон? Чи прильоти у Львів? Чи отой аеродром десь у Житомирській області, що кацапи сподіваються розбомбити там F-16? А роздолбані приватні будинки у Франковську?
Де безпечно? Тицьните пальцем, будь ласка!
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23.08.2024 04:03 Ответить
Тицьнув. Закарпаття. Хоч одна людина загтнула від обстрілів?
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23.08.2024 07:16 Ответить
Слухайте , в Харкові , я Чернігові , Сумах живуть люди і працюють. А їм ну так лячно в Мукачевому було. !!
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23.08.2024 07:39 Ответить
Слухайте , Закарпаття це не Харків. Туди поки долетить та ракета , то тричі можно в бомбосховище добігти.
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23.08.2024 07:47 Ответить
В сільських районах Західної України, віддалених від військових об'єктів чи об'єктів енергетичної інфраструктури, наразі безпечно.
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23.08.2024 13:28 Ответить
Тепер до Німеччини подадуться.
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23.08.2024 07:36 Ответить
 
 