Понад сотню біженців з України виселили з притулків через постанову уряду Угорщини. ФОТОрепортаж
Українських біженців із Закарпаття виселяють з притулків після того, як уряд Угорщини ухвалив постанову про скорочення допомоги громадянам України.
Про це повідомляє угорська служба Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Вранці 21 серпня понад 100 українців виселили з притулку в місті Коц, що на півночі Угорщини.
За даними журналістів, це здебільшого роми із Закарпаття, які проживали в приватному притулку, що фінансувався державою. Деякі з них були змушені ночувати на вулиці.
Така ситуація може загрожувати всім громадянам України, які проживали в житлі для біженців, субсидованому Угорщиною, але приїхали з регіонів, що не постраждали від бойових дій і обстрілів, пише Радіо Свобода.
Топ коментарі
+42 Євген Дусик #421274
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+35 juice
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+30 Алекс Алекс #583126
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А те, що цигани крадуть дітей, то міф, який якраз на цьому забобоні побудований, що як циган, то обов'язково чорнявий. А якщо білявий чи рудий, значить викрадений.
Вчить генетику!
Але багато хто з мешканців ЗУ дійсно скористався можливістю безкоштовно пожити за кордоном, при цьому здаючи своє житло в Україні за скажені гроші.
От вони і лізуть в Угорщину, Чехію, Німеччину, Бельгію, Нідерланди і Швейцарію. Більшість з них навіть НЕВОЛОДІЮТЬ українською мовою, російською в основному і циганьською.
А в Греції, Італії, Іспанії Поругалії їх нема, там грошей недають
Европа - это цветущий сад, но как и в любом саду - здесь есть бурьяны.
найкраще німецьку медицину описує ось це:
насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет.
Я оказался на проф.осмотре и мед.осмотре потому что я знаю немецкий язык, у меня хороший семейный врач и есть огромное количество регулярных обследований, подробный анамнез жизни и анамнез моих болезней, переведенный на немецкий язык. На октябрь я записан на МРТ-ангиографию, так как врач решила посмотреть в динамике. Я предоставил ей 7 снимков сделанных ранее и перевел заключения. Но на повторное МРТ в ближайший год не планировал, она сказала нужно. Ну раз нужно значит нужно. Стеноз коронарных сосудов развивается десятилетиями.
я тоже оцениваю любую систему здравоохранения объективно. И в некоторых вопросах германии далеко браться до Украины
Ладно спор не о чем. Я исхожу из мировой статистики, вы из того, что в Германии не так как в Украине, а значит плохо. Я же вам привел свой пример, что может быть и по другому. На моей стороне мировые рейтинги, а на вашей только ваше мнение.
А ще корупція може бути в органах деяких ( всі співпадіння мають випадковий характер, ні на кого пальцем не вказую, це лише чутки)
Не для себе, для друга питаю 😂
Африкано-біженці частково працюють. Тими ж водіями і в багатьох сферах. Але я не знаю з яких то племен-націй. Звісно вірю, що багато спільнот саме таких Халяльщиків - Халявщиків . 100 %
вся Україна під ударами ракет, електрику (воду, опалення, звязок..) вимикають по всіх областях
так знущатися над людьми і над малечею - то заслуговує прокляття!
У ******* нічого не здригнеться, коли вони виженуть українців додому, а туди прилетить якийсь Іскандер?
Якщо до міста не достає артилерія, то те ще не повод вважати його тиловим.
Чоловіки їх, десь переховуються?? Бо в ТЦК їх НІКОЛИ, не було!
Воював як усі, а після поранення (втратив ногу) повернувся до сім'ї.
Цигани теж різні бувають.
Бо ж реально, багато хто зловживає і паразитує. в ЄС далеко не всі біженці - з Харкова чи Херсона. Там реально пів-Західної України зараз сидить - от питається, чому ? Бо в Німеччині платять гроші, дають соціальне житло, то чому б там собі не тусуватися ?
Відверто, я би касував статус біженця і повертав би їх в Україну на місці європейських країн потрошки . . . Може це і жорстоко виглядає, але це було би по-чесному. Мужики, повертайтеся захищати свою країну, жінки - ідіть працювати, діти - а ви взагалі наше майбутнє, що буде, якщо ви всі за кордоном залишитеся ? Якось так.
Нагадати Яворівський полігон? Чи прильоти у Львів? Чи отой аеродром десь у Житомирській області, що кацапи сподіваються розбомбити там F-16? А роздолбані приватні будинки у Франковську?
Де безпечно? Тицьните пальцем, будь ласка!