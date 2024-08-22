Понад сотню біженців з України виселили з притулків через постанову уряду Угорщини. ФОТОрепортаж

Українських біженців із Закарпаття виселяють з притулків після того, як уряд Угорщини ухвалив постанову про скорочення допомоги громадянам України.

Про це повідомляє угорська служба Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вранці 21 серпня понад 100 українців виселили з притулку в місті Коц, що на півночі Угорщини.

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За даними журналістів, це здебільшого роми із Закарпаття, які проживали в приватному притулку, що фінансувався державою. Деякі з них були змушені ночувати на вулиці.

Така ситуація може загрожувати всім громадянам України, які проживали в житлі для біженців, субсидованому Угорщиною, але приїхали з регіонів, що не постраждали від бойових дій і обстрілів, пише Радіо Свобода.